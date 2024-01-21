«Милан» выиграл 5 из 6 последних матчей в Серии А и идет 3-м, отставая от «Интера» на 6 очков
«Милан» не проигрывает в Серии А на протяжении шести матчей.
Команда Стефано Пиоли сегодня обыграла «Удинезе» (3:2) в 21-м туре.
В последний раз «россонери» уступали в чемпионате 9 декабря – «Аталанте» (2:3). С тех пор у них 5 побед и 1 ничья.
В следующем туре «Милан» встретится с «Болоньей» – это произойдет 27 января.
На данный момент миланский клуб идет в таблице на 3-м месте, отставая от «Интера» на 6 очков, от «Ювентуса» – на 4. Обе эти команды имеют по матчу в запасе.
Эта была чисто на шару
То у Ромы Лорьенте в защите (только он нап Сассуоло), то «по xG у Ромы 0.73, а они 2 забили. Как это вообще считают?» и прочий бред, просто невозможно слушать
такое помню в матче против ПСЖ
ты бы хоть матчи глянул прежде чем свой фэйк писать