Федотов о 8-м месте ЦСКА: «Рано начали сезон, даже старые травмы не залечив, состав был усеченным, подводила реализация. Но было и много позитива»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Мойзес Барбоза Матч ТВ Игорь Дивеев Иван Обляков Максим Мухин Хелвен Футбол

Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА идет 8-м после первой части сезона.

«Анализ мы ведем всегда. Здесь всегда много составляющих, не бывает какой‑то одной.

Во‑первых, это раннее, форсированное начало после тяжелейшего сезона. Не все даже своевременно начали тренироваться и готовиться к этому сезону.

Имелись повреждения. Прошло буквально две недели, а мы снова приступили к матчам, даже старые травмы не залечив. Концовку того сезона многие ребята заканчивали на уколах, отдавая себя полностью футболу. Нам просто не хватило времени восстановиться.

Во‑вторых, мы начинали сезон фактически в усеченном составе. Мойзес без подготовки был, Ванька Обляков влился в процессе, Хелвен поздно приехал… В общем, был ряд проблем.

Но это футбол, командный вид спорта. Когда все находятся в равном и подготовленном состоянии, тогда команда стабильна и дает запланированный результат.

Тем не менее было и много позитивных моментов, были хорошие отрезки. Но, к сожалению, было и несколько матчей, где мы упускали и теряли очки в добавленное время.

Сложив все, можно сказать, что отрезок немножко несбалансированный получился. Игорь Дивеев получил травму, потом Мухин. Не хватило так называемой плотности состава.

Недоиграли и ряд матчей, из‑за чего теряли очки. Например, матч в Краснодаре решал многое на этом отрезке, и у нас были основания взять там очки – не только заработать ничью, но и победить. Но нас подвела реализация. Недоиграли множество моментов, которые должны были заканчиваться голом. Это данность, но невнимательность на последних минутах стоила нам очков», – сказал главный тренер ЦСКА.

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12 комментариев
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Федотов исправит ситуацию весной.
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Плотность в таблице такая, что за пару- тройку туров с ног на голову всё может перевернуться для любого клуба.
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Ответ Jovana Jovičić
> состав был усеченным > Медина (продажа, потому что не нравился тренеру), Карраскаль (продажа, потому что не нравился тренеру), Зайнутдинов (продажа), Фукс (аренда), Гайич (аренда), Бистрович (аренда), Щенников (не продлили). Сами создали дефицит - сами поныли.
Почему вы считаете что Медину продали лишь потому, что «потому что не нравился тренеру» ?

Он был нужен и Федотов рассчитывал на него после финала Кубка на новый сезон.
Но потом Хесус получил предложение от Спартака с увеличением зп в 2 раза и пришел с ним к руководству ЦСКА.
И только потом, по слухам, Федотов сказал что он ему не нужен из-за того, что хочет перейти в Спартак.

Но руководство ЦСКА, на мой взгляд, приняло правильное решение: продала Медину за хорошие деньги, которые получили сразу, а не как за Влашича от Вест Хэма.
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Спасибо за кубок и серебро. Верю, соберитесь.
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Рано сезон они начали ))) Да в июне вообще отпуска не должно быть.
При весна-осень без отпуска в июне играли. Вот и продолжайте так работать, не играть - так хотя бы тренироваться в июне.

Правильнее было бы в мае закончили сезон - на следующей неделе новый начали. А то март, апрель, май - и они уже устали.
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уже нет разницы какое место в чемпионате, надо максимум внимания на кубок
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Отыграли три месяца и устали? А до этого два месяца зимы не играли
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Несмотря на восьмое место, очень неоднозначное мнение об игре ЦСКА в первой части чемпионата. Игра у команды поставлена. Почти в каждой игре, где теряли очки бОльшую часть времени проводили с солидным преимуществом. Но практически в каждой игре случались провальные отрезки, когда команда выглядела безвольно и расхлябано. Если команда научится сохранять концентрацию на протяжении всего матча, будет прорыв и в результатах.
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