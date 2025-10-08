Мбаппе из-за ушиба голеностопа не тренировался два дня и может пропустить матч с Азербайджаном
Килиан Мбаппе может пропустить матч отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном из-за травмы.
Форвард сборной Франции и «Реала» не тренировался два дня подряд из-за ушиба голеностопа, полученного в субботней игре Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:1).
Мбаппе избежал серьезной травмы, но медицинский штаб «трехцветных» рекомендует поберечь его. Решение о включении нападающего в заявку на пятничный матч с Азербайджаном будет принято сегодня. Кроме того, 13 октября Франция встретится с Исландией.
Аналогичная ситуация сложилась и из-за травмы защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате, чье участие в ближайших играх Франции также под вопросом.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
