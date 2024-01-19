Комбаров назначен главным тренером «Спартака-2»

Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Вторая лига Б Спартак-2 Звезда Санкт-Петербург Футбол

Дмитрий Комбаров получил должность в «Спартаке-2».

Бывший защитник красно-белых назначен главным тренером второй команды. С лета 2022 года он возглавлял «Звезду» из Санкт-Петербурга.

«В конце прошлого года руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение возобновить деятельность второй команды в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности воспитанникам академии и игрокам молодежной команды адаптироваться при переходе во взрослый футбол.

Команда будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола. По решению болельщиков она сохранит прежнее название – «Спартак-2».

Поздравляем Дмитрия Комбарова с возвращением в «Спартак» и желаем ему успехов в работе с красно-белой молодежью!» – сказано в заявлении клуба.

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39 комментариев
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У команды будет очень узнаваемый почерк - много навесов с левого фланга)
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Ответ MstAndreev
У команды будет очень узнаваемый почерк - много навесов с левого фланга)
Ах, если бы. Сейчас и близко ни у кого в лиге нет такого навеса. А количество ассистов за карьеру более чем красноречиво это подчеркивает.
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Димооооон!
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Капитан наверное только самые приятные воспоминания оставил. Приходил явно сырой, а закончил карьеру футболистом, который мог спокойно точно навешивать на голы и при этом очень круто прибавил в отборе, и особенно в подстраховке!!!
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Ответ Bartez1986
Димооооон!
Он вам Димон.
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Ответ Shikamaru Alexeevich
Где-то тихо исерит Мостовой
Серит??
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Геннадий Сергеич Орлов: ну вы понимаете!
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тренер по навесам?
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Будулай вернулся
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Комбайн наша Легенда !!!
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Комбарчик успеха ❤️❤️❤️❤️
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Где-то тихо исерит Мостовой
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Ответ La Crosse Bobcats
как я понимаю ради этого никому не нужного Спартак-2 уничтожили профессиональный футбольный клуб в Петербурге? позорище!
Если клуб может быть уничтожен тем, что у него тренера забрали, значит грош ему цена, и он такой не нужен
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С возвращением! Успешной работы с командой и бесценного тренерского опыта!
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С возвращением!
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Хоккей сейчас смотрю. Титов., Ребров, Зинька на секторе. Первый раз ездил на хоккей на выезды в этом году. На футболе больше ста. А на хоккей первый раз, но 2 раза
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Ну интересно, кто голосовал за название Спартак-2, можно было выбрать что-то поинтересней, врядли это название, получило большинство голосов
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Буду рад вернуться на трибуны.
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это лучшее чем мост.
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Будут играть с проходами по флангам и постоянными навесами в штрафную (Диман кстати отвратительно это дело дедал, 2-3 навеса из 10 проходило нормально, остальное все летело то в пришковую яму то не пойми куда)
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успехов, Дмитрий Владимирович ♥🤍
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пример для мостового
Дмитрий удачи
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Удачи Дмитрий, классный футболист, пусть и как тренер проявится
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Обошёл Мостового))
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А Мертенс уже тренирует? Хочется увидеть эту легендарную битву снова.
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Медведь в штабе?
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Я не понял, каким тренером? Это же молодой перспективный футболист! Блин, вы что такие старые-то…уже…
Еще скажите, что Дзагоев не раскроется.
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