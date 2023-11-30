«Барса» хочет выкупить Канселу за 30 млн евро, «Сити» рассчитывает на 50+. «Арсенал» пытался приобрести защитника несколько месяцев назад

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жоау Канселу деньги Футбол

«Барселона» надеется еще раз арендовать Жоау Канселу, но с обязательным выкупом.

По данным Diario Sport, каталонцы хотели бы оставить португальца, принадлежащего «Манчестер Сити», еще на год, а затем приобрести его летом 2025-го.

Проблема заключается в том, что стороны по-разному оценивают возможный трансфер. «Барселона» надеется заплатить 30 млн евро, а «горожане» считают, что защитник стоит 50 млн евро, причем по окончании сезона эта сумма может вырасти, если Канселу продолжит успешно играть в Ла Лиге.

«Манчестер Сити» знает, что летом на футболиста будет спрос. «Арсенал» несколько месяцев назад уже пытался купить Канселу, было и крупное предложение из Саудовской Аравии.

При этом сам Жоау отдает предпочтение «Барселоне».

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27 комментариев
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Канселу очень хороший и умный игрок.
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Ответ Михо
Канселу в Баварии и Барсе земля и небо. Именно в таком порядке, к сожалению лично для меня🙄
В Сити он был монстром. Да и в Ювентусе. Один из лучших латералей мира вообще
+15
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+13
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Ответ Blaugranaz
Что нибудь придумают Деку и Лапорта. Но обоих португальцев нужно оставлять. Деста в ПСВ продадут, там как раз готовы 30 лямов заплатить за него.
ПСВ и 30 лямов за Деста, похоже на очень жирную утку
+11
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Ответ Blaugranaz
Что нибудь придумают Деку и Лапорта. Но обоих португальцев нужно оставлять. Деста в ПСВ продадут, там как раз готовы 30 лямов заплатить за него.
10 они готовы, а не 30
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Пхах, как всегда на халяву хотят
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С одной стороны, 50 миллионов за Канселу, но фоне нынешних ценников - это мелочь, а с другой - если бы пришлось выбирать между Канселу и половиной Мудрика, какую из половин предпочли бы вы?
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Ответ Вечно в бане
С одной стороны, 50 миллионов за Канселу, но фоне нынешних ценников - это мелочь, а с другой - если бы пришлось выбирать между Канселу и половиной Мудрика, какую из половин предпочли бы вы?
Нижнюю половину, всё равно его верхняя (включая голову) бесполезна.
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Ответ Hi Hi
а топ 2 и 1 тогда кто?
Тавареш и Полуяхтов, очевидно.
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Ответ Контрольный выстрел
Почему тогда он не в Сити, а в аренде да еще и c целью продажи за смешные 50?)
Потому что у них конфликт с Пепом
+3
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Ответ евГений
В Сити он был монстром. Да и в Ювентусе. Один из лучших латералей мира вообще
Почему тогда он не в Сити, а в аренде да еще и c целью продажи за смешные 50?)
+1
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Ответ Ophiomorph
Нижнюю половину, всё равно его верхняя (включая голову) бесполезна.
Но там татуировки на шее смешные. Что с этим делать предлагаешь?
+1
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Ответ Boni R
Канселу очень хороший и умный игрок.
Ну Барса рассчитывает купить за 30 млн или бесплатно.
+4
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30 + пара рычагов.
+2
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Канселу в Баварии и Барсе земля и небо. Именно в таком порядке, к сожалению лично для меня🙄
+3
-2
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Ответ Михо
Канселу в Баварии и Барсе земля и небо. Именно в таком порядке, к сожалению лично для меня🙄
почему при Тухеле Канселу не играл?
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Ответ Роман
почему при Тухеле Канселу не играл?
Потому что не хотел играть, Канселу второй половины сезона в Баварии это тень самого себя. Он обиделся что его заменили в перерыве матча с Псж, хотя заменили правильно, он был ужасен. Когда он в настроении, это топ 5 мира на своей позиции, когда нет, это даже не первая сотня
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Ответ Boni R
Канселу очень хороший и умный игрок.
Да и стоит явно больше 30 млн.
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Ответ GuruFutbola
Бальде и Роберто)
а кунде??
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Ответ Hi Hi
а кунде??
Топ-2 цз
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Ответ GuruFutbola
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За вылет в 1/8 дают 200 лямов???!!!
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Ответ Роман
Ну Барса рассчитывает купить за 30 млн или бесплатно.
да нет
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