Беллингем из-за перебора карточек не сыграет с «Лас-Пальмас». Хавбек «Реала» получил предупреждение на 101-й минуте матча с «Альмерией»
Джуд Беллингем пропустит следующий матч Ла Лиги из-за перебора желтых карточек.
Полузащитник «Реала» получил предупреждение в матче с «Альмерией» (3:2) на 11-й добавленной ко второму тайму минуте. Эта карточка стала для Беллингема 5-й в текущем сезоне Ла Лиги.
Таким образом, из-за дисквалификации Беллингем пропустит выездной матч с «Лас-Пальмас» в 22-м туре. Игра пройдет в следующую субботу, 27 января.
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Хотя там ещё и игроку Альмерии Суаресу была жёлтая - мог и с ним заведенный Джуд сцепиться
P.S. Не удивлюсь, если джуд специально хотел получить эту ЖК, ибо Лас Пальмас - это хороший матч для пропуска