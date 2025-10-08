Карпин о фразе Талалаева «ну и?»: «Контров у меня с ним нет. Даже радует, если это подкол»

Валерию Карпину высказался насчет возможного конфликта с коллегой Андреем Талалаевым.

— Талалаев вас спародировал на пресс‑конференции, сказал фразу «Ну и?» Не задевает?

— Не задевает, меня это радует. Вы же все поняли, про кого речь, это же замечательно.

— Показалось, будто не в положительном контексте было…

— Контров у меня с ним нет, можете спросить у него. Мне по барабану, если это подкол. Даже радует, — сказал тренер «Динамо » и сборной России.