«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе как можно быстрее определился с будущим. Клуб «не хочет повторения мыльной оперы» 2022-го

«ПСЖ» надеется, что Килиан Мбаппе в скором времени определится с будущим.

Контракт форварда истекает этим летом, неоднократно появлялась информация о возможном переходе в «Реал».

«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе как можно быстрее определился с будущим. Парижане «не хотят повторения мыльной оперы» 2022 года, когда продлил контракт, но принял решение очень поздно, оставив клуб в неопределенности до конца мая, сообщает RMC Sport.

Продление контракта 25-летнего игрока – главный приоритет «ПСЖ». Тем не менее в клубе уже готовят план на случай, если Мбаппе уйдет, хотя и сохраняют оптимизм.

«ПСЖ» дает Мбаппе 70 млн евро в год – предложение сделали несколько месяцев назад. Форвард еще не договорился ни с парижанами, ни с «Реалом»

«Реал» считает, что у Мбаппе последний шанс перейти в клуб, и надеется, что на его решение повлияют спортивные амбиции, как в случае с Беллингемом