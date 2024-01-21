Беллингем забил впервые за месяц – «Альмерии» с пенальти. У хавбека 18+7 в 26 матчах за «Реал»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем впервые забил за «Реал» с пенальти.

Полузащитник поразил ворота «Альмерии» на 57-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги. Это его первый гол с 17 декабря.

Всего у англичанина 18 голов и 7 результативных передач за 26 матчей в составе мадридской команды. Он лучший бомбардир чемпионата Испании с 14 мячами.

Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев
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Риго первый, главный болела Реала)
+49
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Ответ Ansu Fati
Позорнейший пенальти в этом розыгрыше Ла Лиги😃
Ты про нырок Гюндогана в прошлом туре?
+47
-18
+29
Пенальти был весьма спорный. Мне казалось, что Рюдигер нарушал правила. Ну а Джуду откровенно повезло- пробил отвратительно.
+32
-9
+23
Кто про что а Ригоберка про своего кумира))
+12
-5
+7
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
ты опять забыл кто главный по судьям?
+9
-4
+5
Ответ Homelender_666
Ты про нырок Гюндогана в прошлом туре?
Да!
+5
-1
+4
Ответ Ansu Fati
Позорнейший пенальти в этом розыгрыше Ла Лиги😃
Ну да, это же волейбол, а не футбол. Ты уже с лазарета вышел, второй Месси ?
+3
0
+3
Лучший
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Сдулся парень , месяц не забивал!
Холанд: эээ , эти слова применяются ко мне 🤬
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0
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Ответ Try Stelsi
Игрок в воздухе, может замыкать головой в пустые и его толкают руками в корпус, другого от сливочного не ожидал если честно, такой бред написать нужно постараться
Ну вы же пишете бред про гол Альмерии, мол эпизод заигран, и нельзя отменять гол, а то Альмерия расстроилась. Я просто потроллил неадекватна, а ты сразу же обиделся. Почему барсикам можно такое писать, а болелам Реала - нет?
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уже 18+8
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Ответ Yubaba
Риго первый, главный болела Реала)
Так он еще всех в блок кидает, какие то провинциальные обиды у мальчика)
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Ответ corazn blanco
Пенальти был весьма спорный. Мне казалось, что Рюдигер нарушал правила. Ну а Джуду откровенно повезло- пробил отвратительно.
Да и расстояние между рукой и головой Холесу от которой мяч попал в руку - минимальное . Судья вытащил РМ, стоит признать
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