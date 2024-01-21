«Барса» смирилась, что не арендует Филлипса зимой. Без 40 млн евро от продажи части Barça Vision клубу никого не зарегистрировать

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Кэлвин Филлипс деньги Футбол

«Барселона» смирилась с тем, что не сможет подписать Кэлвина Филлипса зимой.

Каталонцам нравится этот полузащитник, с его окружением даже были контакты, но с «Манчестер Сити» по поводу возможного трансфера не общались. Переход Филлипса в «Барселону» этой зимой невозможен по финансовым причинам: его не подписать, не нарушив правила.

Каталонский клуб пытался сделать все возможное: он постоянно консультируется с Ла Лигой, чтобы узнать, за счет чего можно увеличить потолок зарплат. Однако без 40 млн евро от немецкой компании Libero, которая не заплатила за покупку части Barça Vision, клуб не сможет зарегистрировать ни одного игрока, пишет Diario Sport.

Кроме того, «Манчестер Сити» хочет, чтобы новый клуб Филлипса взял на себя большую часть его зарплаты. На это «Барса» не готова.

Если не случится неожиданных изменений, Кэлвин отправится в аренду в один из клубов АПЛ. «Вест Хэм» и «Ньюкасл» – фавориты в борьбе за него.

Ранее сообщалось, что Кэлвин согласен на переход в «Барсу», но «Ман Сити» не готов отдавать игрока в бесплатную аренду.

Статистику 28-летнего опорника, у которого в этом сезоне 318 минут в 10 матчах за «Ман Сити», можно найти здесь.

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36 комментариев
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Лапорта сейчас может себе позволить только технику Филипс
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+38
Ответ Стахович
Лапорта сейчас может себе позволить только технику Филипс
и ту - в кредит
+33
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+22
Вообще не игрок для Барсы. Простите, но если это выбор Хави, то он идиот.
+17
-2
+15
Ответ ЛеанидПепси
Придётся опять дергать рычаг
так реал же рычажный!
+9
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+6
Ответ Кино Музыка
Вообще не игрок для Барсы. Простите, но если это выбор Хави, то он идиот.
Ни в одном приличном и заслуживающем доверия источнике про Барселону об интересе к этому игроку не писали. Думаю, что утка.
+6
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Ответ Boni R
что на ветке Барселоны делают судейские болелы реала!!!????
У тебя у самого в подписках аякс и беллингем
+4
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+3
не приобрели ,ничего страшного, главное Хави игру наладить. Так как игроки у Барселоны хорошие.
+6
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Это же тупой костолом с горой мышц и нулем интеллекта и техники. А как же днк? Или Лапорта уже готов любые объедки подбирать, лишь бы бесплатно?
+3
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Ответ marchellinos
Почему?
Филлипс достаточно прямолинейный игрок для Барсы. И Испании в целом.
+1
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Ответ Стахович
Негрейра и Меси выдоили клуб
Комментарий удален модератором
Ответ Bogdan Fedyuk
Комментарий удален модератором
Ну да Месси ж не получал 100 за сезон, о чем вы🤦‍♂️
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Ответ Стахович
После того как им выплачивали по сотни миллионов,клуб обанкротился и не может себе позволить аренду лавочника
И ? Не он же выплачивал , а ему ... Он то уж точно не виноват , что в руководстве одни клоуны
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Ответ Boni R
Я болею за Аякс, и мне нравится белингем, какие вопросы чувок??
Любишь парней помладше, я понял))
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Ответ Сергей Штырков
Любишь парней помладше, я понял))
а ты я смотрю разборчив))) но я тебя не осуждаю
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Ответ Boni R
а ты я смотрю разборчив))) но я тебя не осуждаю
Ну я так пошутил, вроде подходило же))
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Ответ Любезный Коссутий
и ту - в кредит
Может и ошибаюсь ,конечно, но кажись они в списке спонсоров Барсы. Во всяком случае бренд Ambilight есть, а это и есть Филипс ;)
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Ответ as009595@icloud.com
В рассрочку выгоднее
Рассрочка по сути тот же товар + проценты по кредиту включенные в стоимость товара (чтобы обойти кредитные ограничения).

И в этом случае проигрывает тот кто покупает за наличные - платит проценты, включенные для «рассрочников».
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Ответ Шаби Алонсо
Рассрочка по сути тот же товар + проценты по кредиту включенные в стоимость товара (чтобы обойти кредитные ограничения). И в этом случае проигрывает тот кто покупает за наличные - платит проценты, включенные для «рассрочников».
Ну тот кто за наличные покупает может рассчитывать на скидку
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Ответ Стахович
Лапорта сейчас может себе позволить только технику Филипс
Триммер
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