«Барселона» устно согласовала с «Ман Сити» право выкупа Канселу за 35 млн евро (El Chiringuito)

«Барселона» планирует сохранить Жоау Канселу после окончания срока его аренды.

По данным El Chiringuito, каталонцы в устной форме договорились с «Манчестер Сити» о возможности выкупа защитника за 35 млн евро.

Утверждается, что и сам португалец в следующем году хочет играть только за «блауграну».

В текущем сезоне 29-летний футболист забил 2 гола за 4 игры в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS