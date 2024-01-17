«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе как можно быстрее определился с будущим. Клуб «не хочет повторения мыльной оперы» 2022-го

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» надеется, что Килиан Мбаппе в скором времени определится с будущим.

Контракт форварда истекает этим летом, неоднократно появлялась информация о возможном переходе в «Реал».

«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе как можно быстрее определился с будущим. Парижане «не хотят повторения мыльной оперы» 2022 года, когда Килиан продлил контракт, но принял решение очень поздно, оставив клуб в неопределенности до конца мая, сообщает RMC Sport.

Продление контракта 25-летнего игрока – главный приоритет «ПСЖ». Тем не менее в клубе уже готовят план на случай, если Мбаппе уйдет, хотя и сохраняют оптимизм.

«ПСЖ» дает Мбаппе 70 млн евро в год – предложение сделали несколько месяцев назад. Форвард еще не договорился ни с парижанами, ни с «Реалом»

«Реал» считает, что у Мбаппе последний шанс перейти в клуб, и надеется, что на его решение повлияют спортивные амбиции, как в случае с Беллингемом

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32 комментария
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Ответ Roman
Будет финт ушами, если в июне 2024 он уедет в Аль-Хиляль на зп в 500 лямов
и на презентации пустит слезу, сказав,что он сделал этот сложный выбор, чтобы прокормить семью.
+34
0
+34
Будет финт ушами, если в июне 2024 он уедет в Аль-Хиляль на зп в 500 лямов
+34
-1
+33
Не знаю кому как , а мне нравится этот сериал. Интересно сколько еще он выдаит из катарского мешка
+20
-2
+18
Он уже даже шейхов затра**л. У меня в жизни конечно не такие сложные решения были, но за 3 года не принять решение это надо сверхразум иметь
+8
0
+8
Ответ Korotkov R.A.
Золотой мяч спасет ситуацию
золотой мяч опять отдадут Месси, если он хоть раз в 2024 году выйдет на футбольное поле
+6
0
+6
"я тебе ЧМ, а ты остаёшься" - уже не сработает
+9
-3
+6
Мбаппе : Не мешайте, мама думает.. 😀🤭
+4
0
+4
Ответ Леван Мкртчян
Да примитивный сериал. Каждую серию одно и тоже происходит... лирического героя всё время искушают деньгами и статусом в обмен на гипотетическое величие, трофеи и индивидуальные цацки-- потом эти искусители меняются местами -- а он просто пользуется всем этим для собственного обогащения и увеличения влияния
Леван, правильно пишется "одно и то же".
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Он по моему кайфует от этого, как вампир
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это надолго , летом сериал продолжится.
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Ответ JohnnyMadsen
Он уже даже шейхов затра**л. У меня в жизни конечно не такие сложные решения были, но за 3 года не принять решение это надо сверхразум иметь
Ну смотри, в реале его позиция занята вини, на цн он категорически отказывается играть, в апл он не хочет это очевидно, есть вариант конечно в Ливерпуль к клопу, но я думаю не такого варианта развития он хотел, да и не факт что в апл он будет круто играть. В псж остаться и дальше играть, когда на тебя вся пляшет это единственный норм вариант, но Лига 1... И всю жизнь провести в псж... Опять же так себе, тут Варианта 3, остаться в псж, перейти в Реал и продать винисиуса в мю, уйти в Ливерпуль к клопу.
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Ответ посмотрел 801 игру нхл
Не знаю кому как , а мне нравится этот сериал. Интересно сколько еще он выдаит из катарского мешка
Мне интересней смотреть как Мадрид за ним бегает. Как пацан за девчонкой,пытаясь показать что это нужно ей,а не ему. Не должен такой клуб как Реал бегать за игроком,каким бы крутым он не был.
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Ответ Геннадий Тимченко
золотой мяч опять отдадут Месси, если он хоть раз в 2024 году выйдет на футбольное поле
Он заслуживает , если даже не выйдет на футбольное поле
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третий год пошёл как его ублажают, Мбаппе хорош конечно даже Переса на коротком поводке держит
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Так она уже началась. Хотел бы подписать контракт с вашим недоклубом,сделал бы это гораздо раньше. Просто доит черепашка мешок,как может.
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Мбаппе: все хотят от меня шоу а я хочу нулей на счёт
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даже в форсаже не было столько частей, как в этой саге про черепашек🤦🏻‍♂️
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да на самом деле правда бесит это его желание постоянное усидеть на двух стульях. Плюс это неуважительно ко всем клубам. Определись ты уже и объяви всем
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Момент с переходом в Реал он уже упустил. Сейчас придется бодаться с Беллингемом за статус главной суперзвезды, а это не есть хорошо для команды. В Ливерпуль!!! Они с Салахом на разных флангах, тем более, Салах уже старается больше в пас играть. По - моему, получится симпатично. Второй вариант - не мучать себя и остальных и остаться в ПСЖ, тоже не самый плохой вариант. "Я так думаю"!
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Кого интересно будут склонять к переходу? Может Бензема на пару лет? 😀
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я ухожу, отсыпьте ещё?
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Оставаться и контракт на 6 лет.
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Ответ Я Гражданин Мира
Он заслуживает , если даже не выйдет на футбольное поле
с учётом его реальных достижений на футбольном поле в 2023 году и полученных за ЭТО наград удивлён не буду 🤣
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Ответ Н.Ф.
Леван, правильно пишется "одно и то же".
Будь снисходителен к таксисту, он и так старается 🤣
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Да уже лучше отпускать Мбаппе, все рекорды Псж побил, уже легенда, даже без лч. Возраст самый пиковый для Реала, я думаю Анчи легко впишет в состав и Винни и Мбаппе. Лет за 7-8 станет одним из 10-15 лучших игроков в истории Реала, если конечно не сбавит в реализации, что врядле
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Ответ Roman
Будет финт ушами, если в июне 2024 он уедет в Аль-Хиляль на зп в 500 лямов
B чем логика? в соседней ветке хейтят чемпионат СА, что оттуда 3 старика хотят убежать из которых Хендо даже нынешняя Барса послала.
А тут хотят, чтобы один из сильнейших игроков поколения перешел в СА? Так если Мбаппе перейдет в СА, то чемпионат намного станет популярнее, чем от перехода КР. Роналду переходил провалившись в МЮ, а Мбаппе прямо сейчас одни из 3 или 5 лучших футболистов мира. Такого уровня футболиста в СА сейчас просто нет.
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ПСЖ пусть нарисует ему много нулей, а когда он подпишет контракт, пусть поставят десятичную запятую.
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