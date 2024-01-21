«Реал» на 38-й секунде пропустил от «Альмерии» с 20-го места Ла Лиги. Клуб 9 лет не пропускал на 1-й минуте домашнего матча

Теги Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Сантьяго Бернабеу Лукас Робертоне Ларжи Рамазани Футбол

«Реал» на 38-й секунде домашнего матча пропустил от «Альмерии» с 20-го места.

Счет открыл полузащитник Ларжи Рамазани.

«Альмерия» перехватила мяч на половине поля «Реала» и организовала быструю атаку. Полузащитник Лукас Робертоне исполнил диагональный пас на Рамазани, который оказался прямо перед воротами и с правой забил в ближнюю часть ворот.

Как пишет журналист Педро Мартин, «Реал» не пропускал на 1-й минуте на «Сантьяго Бернабеу» с января 2015 года. Тогда за «Реал Сосьедад» забил Ариц Элустондо, но «Мадрид» победил со счетом 4:1.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Реалом» и «Альмерией» (0:1, первый тайм).

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32 комментария
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В рамке конечно самая тяжелая потеря - от человека способного в соло затащить финал ЛЧ до мешков с картошкой пропускающих любой удар в створ
+22
-2
+20
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Главные фанаты реала тут как тут)
+17
-4
+13
Реал после суперкубка играет совершенно расхлябанно.
+3
0
+3
Ответ Wasilij Petrow
Там счет был 1:0 в пользу Реала, на 12-й минуте 1:2.
Тем временем Альмерия забила второй
+2
0
+2
за последние 4 матча ,Реал на данный момент пропустил 9 мячей! нонсенс!
+4
-3
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0:2
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Кепа конечно, днарь топовый
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От воспитанника великого МЮ☝🏻
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Люблю такие матчи смотреть, хоть и фанат Реала, будет весело хоть 😁
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Ну это прям совсем какой-то статистический онанизм
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Ничего не удивительного когда в ЦЗ играет Начо
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Лет восемь назад Реал играл с Райо, проигрывая толи 0-2, толи 1-2 к середине первого тайма, в итоге выиграл 10-2
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на 38 секунде риалу засунула последняя команда ЛаЛиги. ухахахаха
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Молодец Начо. нет слов. просто огонь. настоящий капитан
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Почему на поле продолжают выходить бразильские днища, а не Браим с Хоселу, которые намного эффективнее винисиусов и родриг? Видимо подвиги Беллингема не позволяли людям увидеть эту просту самую днищенскую атаку в истории Мадрида. Без аномальной статистики Джуда сейчас ни о каком чемпионстве и речи не было бы. Отставали бы от Жироны на очков 10-15 и все.
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adios, Nachito!
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Кепка на рамке)
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Ответ Пользователь не заблокирован
за последние 4 матча ,Реал на данный момент пропустил 9 мячей! нонсенс!
в чем нонсенс? Атлетико в атаке играет очень хорошо в этом сезоне, РМ забил только на 1 гол больше. Пропустить от Атлетико может любой клуб, другое дело что оборона Атлетико решето, да и Облак не тащит в этом сезоне, так и у РМ основная пара ЦЗ вылетела с травмами, Куртуа тоже нет, Начо не топ ЦЗ, а ЛЗ РМ активно ищет.
По этому то что РМ пропускает это логично.
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Ответ Hans Castorp
В рамке конечно самая тяжелая потеря - от человека способного в соло затащить финал ЛЧ до мешков с картошкой пропускающих любой удар в створ
Не в защиту Кепы, но удару 0.54 xG насчитали. Это точно не "любой удар в створ". Если кого и винить в голе, то Начо.
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Ответ KROVOSOS
Лет восемь назад Реал играл с Райо, проигрывая толи 0-2, толи 1-2 к середине первого тайма, в итоге выиграл 10-2
Там счет был 1:0 в пользу Реала, на 12-й минуте 1:2.
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чисто из-за нереальности расклада может и сработать
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