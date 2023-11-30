«Барса» хочет выкупить Канселу за 30 млн евро, «Сити» рассчитывает на 50+. «Арсенал» пытался приобрести защитника несколько месяцев назад

«Барселона» надеется еще раз арендовать Жоау Канселу, но с обязательным выкупом.

По данным Diario Sport, каталонцы хотели бы оставить португальца, принадлежащего «Манчестер Сити», еще на год, а затем приобрести его летом 2025-го.

Проблема заключается в том, что стороны по-разному оценивают возможный трансфер. « » надеется заплатить 30 млн евро, а «горожане» считают, что защитник стоит 50 млн евро, причем по окончании сезона эта сумма может вырасти, если Канселу продолжит успешно играть в .

« » знает, что летом на футболиста будет спрос. « » несколько месяцев назад уже пытался купить Канселу, было и крупное предложение из Саудовской Аравии.

При этом сам отдает предпочтение «Барселоне».

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