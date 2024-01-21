Беллингем из-за перебора карточек не сыграет с «Лас-Пальмас». Хавбек «Реала» получил предупреждение на 101-й минуте матча с «Альмерией»

Теги Реал Мадрид Ла Лига дисквалификации Альмерия Лас-Пальмас Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем пропустит следующий матч Ла Лиги из-за перебора желтых карточек.

Полузащитник «Реала» получил предупреждение в матче с «Альмерией» (3:2) на 11-й добавленной ко второму тайму минуте. Эта карточка стала для Беллингема 5-й в текущем сезоне Ла Лиги.

Таким образом, из-за дисквалификации Беллингем пропустит выездной матч с «Лас-Пальмас» в 22-м туре. Игра пройдет в следующую субботу, 27 января.

🔥 Гол Карвахаля на 99-й принес «Реалу» победу над «Альмерией» с 20-го места – 3:2. «Мадрид» уступал 0:2 до 57-й

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27 комментариев
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Всех мадридистов с победой, Ура - товарищи!!!!!!
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Конечно не помешал отдых, в матче с альмерией он выложился на все 💯! ГЮЛЕРА В СТАРТ,- на следующий матч
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Ответ SHOTKA
За что карточку то дали? Проморгал.
Праздновали гол с болельщиками. Там 2 или 3 карточки дали.
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За что карточку то дали? Проморгал.
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И без Джуда справимся, зато обнулился и хорошо.
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Лучший игрок мира на данный момент👍💪
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Это конечн потеря,но учитывая что он практически не отдыхает,рад что он пропустит следующий матч)
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Ответ SHOTKA
За что карточку то дали? Проморгал.
За то что ,MVP дали ему, судью это обидело.
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Ответ Asker Nourusov
Конечно не помешал отдых, в матче с альмерией он выложился на все 💯! ГЮЛЕРА В СТАРТ,- на следующий матч
Выйдет Браим в итоге
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Джуду нужно обнулиться и отдохнуть. Парень и так двужильный. Потрясающе играет.
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Какой же каэф, когда скулят хейтеры.
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Ответ Dragnil
Бурная реакция на гол с болельщиками.
Ну, тут не придерёшься, эмоции )) я просто с начала матча подумал, как ему так деликатно заработать жк, чтоб потом не повторилась история как была Рамосом
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Ответ Ivang King
Ну, тут не придерёшься, эмоции )) я просто с начала матча подумал, как ему так деликатно заработать жк, чтоб потом не повторилась история как была Рамосом
Ну там не только Джуд праздновал, но соглашусь насчет обнуление.
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Ответ Ivang King
Интересно, за что получил, на миг подумал что это он футболку снял 😁
Чуть выше написали - похоже, что за обнимания с болельщиками ( на LaLiga TV комментаторы тоже не поняли за что - но этот вариант логичный).

Хотя там ещё и игроку Альмерии Суаресу была жёлтая - мог и с ним заведенный Джуд сцепиться
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Ответ Ivang King
Интересно, за что получил, на миг подумал что это он футболку снял 😁
Бурная реакция на гол с болельщиками.
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Ответ Dragnil
Праздновали гол с болельщиками. Там 2 или 3 карточки дали.
Нет, там скорее всего стычка с Луисом Суаресом, так как дали 2 ЖК только им двоим, ну Карвахалю понятно за снятую футболку

P.S. Не удивлюсь, если джуд специально хотел получить эту ЖК, ибо Лас Пальмас - это хороший матч для пропуска
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Ответ SHOTKA
За что карточку то дали? Проморгал.
в протоколе написано, что за споры
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Ответ SHOTKA
За что карточку то дали? Проморгал.
В трансляции не показали, вроде, что-то за камерой
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Как же глупо и нелепо он симулировал в обоих эпизодах с рукой у лица (особенно во втором))). Выглядело комично. Игрок мировой а ведет себя как клоун. Вероятно это тренерские установки в Испании - при малейшем касании (или даже без такого) всем поведением делать вид, что тебе прилетел хук. Тьфу, противно смотреть
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пора уже поиграть в 4-3-3 . уж явно Альмерия изначально не дала бы много пространства двум бразильцам на острие
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Интересно, за что получил, на миг подумал что это он футболку снял 😁
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