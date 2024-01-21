«Милан» выиграл 5 из 6 последних матчей в Серии А и идет 3-м, отставая от «Интера» на 6 очков

«Милан» не проигрывает в Серии А на протяжении шести матчей.

Команда Стефано Пиоли сегодня обыграла « » (3:2) в 21-м туре.

В последний раз «россонери» уступали в чемпионате 9 декабря – «Аталанте» (2:3). С тех пор у них 5 побед и 1 ничья.

В следующем туре « » встретится с «Болоньей» – это произойдет 27 января.

На данный момент миланский клуб идет в таблице на 3-м месте, отставая от « » на 6 очков, от « » – на 4. Обе эти команды имеют по матчу в запасе.