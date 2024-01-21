«Реал» освистали на «Сантьяго Бернабеу» в 1-м тайме матча с «Альмерией». Команда проигрывала 0:2, ни разу не пробив в створ

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Альмерия Сантьяго Бернабеу Футбол

Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» освистывали «Реал» в 1-м тайме матча с «Альмерией».

К концу 1-го тайма игры 21-го тура Ла Лиги «Реал» проигрывал «Альмерии» со счетом 0:2, ни разу не пробив в створ ворот.

Как передает Madrid Xtra, болельщики на «Сантьяго Бернабеу» свистели, выражая недовольство игрой «сливочных».

После свистка на перерыв, когда команды уходили в раздевалку, фанаты вновь освистали «Реал».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).

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24 комментария
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Вызовите полицию кто нибудь, Альмерию грабят средь бела дня
+55
-21
+34
Между прочим клубное ТВ Реала очень эффективно чисто по-королевски давит на судей. Вот поныли пару раз и судья сразу отменил чистый гол Альмерии, поставил очень сомнительную пенку Реалу, а потом еще и засчитал гол бибизяна рукой. Наверное, таким судейством Реал доволен.
+43
-27
+16
Ответ ман сити фейк
Там чистый гол отменили и засчитали гол рукой ещё левый пенальти
Гол правильно отменили, там чистый фол, всё остальное очень спорное
+9
-6
+3
Комментарий удален пользователем
Там чистый гол отменили и засчитали гол рукой ещё левый пенальти
+13
-13
0
Комментарий удален модератором
Ответ Buharoid
Между прочим клубное ТВ Реала очень эффективно чисто по-королевски давит на судей. Вот поныли пару раз и судья сразу отменил чистый гол Альмерии, поставил очень сомнительную пенку Реалу, а потом еще и засчитал гол бибизяна рукой. Наверное, таким судейством Реал доволен.
Было бы все по факту, если бы не оскорбление Винисиуса , а за это лови жалобу на Расизм
0
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0
Ответ Валуй
Гол правильно отменили, там чистый фол, всё остальное очень спорное
Поэтому блинчик упал держа лицо когда рука соперника попало на шею
+2
-2
0
Ответ Иван Баланар
Пенальти 100% чистый назначили. Гол Вини 50/50. Гол Альмерии 100% верно отменили. Судья хладнокровный, не ведётся. Альмерия оверперформанс жизни выдаёт.
🤡🤡🤡🤡
+5
-5
0
Ответ Иван Баланар
Зачем ты так о себе, повышай самооценку.
Комментарий удален модератором
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