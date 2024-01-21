Пиоли после 3:2 с «Удинезе»: «Милан» проявил характер и вырвал победу в концовке. «Интер» и «Ювентус» набрали такой ход, что трудно загадывать наперед» 

Стефано Пиоли оценил победу над «Удинезе» (3:2) в Серии А.

«В первом тайме мы должны были забивать больше одного гола, но вместо этого пропустили два мяча из ниоткуда, усложнив себе жизнь. Но если продолжаешь играть, верить в себя и партнеров, то можешь перевернуть игру. Мы ожидали, что матч будет сложным и изнурительным, но мы показали правильный настрой, проявили характер и вырвали победу в концовке.

Нам нужно идти от матча к матчу и стараться побеждать как можно чаще, чтобы оставаться в гонке. « » и « » набрали такой ход, что трудно загадывать наперед – нам остается лишь продолжать двигаться дальше и смотреть, что происходит», – сказал главный тренер « ».

Меньян ушел с поля из-за расизма. Уговорили вернуться, он странно пропустил два – чудом «Милан» все же выиграл