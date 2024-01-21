Мбаппе забил в 6 матчах подряд. У форварда «ПСЖ» 10 голов за это время – в том числе дубль с «Орлеаном» из 3-й лиги и хет-трик с «Ревелем» из 6-го дивизиона

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Д3 Франция Орлеан Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе продлил серию матчей с забитыми мячами.

Форвард «ПСЖ» открыл счет на 16-й минуте игры с «Орлеаном» из 3-го дивизиона в Кубке Франции, а на 63-й минуте увеличил счет с пенальти.

25-летний футболист забил в шестом матче подряд. За это время на его счету 10 голов, в том числе хет-трик в ворота «Ревеля» из 6-й лиги.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

Мбаппе с 30 голами стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции

«Орлеан» – «ПСЖ». 0:2 – Мбаппе сделал дубль. Онлайн-трансляция

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32 комментария
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Перспективный форвард. Надеюсь, в одну из топ-5 лиг перейдёт.
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+11
Ответ VERBLYUD
Лучше бы пропускал матчи против слабых команд из низших дивизионов. Как-то не очень круто на пике карьеры набивать статистику против них.
Т.е. тренер его ставит, а он: не, западло мне играть против колхоза?
+9
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+6
Ответ #SharkTeam
Только подумал. А ведь Мбаппе может войти в историю как чел, пославший Реал и ставший легендой во Франции
Самому не смешно.
Легенда ПСЖ звучит как анекдот
+14
-8
+6
Ответ Хозяин баварии
Меси никогда не пропускал. Наоборот в топ матчах экономил силы, чтобы потом пыхтеть на свою стату в каком-то товарняке. В 2012-м ему чисто за такие матчи отдали ЗМ.
Наглая ложь! Когда Месси набивал стату против команд из 3-6 дивизионов?
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+3
Ответ Хозяин баварии
Комментарий удален модератором
Что за чушь вообще споришь, свои фантазии на сову натягиваешь. Барса всегда вторым составом играла против клубов не из Лалалиги. Да и можно легко посмотреть кому он больше всех забивал.
+3
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+2
Мбаппе: "Ревель брал".
+1
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+1
Ответ VERBLYUD
Лучше бы пропускал матчи против слабых команд из низших дивизионов. Как-то не очень круто на пике карьеры набивать статистику против них.
Чтобы потерять форму? Перегрузки у него нет, календарь щадящий. Без двух матчей кубка он играл бы раз в 2 недели, растренировался бы. Не говоря о том, что Ревель с Орлеаном ждут встречи с лучшими.
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+1
Ответ Хозяин баварии
Меси никогда не пропускал. Наоборот в топ матчах экономил силы, чтобы потом пыхтеть на свою стату в каком-то товарняке. В 2012-м ему чисто за такие матчи отдали ЗМ.
О, Имя Фамилия перелогинился.
+1
0
+1
Лига Франции жесткая, в Испании, тем более за Реал он бы разрывал лигу, которая более мягкая так сказать. Но глупишь не хочет получить ЗМ. Деньги ан уме.
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медиалига
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О голах Мбаппе узнаю только в новостных лентах
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Орлеан и Ревель это прям монстры по сравнению с саудовской лигой
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Ответ VERBLYUD
Лучше бы пропускал матчи против слабых команд из низших дивизионов. Как-то не очень круто на пике карьеры набивать статистику против них.
Меси никогда не пропускал. Наоборот в топ матчах экономил силы, чтобы потом пыхтеть на свою стату в каком-то товарняке. В 2012-м ему чисто за такие матчи отдали ЗМ.
+22
-22
0
Ответ VERBLYUD
Наглая ложь! Когда Месси набивал стату против команд из 3-6 дивизионов?
Комментарий удален модератором
Ответ Гжегож Бженчишчикевич
Перспективный форвард. Надеюсь, в одну из топ-5 лиг перейдёт.
В чемпионат Саудовской Аравии?
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Ответ Гномович!
и в этой ферм лиге, месси еле-еле за 2 сезона набрал 20 голов...просто смех
ну зато сколько раз в штангу попал
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