«Реал» на 38-й секунде пропустил от «Альмерии» с 20-го места Ла Лиги. Клуб 9 лет не пропускал на 1-й минуте домашнего матча
«Реал» на 38-й секунде домашнего матча пропустил от «Альмерии» с 20-го места.
Счет открыл полузащитник Ларжи Рамазани.
«Альмерия» перехватила мяч на половине поля «Реала» и организовала быструю атаку. Полузащитник Лукас Робертоне исполнил диагональный пас на Рамазани, который оказался прямо перед воротами и с правой забил в ближнюю часть ворот.
Как пишет журналист Педро Мартин, «Реал» не пропускал на 1-й минуте на «Сантьяго Бернабеу» с января 2015 года. Тогда за «Реал Сосьедад» забил Ариц Элустондо, но «Мадрид» победил со счетом 4:1.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Реалом» и «Альмерией» (0:1, первый тайм).
По этому то что РМ пропускает это логично.