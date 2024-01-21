«Барса» смирилась, что не арендует Филлипса зимой. Без 40 млн евро от продажи части Barça Vision клубу никого не зарегистрировать

«Барселона» смирилась с тем, что не сможет подписать Кэлвина Филлипса зимой.

Каталонцам нравится этот полузащитник, с его окружением даже были контакты, но с «Манчестер Сити» по поводу возможного трансфера не общались. Переход Филлипса в «Барселону» этой зимой невозможен по финансовым причинам: его не подписать, не нарушив правила.

Каталонский клуб пытался сделать все возможное: он постоянно консультируется с , чтобы узнать, за счет чего можно увеличить потолок зарплат. Однако без 40 млн евро от немецкой компании Libero, которая не заплатила за покупку части Barça Vision, клуб не сможет зарегистрировать ни одного игрока, пишет Diario Sport.

Кроме того, « » хочет, чтобы новый клуб Филлипса взял на себя большую часть его зарплаты. На это «Барса» не готова.

Если не случится неожиданных изменений, отправится в аренду в один из клубов . «Вест Хэм» и «Ньюкасл» – фавориты в борьбе за него.

Ранее сообщалось, что Кэлвин согласен на переход в «Барсу», но «Ман Сити» не готов отдавать игрока в бесплатную аренду.

Статистику 28-летнего опорника, у которого в этом сезоне 318 минут в 10 матчах за «Ман Сити», можно найти здесь.