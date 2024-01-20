Мостовой о директоре «Спартака» Амарале: «Они все приезжают и только языком чешут, а кто-то хавает. Вы кто такие? Ощущение, что у нас в футбол никто никогда не играл»

Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Александр Мостовой Спартак-2 Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Александр Мостовой недоволен приглашением иностранных специалистов в «Спартак».

«Они все приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает. Вы кто такие?

Амарал играл в футбол? Да где он там играл? А то он рассказывает, что нашел связь с Абаскалем... Еще бы он не нашел.

Ощущение, что у нас в стране в футбол никто никогда не играл. А если честно, то уже все равно: кто, где, когда и зачем.

Хорошо, что «Спартак-2» возродили. Потому что странно, что у такого великого клуба нет второй команды.

Хорошо, что назначили Комбарова, а не какого-то иностранного ноунейма. Хотя их все равно еще много», – заявил бывший хавбек красно-белых.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В психбольнице сегодня не дали макароны что-ли?) Чего он злой такой...
+41
-6
+35
Мост: Вы кто такие? С какого района? Сколько чеканите?
+34
-5
+29
Я играл в футбол на проф.уровне
Возьмите меня
+15
-2
+13
В детском саду:
-Здравствуйте, я дедушка Ленин.
-Да ты псих какой-то!
-Не надо грубить. Я пришел за внучкой, за Леночкой.
+8
-1
+7
часов без новостей от Царя: 9
+4
0
+4
ало, это спорт-экспресс? записывайте
+3
0
+3
Ответ Птюч, Ёж.
а ты сам то уверен, что ты живой?
Есть небольшие сомнения..
+1
0
+1
Я,Карпин и Семак играли,а кругом враги 🤣
+1
0
+1
Я понимаю что уже не первый кто пишет про нейросеть , но если реально вскроется что Мостовой давно умер а за него ответы формирует нейросеть типа как сейчас есть у Жироновского, а все видео это дипфейк - я не удивлюсь.
+2
-1
+1
Пусть Мост и фрик, но он реально не сдается)
+2
-1
+1
Чесальщик языком обвиняет других в чесании языком, ну и дела.
+2
-1
+1
знаю я тут одного человечка. он в футбол играл.
0
0
0
Кто там чат gpt выдумал, говорите?

Мостовой в этом режиме всё время после карьеры существует
0
0
0
БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ
(ради комментариев на спортсе)
0
0
0
надоедает уже
0
0
0
Простите, а Вы чем занимаетесь? Как это называется? Человек хоть приехал и что то делает, а Вы чем занимаетесь? И как это называется?
0
0
0
Ответ Luneville
В психбольнице сегодня не дали макароны что-ли?) Чего он злой такой...
Дык он вроде всегда такой, а тут как бы пятница, еще и праздник - и в итоге пазл сложился
+3
-3
0
Ответ kinza
Я понимаю что уже не первый кто пишет про нейросеть , но если реально вскроется что Мостовой давно умер а за него ответы формирует нейросеть типа как сейчас есть у Жироновского, а все видео это дипфейк - я не удивлюсь.
а ты сам то уверен, что ты живой?
0
0
0
Был в Спартаке тренером уже один профи, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА выигрывал.
Тот же результат и с Мостовым будет, если не хуже. Не дай бог его увидеть в команде
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий