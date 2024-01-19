Мбаппе о ЧМ: «В 2018-м я не осознавал, что именно выиграл. В 2022-м эмоций было намного больше. Это не шрам, а шаг на пути к славе»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не испытал особых эмоций после победы Франции на ЧМ-2018.

«Это может показаться непонятным, но на меня это не сильно повлияло, я был слишком молод (Мбаппе было 19 лет – Sports.ru). Я был рассеян, и на меня это мало повлияло. Я был рад победе, но я не осознавал, что именно я выиграл. В тот день я быстро вернулся домой и не праздновал как сумасшедший.

На ЧМ-2022 я гораздо лучше осознавал, что значит чемпионат мира, чем в 2018-м. ЧМ-2018 был моим первым, мы сразу его выиграли, особых эмоций это у меня не вызвало. В 2022 году эмоций было намного больше», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью Envoyé Spécial.

Поражение в финале чемпионата мира Мбаппе назвал не «шрамом», а «дальнейшим шагом на пути к славе».

«Хет-трик – это не так важно, когда играешь за страну. Если бы мы уехали с кубком, а я не забил, я был бы счастливее. Но с этим надо жить, не забывать. Мы снова сыграем чемпионат мира, и нам придется подумать об этом, чтобы победить», – отметил француз.

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18 комментариев
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ну в 2018 хотя бы настоящий ЧМ был, а не катарская инфантинищина.
Это только ваши мнения
А по нашему мнение ЧМ в катаре был лучше чем 2018 , особенно финал.
+28
-13
+15
От Франции ждут победы на ближайшем Евро. Если смогут, то они встанут в один ряд с золотым поколением Зидана.
+14
-1
+13
Ответ Katin Dag
Им необходим Гризманн на ЧЕ..
А без Антуана ничего не будет. В финале ЧМ в Катаре аргентинцы играли против него крайне, крайне близко. Его мгновенно "накрывали" двое или трое и к перерыву французы горели 0:2. И только тогда ДД опомнился от своего радикального консерватизма и пошли замены, которые перевернули ход матча.
! Но больше всего разочаровала Бразилия. Ужас.
+5
0
+5
Ответ VERBLYUD
Согласен с Мбаппе. Выиграть ЧМ в статусе главного лидера и тащера сборной - это другие эмоции. В 2018 он был молодым пацаном, находился в тени Гризманна, Погба и других.
в общем так, в 2018 не он отвечал за результат, забивал молодец не забивал, ничего.., в 2022 уже от него ждали результат, это влияет, когда ты первая скрипка, а не один из, вот и ценность побед и турнира возрастает для игрока
+4
0
+4
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ну в 2018 хотя бы настоящий ЧМ был, а не катарская инфантинищина.
Франция выиграла ЧМ благодаря 3-м пенальти, а Аргентина 4-м. Разница между настоящим и постановочным ЧМ в одном пенальти?
+12
-8
+4
Ответ Христиан Юла
От Франции ждут победы на ближайшем Евро. Если смогут, то они встанут в один ряд с золотым поколением Зидана.
Им необходим Гризманн на ЧЕ..
+4
0
+4
Согласен с Мбаппе. Выиграть ЧМ в статусе главного лидера и тащера сборной - это другие эмоции. В 2018 он был молодым пацаном, находился в тени Гризманна, Погба и других.
+13
-10
+3
2 ЧМ к 25ти годам было бы конечно очень сильно
+3
0
+3
Ответ Я Гражданин Мира
Это только ваши мнения А по нашему мнение ЧМ в катаре был лучше чем 2018 , особенно финал.
Ну по организации ЧМ2018 был на голову лучше.
А вот с точки зрения футбола - да, Катар круче.
+2
-2
0
Ответ TiGra
Ну по организации ЧМ2018 был на голову лучше. А вот с точки зрения футбола - да, Катар круче.
Нам с вами Нужен футбол, который демонстрировал сб Аргентина во главе с Месси!Все игры кроме одного были супер зрелишный!
0
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Ответ Илья Мурашов
Франция выиграла ЧМ благодаря 3-м пенальти, а Аргентина 4-м. Разница между настоящим и постановочным ЧМ в одном пенальти?
интересно где ты прочитал про 4 пенальти, если аргентина поставила мировой рекорд по полученным 11 метровым - шесть, из них 5 забито и 1 отбит. Это в два раза больше чем на ЧМ 2018
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Ответ Temp LC
интересно где ты прочитал про 4 пенальти, если аргентина поставила мировой рекорд по полученным 11 метровым - шесть, из них 5 забито и 1 отбит. Это в два раза больше чем на ЧМ 2018
1 СА, 1 Нидерланды, 1 Хорватия, 1 Франция = 4. 1 не забил полякам. Где ты 5 забитых пенальти увидел? Считать не умеешь или хейтерство не предполагает думать?
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Ответ Я Гражданин Мира
Это только ваши мнения А по нашему мнение ЧМ в катаре был лучше чем 2018 , особенно финал.
ну финал да, то что надо, но мне кажется, более-менее обьективно что чм 2018 по атмосфере, по организации, по меньшему числу конфликтов и тд, в принципе один из лучших чм за последнее время
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Ответ Христиан Юла
А без Антуана ничего не будет. В финале ЧМ в Катаре аргентинцы играли против него крайне, крайне близко. Его мгновенно "накрывали" двое или трое и к перерыву французы горели 0:2. И только тогда ДД опомнился от своего радикального консерватизма и пошли замены, которые перевернули ход матча. ! Но больше всего разочаровала Бразилия. Ужас.
Казалось бы, при чём здесь Бразилия, если речь об Антуане?
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Ответ kos.vohrt
Казалось бы, при чём здесь Бразилия, если речь об Антуане?
Это в целом. Бразилия - главное разочарование ЧМ-2022.
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