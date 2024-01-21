«Милан» выиграл 5 из 6 последних матчей в Серии А и идет 3-м, отставая от «Интера» на 6 очков

Теги Интер Милан Удинезе Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия Футбол

«Милан» не проигрывает в Серии А на протяжении шести матчей.

Команда Стефано Пиоли сегодня обыграла «Удинезе» (3:2) в 21-м туре.

В последний раз «россонери» уступали в чемпионате 9 декабря – «Аталанте» (2:3). С тех пор у них 5 побед и 1 ничья.

В следующем туре «Милан» встретится с «Болоньей» – это произойдет 27 января.

На данный момент миланский клуб идет в таблице на 3-м месте, отставая от «Интера» на 6 очков, от «Ювентуса» – на 4. Обе эти команды имеют по матчу в запасе.

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40 комментариев
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Комментатор матча "да Милану и победа-то не так нужна, как Удинезе." Матч-ТВ - уровень, конечно.
+87
-1
+86
Кто там собирался уволить Джона Малковича? Вы враги Милана
+63
-11
+52
Ответ U
Комментатор матча "да Милану и победа-то не так нужна, как Удинезе." Матч-ТВ - уровень, конечно.
Этот Жичкин такое днище,хуже комментатора тяжело найти. ..
+33
-1
+32
Ответ ya_za_ac_milan
Пиоли играет без защиты по сути. Ни Габбья, ни Кьяер - не играют на уровне Тшау, Томори. Милан играет без основного опорника- Беннасера, причем весь сезон. Тем не менее Милан идет то хорошо. Уже +7 к предыдущему сезону к 21 туру. Есди где то Интер подсдаст, то Милан может этим воспользоваться. Я уже писал, что Милан наверняка наберет 80+ очков. Любой системный кризис Интера, к примеру травма Тюрама или Лаутаро- игроки устанут и всё чемпионстао они нам проиграют. Ну а Ювентус вроде играет хорошо в защите, но они не создают много осмысленных моментов у ворот соперников. По качеству игры они явно хуже Милана. Думаю Милан способен весной сделать рывок, как в чемпионский сезон. У Милана потенциально сильнейший состав в серии А. Много игроков прогрессируют по ходу сезона- это может дать необходимый импульс для борьбы за Скудетто.
Так Милану еще в ЛЕ играть. Да и кризис сразу у 2х команд, опережающих Милан на 5+ очков, маловероятен.
+13
-1
+12
Пиоли действительно тот тренер, который выжимает максимум из имеющегося состава. В отличие от провалившегося португальского неустойщика.
+28
-18
+10
Ответ Artem89S
Комментарий скрыт
Согласен, игра не особо впечатляет. Но блин, тут не только везение, но и характер показали. Плюс замены сработали. Пиоли выжимает с этого состава максимум.
+12
-3
+9
Милан набрал ход! Шансы на чемпионство есть.
+12
-5
+7
Пиоли топовый тренер👍 достойнейший представитель итальянской школы
+5
-1
+4
Ответ ya_za_ac_milan
Пиоли играет без защиты по сути. Ни Габбья, ни Кьяер - не играют на уровне Тшау, Томори. Милан играет без основного опорника- Беннасера, причем весь сезон. Тем не менее Милан идет то хорошо. Уже +7 к предыдущему сезону к 21 туру. Есди где то Интер подсдаст, то Милан может этим воспользоваться. Я уже писал, что Милан наверняка наберет 80+ очков. Любой системный кризис Интера, к примеру травма Тюрама или Лаутаро- игроки устанут и всё чемпионстао они нам проиграют. Ну а Ювентус вроде играет хорошо в защите, но они не создают много осмысленных моментов у ворот соперников. По качеству игры они явно хуже Милана. Думаю Милан способен весной сделать рывок, как в чемпионский сезон. У Милана потенциально сильнейший состав в серии А. Много игроков прогрессируют по ходу сезона- это может дать необходимый импульс для борьбы за Скудетто.
У Ювентуса есть нормальная оборона + рисунок игры. Я не понимаю откуда такая уверенность в "качестве" игры Милана. Позиционной атаки не было и нет. В центре бесполезная беготня и 0 идей, самый креативный хавбек - Адли, который морозился на банке до недавнего времени. Тем более Ювентус до апреля играет только в чемпионате, а у Милана уже вот-вот начинается ЛЕ с 1/16.
+4
-1
+3
Не всякая победа на последних минутах считается на характере.
Эта была чисто на шару
+4
-1
+3
Ответ ya_za_ac_milan
Пиоли играет без защиты по сути. Ни Габбья, ни Кьяер - не играют на уровне Тшау, Томори. Милан играет без основного опорника- Беннасера, причем весь сезон. Тем не менее Милан идет то хорошо. Уже +7 к предыдущему сезону к 21 туру. Есди где то Интер подсдаст, то Милан может этим воспользоваться. Я уже писал, что Милан наверняка наберет 80+ очков. Любой системный кризис Интера, к примеру травма Тюрама или Лаутаро- игроки устанут и всё чемпионстао они нам проиграют. Ну а Ювентус вроде играет хорошо в защите, но они не создают много осмысленных моментов у ворот соперников. По качеству игры они явно хуже Милана. Думаю Милан способен весной сделать рывок, как в чемпионский сезон. У Милана потенциально сильнейший состав в серии А. Много игроков прогрессируют по ходу сезона- это может дать необходимый импульс для борьбы за Скудетто.
Интер первый не по набору очков)) А по качеству игры. А вы в гонке, только до следующей встречи с Интером. После гонка прекратится.
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+2
Ответ Artem89S
Комментарий скрыт
отскок с 2.40 xg против 0.80 у Удинезе, understandable have a nice day
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Вообще противоречивые чувства от матча. С одной стороны победили на характере, да и играли в целом неплохо, но не весь матч. А с другой стороны прям неприлично много брака и дурацких ошибок на ровном месте. Почти каждый игрок сегодня исполнил какую-нибудь фигню, которая стоила опасных моментов и даже голов. Особенно рейндерс чудил. Ещё и какая-то неразбериха постоянно: часто игроки вдвоем шли на мяч и просто мешали друг другу, как будто не могли разобраться кто где должен находиться. И замены не понравились. По самим игрокам вопросов нет, тем более забили именно они. Но Пиоли снова намудрил с позициями, убрав полузащитника. Как всегда линии тупо оторваны друг от друга, снова какие 5-0-5 с перепасом между защитниками и банальным забросом. В итоге как обычно результат сделал левый фланг, который придумал 2 гола. Ну и 3-ий с уголового. Кстати, хоть со стандартами получше стало, а то раньше вообще невозможно было смотреть на угловые Милана
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Милан вообще ни разу не конкурент Интеру. То победы на шару, то ничьи с середняками.
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Ответ Direct free kick
Кто там собирался уволить Джона Малковича? Вы враги Милана
Конченые они. Пиоли потерял 3 главных цз (калулу тшау и томори) и все равно в топе
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Интрига продолжается, и это здорово 👍
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Ответ ya_za_ac_milan
Пиоли играет без защиты по сути. Ни Габбья, ни Кьяер - не играют на уровне Тшау, Томори. Милан играет без основного опорника- Беннасера, причем весь сезон. Тем не менее Милан идет то хорошо. Уже +7 к предыдущему сезону к 21 туру. Есди где то Интер подсдаст, то Милан может этим воспользоваться. Я уже писал, что Милан наверняка наберет 80+ очков. Любой системный кризис Интера, к примеру травма Тюрама или Лаутаро- игроки устанут и всё чемпионстао они нам проиграют. Ну а Ювентус вроде играет хорошо в защите, но они не создают много осмысленных моментов у ворот соперников. По качеству игры они явно хуже Милана. Думаю Милан способен весной сделать рывок, как в чемпионский сезон. У Милана потенциально сильнейший состав в серии А. Много игроков прогрессируют по ходу сезона- это может дать необходимый импульс для борьбы за Скудетто.
А вы знаете что по созданным моментам Юве на втором месте после Интера?Просто раньше нападающие подводили,а теперь начали реализовывать
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Меньян свое в Милане отыграл,к сожалению. Это ещё с начала сезона было видно.
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Молодцы. Показали характер. Нужно цепляться за Юве, а там, может и Интер осечку даст.
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Ответ Dixon010
Вообще противоречивые чувства от матча. С одной стороны победили на характере, да и играли в целом неплохо, но не весь матч. А с другой стороны прям неприлично много брака и дурацких ошибок на ровном месте. Почти каждый игрок сегодня исполнил какую-нибудь фигню, которая стоила опасных моментов и даже голов. Особенно рейндерс чудил. Ещё и какая-то неразбериха постоянно: часто игроки вдвоем шли на мяч и просто мешали друг другу, как будто не могли разобраться кто где должен находиться. И замены не понравились. По самим игрокам вопросов нет, тем более забили именно они. Но Пиоли снова намудрил с позициями, убрав полузащитника. Как всегда линии тупо оторваны друг от друга, снова какие 5-0-5 с перепасом между защитниками и банальным забросом. В итоге как обычно результат сделал левый фланг, который придумал 2 гола. Ну и 3-ий с уголового. Кстати, хоть со стандартами получше стало, а то раньше вообще невозможно было смотреть на угловые Милана
Почему КАК ВСЕГДА левый фланг? Только у пулишича 6+5 в чемпионате, у Чукзуэзе тоже были голы и передачи, есть 2 передачи у Калабрии
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Ответ ya_za_ac_milan
Интер не ярче играет. В последние 5-6 игр уж точно.
увидим по итогам сезона
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Ответ U
Комментатор матча "да Милану и победа-то не так нужна, как Удинезе." Матч-ТВ - уровень, конечно.
Там и Александр Аксенов чудил, комментируя матч Рома - Верона.

То у Ромы Лорьенте в защите (только он нап Сассуоло), то «по xG у Ромы 0.73, а они 2 забили. Как это вообще считают?» и прочий бред, просто невозможно слушать
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Ответ Баксик Кот
Этот Жичкин такое днище,хуже комментатора тяжело найти. ..
Чердак поспорит
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Эффект Златана
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Ответ kaka10
первый тайм на высоких скоростях разрывали комбинационными атаками такое помню в матче против ПСЖ ты бы хоть матчи глянул прежде чем свой фэйк писать
Я полностью смотрел матч. Да, в первом тайме играли отлично, что не скажешь во втором
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Ответ Artem89S
Комментарий удален модератором
А причем тут игры нет и отскок, разные же вещи, у Милана нет игры, но создали все равно под конец больше, продавили и победили, отскок был бы, если бы Удинезе хотя бы с ничьей ушел
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Ответ krealpmoney
отскок с 2.40 xg против 0.80 у Удинезе, understandable have a nice day
Комментарий удален модератором
Ответ Бабайка Бабаяра
Согласен, игра не особо впечатляет. Но блин, тут не только везение, но и характер показали. Плюс замены сработали. Пиоли выжимает с этого состава максимум.
первый тайм на высоких скоростях разрывали комбинационными атаками

такое помню в матче против ПСЖ

ты бы хоть матчи глянул прежде чем свой фэйк писать
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Пиоли понял, что место в опасности и тут же нашел игру)
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Ответ Бабайка Бабаяра
Согласен, игра не особо впечатляет. Но блин, тут не только везение, но и характер показали. Плюс замены сработали. Пиоли выжимает с этого состава максимум.
Эти замены нужно было делать намного раньше.
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