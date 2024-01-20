Мостовой о директоре «Спартака» Амарале: «Они все приезжают и только языком чешут, а кто-то хавает. Вы кто такие? Ощущение, что у нас в футбол никто никогда не играл»

Александр Мостовой недоволен приглашением иностранных специалистов в «Спартак».

«Они все приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает. Вы кто такие?

играл в футбол? Да где он там играл? А то он рассказывает, что нашел связь с ... Еще бы он не нашел.

Ощущение, что у нас в стране в футбол никто никогда не играл. А если честно, то уже все равно: кто, где, когда и зачем.

Хорошо, что « » возродили. Потому что странно, что у такого великого клуба нет второй команды.

Хорошо, что назначили , а не какого-то иностранного ноунейма. Хотя их все равно еще много», – заявил бывший хавбек красно-белых.