«Барселона» устно согласовала с «Ман Сити» право выкупа Канселу за 35 млн евро (El Chiringuito)
«Барселона» планирует сохранить Жоау Канселу после окончания срока его аренды.
По данным El Chiringuito, каталонцы в устной форме договорились с «Манчестер Сити» о возможности выкупа защитника за 35 млн евро.
Утверждается, что и сам португалец в следующем году хочет играть только за «блауграну».
В текущем сезоне 29-летний футболист забил 2 гола за 4 игры в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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В Барселоне как влитой смотрится )