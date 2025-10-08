Мбаппе из-за ушиба голеностопа не тренировался два дня и может пропустить матч с Азербайджаном

Килиан Мбаппе может пропустить матч отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном из-за травмы.

Форвард сборной Франции и «Реала » не тренировался два дня подряд из-за ушиба голеностопа, полученного в субботней игре Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:1).

Мбаппе избежал серьезной травмы, но медицинский штаб «трехцветных» рекомендует поберечь его. Решение о включении нападающего в заявку на пятничный матч с Азербайджаном будет принято сегодня. Кроме того, 13 октября Франция встретится с Исландией.

Аналогичная ситуация сложилась и из-за травмы защитника «Ливерпуля » Ибраима Конате, чье участие в ближайших играх Франции также под вопросом.