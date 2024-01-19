Комбаров назначен главным тренером «Спартака-2»

Дмитрий Комбаров получил должность в «Спартаке-2».

Бывший защитник красно-белых назначен главным тренером второй команды. С лета 2022 года он возглавлял « » из Санкт-Петербурга.

«В конце прошлого года руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение возобновить деятельность второй команды в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности воспитанникам академии и игрокам молодежной команды адаптироваться при переходе во взрослый футбол.

Команда будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола. По решению болельщиков она сохранит прежнее название – «Спартак-2».

Поздравляем Дмитрия Комбарова с возвращением в «Спартак» и желаем ему успехов в работе с красно-белой молодежью!» – сказано в заявлении клуба.

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