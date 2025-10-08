Валерий Карпин: «Вызвать Смолова на прощальный матч из «БроукБойз»? Сомнительная история»

Валерий Карпин оценил вероятность вызова Федора Смолова на прощальный матч.

В настоящее время 35-летний экс-форвард «Краснодара », «Динамо » и «Локомотива» выступает за «БроукБойз» из Winline Медиалиги.

«Вызвать Смолова [в сборную России] на прощальный матч? Откуда? Из «БроукБойз»? Сомнительная история», – сказал тренер сборной России.