Клопп об отъезде Салаха на Кубок Африки: «Обычная ситуация, «Ливерпуль» справится. Раньше было хуже: уезжал и Мо, и Мане»

Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» готов к отъезду Мо Салаха на Кубок Африки.

Тренер « » подтвердил, что матч против «Ньюкасла» 1 января станет для последним перед отъездом на турнир, который начнется 13 января. Кроме того, «красные» потеряют , который поедет на Кубок Азии со сборной .

«Потеря бомбардира – это обычная ситуация. Раньше было еще хуже, когда уезжал и , и Мо, но мы как-то справлялись.

Обычно хотя бы один из них доходил до поздних стадий турнира, и это еще сильнее ухудшало ситуацию. Так что мы должны справиться. Мы знали, что время от времени проходит Кубок Африки, на который Мо должен поехать. Это всегда было ясно. Теперь в лице Эндо у нас еще есть участник Кубка Азии.

Мы с этим справимся», – сказал Клопп.

В этом сезоне Салах забил 16 голов и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Эндо отыграл 23 матча и забил 2 гола.

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