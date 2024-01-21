Беллингем из-за перебора карточек не сыграет с «Лас-Пальмас». Хавбек «Реала» получил предупреждение на 101-й минуте матча с «Альмерией»

Джуд Беллингем пропустит следующий матч Ла Лиги из-за перебора желтых карточек.

Полузащитник « » получил предупреждение в матче с «Альмерией» (3:2) на 11-й добавленной ко второму тайму минуте. Эта карточка стала для 5-й в текущем сезоне .

Таким образом, из-за дисквалификации Беллингем пропустит выездной матч с « » в 22-м туре. Игра пройдет в следующую субботу, 27 января.

🔥 Гол Карвахаля на 99-й принес «Реалу» победу над «Альмерией» с 20-го места – 3:2. «Мадрид» уступал 0:2 до 57-й