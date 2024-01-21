«Реал» освистали на «Сантьяго Бернабеу» в 1-м тайме матча с «Альмерией». Команда проигрывала 0:2, ни разу не пробив в створ

Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» освистывали «Реал» в 1-м тайме матча с «Альмерией».

К концу 1-го тайма игры 21-го тура « » проигрывал «Альмерии» со счетом 0:2, ни разу не пробив в створ ворот.

Как передает Madrid Xtra, болельщики на « » свистели, выражая недовольство игрой «сливочных».

После свистка на перерыв, когда команды уходили в раздевалку, фанаты вновь освистали «Реал».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).