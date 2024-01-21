Мбаппе забил в 6 матчах подряд. У форварда «ПСЖ» 10 голов за это время – в том числе дубль с «Орлеаном» из 3-й лиги и хет-трик с «Ревелем» из 6-го дивизиона
Килиан Мбаппе продлил серию матчей с забитыми мячами.
Форвард «ПСЖ» открыл счет на 16-й минуте игры с «Орлеаном» из 3-го дивизиона в Кубке Франции, а на 63-й минуте увеличил счет с пенальти.
25-летний футболист забил в шестом матче подряд. За это время на его счету 10 голов, в том числе хет-трик в ворота «Ревеля» из 6-й лиги.
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Мбаппе с 30 голами стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции
«Орлеан» – «ПСЖ». 0:2 – Мбаппе сделал дубль. Онлайн-трансляция
Легенда ПСЖ звучит как анекдот