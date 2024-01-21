«Спартак» не изменит название второй команды. Были варианты «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС» и «Спартак-Сокольники»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спартак-2 Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» не будет менять название второй команды.

«Мы провели голосование среди болельщиков – участников программы лояльности. Были разные варианты – «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС», «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Сокольники».

Но в итоге решили остановиться на прежнем названии, потому что большинство людей проголосовало за этот вариант. Название «Спартак-2» остается», – сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Весной «Спартак-2» должен пройти процедуру лицензирования, в случае успеха команда начнет свое выступление в профессиональном футболе с турнира Второй лиги.

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30 комментариев
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Спартак-феррари-вдребезги
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Нарком-Лукойл бы обозвали и норм
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Лукойл-гладиатор!
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Промкооперация,дукат,лотошники не рассматривались?Нет?
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Ответ Spartakus1984
Правильно, молодые игроки должны знать, что они играют именно за Спартак а не Пресню и т.д
А так бы не знали. 😁
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Ну и хорошо, иначе идея возрождения команды, с её первоначальными задачами для подготовки кадров в основу потеряла бы смысл...
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Да могли бы не скромничать и сразу назвать "Спартак-Чемпион"
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Спартак-2 очень оригинально, сто́ило конкурс проводить ))
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Царя на тренерство. Пусть покажет класс.
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Спартак Красная Плесень
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Эка как вас всех цепануло...
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Ответ Pok_Toholo
Ты как всегда ляnнешь ни к селу, ни к городу
Я то как раз по делу стараюсь больше писать, изначально когда скачал приложение думал всегда буду в курсе событий родной команды, нормально обсуждать её проблемы с адекватными болельщиками, а на деле оказалось, что здесь филиал камеди клаб... Приходится адаптироваться к условиям, но все равно стараюсь гнуть свою линию ...
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Ответ Spartakus1984
Правильно, молодые игроки должны знать, что они играют именно за Спартак а не Пресню и т.д
Ну конечно, за Спартак они играют 😂 Спартак-2 это Спартак-2 из низшей лиги и игроки это прекрасно знают. Совсем за дураков свою молодёжь считают что ли? )))
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