«Барса» хочет выкупить Канселу за 30 млн евро, «Сити» рассчитывает на 50+. «Арсенал» пытался приобрести защитника несколько месяцев назад
«Барселона» надеется еще раз арендовать Жоау Канселу, но с обязательным выкупом.
По данным Diario Sport, каталонцы хотели бы оставить португальца, принадлежащего «Манчестер Сити», еще на год, а затем приобрести его летом 2025-го.
Проблема заключается в том, что стороны по-разному оценивают возможный трансфер. «Барселона» надеется заплатить 30 млн евро, а «горожане» считают, что защитник стоит 50 млн евро, причем по окончании сезона эта сумма может вырасти, если Канселу продолжит успешно играть в Ла Лиге.
«Манчестер Сити» знает, что летом на футболиста будет спрос. «Арсенал» несколько месяцев назад уже пытался купить Канселу, было и крупное предложение из Саудовской Аравии.
При этом сам Жоау отдает предпочтение «Барселоне».
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