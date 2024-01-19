Мбаппе о ЧМ: «В 2018-м я не осознавал, что именно выиграл. В 2022-м эмоций было намного больше. Это не шрам, а шаг на пути к славе»

Килиан Мбаппе не испытал особых эмоций после победы Франции на ЧМ-2018.

«Это может показаться непонятным, но на меня это не сильно повлияло, я был слишком молод ( было 19 лет – Sports.ru). Я был рассеян, и на меня это мало повлияло. Я был рад победе, но я не осознавал, что именно я выиграл. В тот день я быстро вернулся домой и не праздновал как сумасшедший.

На ЧМ-2022 я гораздо лучше осознавал, что значит чемпионат мира, чем в 2018-м. ЧМ-2018 был моим первым, мы сразу его выиграли, особых эмоций это у меня не вызвало. В 2022 году эмоций было намного больше», – сказал форвард « » в интервью Envoyé Spécial.

Поражение в финале чемпионата мира Мбаппе назвал не «шрамом», а «дальнейшим шагом на пути к славе».

«Хет-трик – это не так важно, когда играешь за страну. Если бы мы уехали с кубком, а я не забил, я был бы счастливее. Но с этим надо жить, не забывать. Мы снова сыграем чемпионат мира, и нам придется подумать об этом, чтобы победить», – отметил француз.