Федотов о 8-м месте ЦСКА: «Рано начали сезон, даже старые травмы не залечив, состав был усеченным, подводила реализация. Но было и много позитива»

Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА идет 8-м после первой части сезона.

«Анализ мы ведем всегда. Здесь всегда много составляющих, не бывает какой‑то одной.

Во‑первых, это раннее, форсированное начало после тяжелейшего сезона. Не все даже своевременно начали тренироваться и готовиться к этому сезону.

Имелись повреждения. Прошло буквально две недели, а мы снова приступили к матчам, даже старые травмы не залечив. Концовку того сезона многие ребята заканчивали на уколах, отдавая себя полностью футболу. Нам просто не хватило времени восстановиться.

Во‑вторых, мы начинали сезон фактически в усеченном составе. Мойзес без подготовки был, Ванька Обляков влился в процессе, поздно приехал… В общем, был ряд проблем.

Но это футбол, командный вид спорта. Когда все находятся в равном и подготовленном состоянии, тогда команда стабильна и дает запланированный результат.

Тем не менее было и много позитивных моментов, были хорошие отрезки. Но, к сожалению, было и несколько матчей, где мы упускали и теряли очки в добавленное время.

Сложив все, можно сказать, что отрезок немножко несбалансированный получился. получил травму, потом . Не хватило так называемой плотности состава.

Недоиграли и ряд матчей, из‑за чего теряли очки. Например, матч в Краснодаре решал многое на этом отрезке, и у нас были основания взять там очки – не только заработать ничью, но и победить. Но нас подвела реализация. Недоиграли множество моментов, которые должны были заканчиваться голом. Это данность, но невнимательность на последних минутах стоила нам очков», – сказал главный тренер .