Карпин о фразе Талалаева «ну и?»: «Контров у меня с ним нет. Даже радует, если это подкол»
Валерию Карпину высказался насчет возможного конфликта с коллегой Андреем Талалаевым.
— Талалаев вас спародировал на пресс‑конференции, сказал фразу «Ну и?» Не задевает?
— Не задевает, меня это радует. Вы же все поняли, про кого речь, это же замечательно.
— Показалось, будто не в положительном контексте было…
— Контров у меня с ним нет, можете спросить у него. Мне по барабану, если это подкол. Даже радует, — сказал тренер «Динамо» и сборной России.
Как вам дерби?17894 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости