Беллингем забил впервые за месяц – «Альмерии» с пенальти. У хавбека 18+7 в 26 матчах за «Реал»
Джуд Беллингем впервые забил за «Реал» с пенальти.
Полузащитник поразил ворота «Альмерии» на 57-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги. Это его первый гол с 17 декабря.
Всего у англичанина 18 голов и 7 результативных передач за 26 матчей в составе мадридской команды. Он лучший бомбардир чемпионата Испании с 14 мячами.
Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.
Холанд: эээ , эти слова применяются ко мне 🤬