Беллингем забил впервые за месяц – «Альмерии» с пенальти. У хавбека 18+7 в 26 матчах за «Реал»

Джуд Беллингем впервые забил за «Реал» с пенальти.

Полузащитник поразил ворота «Альмерии» на 57-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги. Это его первый гол с 17 декабря.

Всего у англичанина 18 голов и 7 результативных передач за 26 матчей в составе мадридской команды. Он лучший бомбардир чемпионата с 14 мячами.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.