Пиоли после 3:2 с «Удинезе»: «Милан» проявил характер и вырвал победу в концовке. «Интер» и «Ювентус» набрали такой ход, что трудно загадывать наперед» 

Теги Интер Милан Удинезе Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли оценил победу над «Удинезе» (3:2) в Серии А.

«В первом тайме мы должны были забивать больше одного гола, но вместо этого пропустили два мяча из ниоткуда, усложнив себе жизнь. Но если продолжаешь играть, верить в себя и партнеров, то можешь перевернуть игру. Мы ожидали, что матч будет сложным и изнурительным, но мы показали правильный настрой, проявили характер и вырвали победу в концовке.

Нам нужно идти от матча к матчу и стараться побеждать как можно чаще, чтобы оставаться в гонке. «Интер» и «Ювентус» набрали такой ход, что трудно загадывать наперед – нам остается лишь продолжать двигаться дальше и смотреть, что происходит», – сказал главный тренер «Милана».

Меньян ушел с поля из-за расизма. Уговорили вернуться, он странно пропустил два – чудом «Милан» все же выиграл

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5 комментариев
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Приятно видеть как после череды туч, сгустившихся над головой Пиоли, Милан показывает хорошую, волевую игру, отсюда и награда в виде сегодняшней победы.
И здорово, что интрига за скудетто поддерживается, далеко Юве с Интером, также набравших ход не отпускают.
Одна из интереснейших лиг сейчас в Европе, после АПЛ 👍🏻
+20
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+20
Маловероятно, что кризис случится за полгода и с Интером, и с Юве - в то время как Милану еще предстоит ЛЕ. Но Пиоли молодец - выжимает околомаксимум из своих ресурсов с учетом травм.
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победа была горячей!
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