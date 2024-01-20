Мостовой о директоре «Спартака» Амарале: «Они все приезжают и только языком чешут, а кто-то хавает. Вы кто такие? Ощущение, что у нас в футбол никто никогда не играл»
Александр Мостовой недоволен приглашением иностранных специалистов в «Спартак».
«Они все приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает. Вы кто такие?
Амарал играл в футбол? Да где он там играл? А то он рассказывает, что нашел связь с Абаскалем... Еще бы он не нашел.
Ощущение, что у нас в стране в футбол никто никогда не играл. А если честно, то уже все равно: кто, где, когда и зачем.
Хорошо, что «Спартак-2» возродили. Потому что странно, что у такого великого клуба нет второй команды.
Хорошо, что назначили Комбарова, а не какого-то иностранного ноунейма. Хотя их все равно еще много», – заявил бывший хавбек красно-белых.
Возьмите меня
-Здравствуйте, я дедушка Ленин.
-Да ты псих какой-то!
-Не надо грубить. Я пришел за внучкой, за Леночкой.
Мостовой в этом режиме всё время после карьеры существует
(ради комментариев на спортсе)
Тот же результат и с Мостовым будет, если не хуже. Не дай бог его увидеть в команде