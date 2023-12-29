Клопп об отъезде Салаха на Кубок Африки: «Обычная ситуация, «Ливерпуль» справится. Раньше было хуже: уезжал и Мо, и Мане»
Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» готов к отъезду Мо Салаха на Кубок Африки.
Тренер «Ливерпуля» подтвердил, что матч против «Ньюкасла» 1 января станет для Салаха последним перед отъездом на турнир, который начнется 13 января. Кроме того, «красные» потеряют Ватару Эндо, который поедет на Кубок Азии со сборной Японии.
«Потеря бомбардира – это обычная ситуация. Раньше было еще хуже, когда уезжал и Садьо, и Мо, но мы как-то справлялись.
Обычно хотя бы один из них доходил до поздних стадий турнира, и это еще сильнее ухудшало ситуацию. Так что мы должны справиться. Мы знали, что время от времени проходит Кубок Африки, на который Мо должен поехать. Это всегда было ясно. Теперь в лице Эндо у нас еще есть участник Кубка Азии.
Мы с этим справимся», – сказал Клопп.
В этом сезоне Салах забил 16 голов и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Эндо отыграл 23 матча и забил 2 гола.
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Но Египту, всё-таки, лучше в 1/8 вылететь - к гунерам нам Мо нужен будет...