Тренер «Сочи» Морено: «Русский очень сложен, очень отличается от пяти языков, которые я знаю. В новой стране полезно знакомиться с ее культурой»

Теги премьер-лига Россия Матч ТВ Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено рассказал о ходе изучения русского языка.

– Назовите первые русские слова и выражения, которые вы уже выучили.

– «Привет», «откуда ты», «как дела», «слева», «справа», «прямо», «доброе утро», «добрый день». Есть еще фразы, которые я учил. И в принципе я обучаюсь каждый день. Я уделяю этому 30 минут в день.

– Вы уже знаете пять языков?

– Испанский, каталонский, английский, итальянский, французский.

– Вы сказали, что следующее интервью уже можно будет брать на русском. Надеюсь, что через полгода реализуем задачу.

– Да, конечно, я тоже на это очень надеюсь. Хотя если говорить про язык, то это очень сложный язык. С совершенно другими словами, другим алфавитом, очень отличается от тех языков, что я уже знаю.

Но в целом это достаточно полезно, когда ты въезжаешь в новую страну, учить язык этой страны, знакомиться с культурой. Это всегда очень помогает, – сказал главный тренер «Сочи».

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11 комментариев
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Правильный подход к делу, чувствуется профессионал, всем будет лучше, если Сочи останется в РПЛ ...
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В Сочи надо армянский язык учить.
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Русский язык даже для русского сложный. По крайней мере абсолютно правильно писать.
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Надо ещё бразильский выучить и будет полный комплект
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Судя по словам которые выучил, уже больше знает чем Марик Фернандес
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Уверен, что Сочи останется в РПЛ. Уже три солидных трансфера по меркам лиги совершили и разгребают конюшни, избавляясь от неликвида - Игнатьев и Мелкадзе.
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Самое главное мат выучи, пригодится
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Освоил пять языков. Думаю, русский тоже освоит. Видно, что есть желание.
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