  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о фразе Талалаева «ну и?»: «Контров у меня с ним нет. Даже радует, если это подкол»
21

Карпин о фразе Талалаева «ну и?»: «Контров у меня с ним нет. Даже радует, если это подкол»

Валерию Карпину высказался насчет возможного конфликта с коллегой Андреем Талалаевым.

Талалаев вас спародировал на пресс‑конференции, сказал фразу «Ну и?» Не задевает?

— Не задевает, меня это радует. Вы же все поняли, про кого речь, это же замечательно.

— Показалось, будто не в положительном контексте было…

— Контров у меня с ним нет, можете спросить у него. Мне по барабану, если это подкол. Даже радует, — сказал тренер «Динамо» и сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
