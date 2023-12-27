Марсьяль интересен «Интеру». «МЮ» может продать форварда в январе, чтобы не отпускать его летом бесплатно
Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Серии А.
По информации La Gazzetta dello Sport, за форвардом «Манчестер Юнайтед» следит «Интер». Сообщается, что Марсьяль может быть продан в январе, поскольку «МЮ» не хочет отпускать французы свободным агентом летом 2024 года.
Также «Интеру» интересны Мехди Тареми из «Порту» и Луис Муриэль из «Аталанты», чьи контракты также истекают в конце сезона. «Нерадзурри» также рассматривают возможность подписания Армандо Брои на правах аренды из «Челси».
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