«Барселона» устно согласовала с «Ман Сити» право выкупа Канселу за 35 млн евро (El Chiringuito)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу деньги Футбол

«Барселона» планирует сохранить Жоау Канселу после окончания срока его аренды.

По данным El Chiringuito, каталонцы в устной форме договорились с «Манчестер Сити» о возможности выкупа защитника за 35 млн евро.

Утверждается, что и сам португалец в следующем году хочет играть только за «блауграну».

В текущем сезоне 29-летний футболист забил 2 гола за 4 игры в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Бронислав Каминский
копейки за такого топаря
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sungoth
Нашёл свой клуб, а клуб своего игрока!
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Кирилл
За такие деньги Кансело надо обязательно выкупать !
В Барселоне как влитой смотрится )
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Cearvm
За такие деньги это очень выгодно. Странно, что другие топ-клубы не подсуетились.
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Roman
Устный рычаг Лапорта активировал?
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Eduard Mendelson
Впервые за долгое время у Барсы топовый игрок на позиции правого защитника. Однозначно за такие деньги надо оставлять.
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Camp_Nou
Могу ошибаться, но El Chiringuito помоечный источник.
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футбольные карточки
Хорошая будет покупка!!!
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& Co1366
Так хорошо влился в коллектив Барсы! Жду официального соглашения.
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Overkiller
Ответ Борис Энгельгардт
ему 30 лет уже будет
И? Он ещё 4-5 лет на топ уровне спокойно отыграет.
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