Марсьяль интересен «Интеру». «МЮ» может продать форварда в январе, чтобы не отпускать его летом бесплатно

Теги Интер Аталанта Манчестер Юнайтед Челси высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Луис Муриэль Антони Марсьяль Мехди Тареми Армандо Броя Футбол

Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, за форвардом «Манчестер Юнайтед» следит «Интер». Сообщается, что Марсьяль может быть продан в январе, поскольку «МЮ» не хочет отпускать французы свободным агентом летом 2024 года.

Также «Интеру» интересны Мехди Тареми из «Порту» и Луис Муриэль из «Аталанты», чьи контракты также истекают в конце сезона. «Нерадзурри» также рассматривают возможность подписания Армандо Брои на правах аренды из «Челси».

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30 комментариев
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Зачем он только нужен Интеру ?
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Ответ Альварес.
Зачем он только нужен Интеру ?
будут пугать им непослушных молодых форвардов
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Марсиаль топ по своим навыкам, просто очень ленивый... Техника, пластичность, всё у него есть, если будут гореть глаза, попадётся тренеру который найдёт к нему подход, он будет значительным усилением, талант у него огромный, просто МЮ со своей системой это кладбище талантов
+4
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+4
Ответ Альварес.
Зачем он только нужен Интеру ?
А кто у Интера в подмене? Санчес да Арнаутович. А Марс еще поиграть может. Только проблема в зарплате. Если летом кто-то из пары Санчеса Арнаутовича уйдет, то да, можно пригласить. Хотя в аренде Кореа есть
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Ответ окечуква
Для него это отличный вариант, да и для Интера, все же Марс отличный игрок, а проблемы у него только в голове. Индзаги похож на того тренера, который способен оживить Марсиаля, да и просто посмотреть на него в Интере будет интересно.
Когда он в последний раз демонстрировал отличную игру?
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Идеально впишется Тареми. Он хотя бы улыбаться умеет, помимо голов, конечно же
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Зачем он Интеру нужен, сбитый лётчик, вот Тареми бы реально пригодился
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Ответ Жаргал Шадапов
Откуда такие предпосылки? Чел давно забил на футбол. У него на лице написано что футбол ему в тягость, так же было и в Севилье, так же будет в следующем клубе
Ну, Итальянский чемп попроще АПЛ, а там многие кто не играет в Англии- удачно начинают играть. Примеров много! Из недавних- Лукаку, Смолинг, Эвра, Эш Коул, Джеко, про Жиру вообще молчу. Еще был Санчес такой
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+1
Ответ Данил Луговский
А кто у Интера в подмене? Санчес да Арнаутович. А Марс еще поиграть может. Только проблема в зарплате. Если летом кто-то из пары Санчеса Арнаутовича уйдет, то да, можно пригласить. Хотя в аренде Кореа есть
Так себе подмена….
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Ответ Альварес.
Зачем он только нужен Интеру ?
Для «кислинки»)
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Ответ Альварес.
Прошла инфа что Интеру грозит банкротство, у них долгов аж на 800 миллионов, куда им ещё и форвардов подписывать ...
Сама прошла, или ты вкурнул не того?
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Ответ Я люблю картошку
Видич, Янг, Лукаку, Дармиан, Санчес (может, ещё кого забыл), теперь вот Марсьяль. Это уже Интернационале Юнайтед какой-то.
Мхитарян
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Ответ Сослан Бедоев
Марсиаль топ по своим навыкам, просто очень ленивый... Техника, пластичность, всё у него есть, если будут гореть глаза, попадётся тренеру который найдёт к нему подход, он будет значительным усилением, талант у него огромный, просто МЮ со своей системой это кладбище талантов
Не знаю какой у него сезон в МЮ но, чтобы проявить себя было достаточно времени
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Ответ NEgr17
Думаю заиграет в Интере
Откуда такие предпосылки? Чел давно забил на футбол. У него на лице написано что футбол ему в тягость, так же было и в Севилье, так же будет в следующем клубе
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Ответ QWertY
возьмем? Ты максимум мелочь у мамы после покупки хлеба возьмешь)
Хорошая у тебя, видимо, мама. Воспитала так воспитала.
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Ответ Семён Жуйло
Возьмём в аренду. Потом МЮ купит его за 55 млн.
вы не мы)))
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Ответ Madhamish
Ты имеешь ввиду, Манчестер доплатит Интеру 10-15, чтобы забрали Марсиаля?
нет
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Ответ red hikkikomori
Марсьяль моложе обоих, и дешевле выйдет, за 10-15 продать - самое оно)
Ты имеешь ввиду, Манчестер доплатит Интеру 10-15, чтобы забрали Марсиаля?
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Ответ Данил Луговский
А кто у Интера в подмене? Санчес да Арнаутович. А Марс еще поиграть может. Только проблема в зарплате. Если летом кто-то из пары Санчеса Арнаутовича уйдет, то да, можно пригласить. Хотя в аренде Кореа есть
Санчес, как будто, даже зимой куда-то засобирался.
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Вчера хочу, сегодня не хочу. С Мароттой в такое не поиграешь, свободным заберёт.
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Прошла инфа что Интеру грозит банкротство, у них долгов аж на 800 миллионов, куда им ещё и форвардов подписывать ...
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Поменяв обстановку сможет реанимировать карьеру. Игрок то не бездарь, в играющей команде придет ко двору
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Для него это отличный вариант, да и для Интера, все же Марс отличный игрок, а проблемы у него только в голове. Индзаги похож на того тренера, который способен оживить Марсиаля, да и просто посмотреть на него в Интере будет интересно.
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Думаю заиграет в Интере
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не хотите бесплатно летом, то придется кому нибудь доплатить зимой чтоб его забрали.
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