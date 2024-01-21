«Спартак» не изменит название второй команды. Были варианты «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС» и «Спартак-Сокольники»

«Спартак» не будет менять название второй команды.

«Мы провели голосование среди болельщиков – участников программы лояльности. Были разные варианты – «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС», «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Сокольники».

Но в итоге решили остановиться на прежнем названии, потому что большинство людей проголосовало за этот вариант. Название «Спартак-2» остается», – сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Весной «Спартак-2» должен пройти процедуру лицензирования, в случае успеха команда начнет свое выступление в профессиональном футболе с турнира Второй лиги.