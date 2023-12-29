Клопп об отъезде Салаха на Кубок Африки: «Обычная ситуация, «Ливерпуль» справится. Раньше было хуже: уезжал и Мо, и Мане»

Теги Ливерпуль Сборная Японии по футболу премьер-лига Англия Юрген Клопп Сборная Сенегала по футболу Кубок Африки Кубок Азии Сборная Египта по футболу Садьо Мане Мохамед Салах Ватару Эндо Футбол

Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» готов к отъезду Мо Салаха на Кубок Африки.

Тренер «Ливерпуля» подтвердил, что матч против «Ньюкасла» 1 января станет для Салаха последним перед отъездом на турнир, который начнется 13 января. Кроме того, «красные» потеряют Ватару Эндо, который поедет на Кубок Азии со сборной Японии.

«Потеря бомбардира – это обычная ситуация. Раньше было еще хуже, когда уезжал и Садьо, и Мо, но мы как-то справлялись.

Обычно хотя бы один из них доходил до поздних стадий турнира, и это еще сильнее ухудшало ситуацию. Так что мы должны справиться. Мы знали, что время от времени проходит Кубок Африки, на который Мо должен поехать. Это всегда было ясно. Теперь в лице Эндо у нас еще есть участник Кубка Азии.

Мы с этим справимся», – сказал Клопп.

В этом сезоне Салах забил 16 голов и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Эндо отыграл 23 матча и забил 2 гола.

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12 комментариев
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Ну да: сейчас-то Мане остаётся - только Салах свалит.
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+14
Какой же Клопп предусмотрительный)
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Жота вернулся весьма вовремя.
Но Египту, всё-таки, лучше в 1/8 вылететь - к гунерам нам Мо нужен будет...
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В отличие от Дорского, в АПЛ никто почему-то не считает, что это "нарушает целостность соревнования".
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А в РПЛ из за того что несколько игроков среднего уровня из всей лиги! уедет летом на евро будет трагедия, поэтому играем осень - весна и другие аргументы не имеют почвы
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Ответ doodler
Эндо еще ладно. Макаллистер уже готов играть. Тьяго Алькантара будет огурчиком через пару недель (уже тренируется в общей группе). Робби пока не готов, хотя уже работает на стадионе, видимо будем так и молиться на Гомеса. А кем заменить Мо?
Эллиот и Жота могут там играть. При большом желании можно и Гакпо там пробовать. Другой вопрос, что Салаха вообще мало кто сможет заменить без потери качества.
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Ответ Арман Мартиросян
Эллиот и Жота могут там играть. При большом желании можно и Гакпо там пробовать. Другой вопрос, что Салаха вообще мало кто сможет заменить без потери качества.
Почему все Собослая забывают? Он на правом вингере вполне успешно в своей карьере играл. Того же Жоту справа я особо не вспомню
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Ответ Дорфи
Почему все Собослая забывают? Он на правом вингере вполне успешно в своей карьере играл. Того же Жоту справа я особо не вспомню
Думаю Собо разумно оставить в полузащите.
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