Марсьяль интересен «Интеру». «МЮ» может продать форварда в январе, чтобы не отпускать его летом бесплатно

Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, за форвардом « » следит « ». Сообщается, что может быть продан в январе, поскольку «МЮ» не хочет отпускать французы свободным агентом летом 2024 года.

Также «Интеру» интересны из «Порту» и из «Аталанты», чьи контракты также истекают в конце сезона. «Нерадзурри» также рассматривают возможность подписания Армандо Брои на правах аренды из «Челси».

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