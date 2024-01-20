Федотов о 8-м месте ЦСКА: «Рано начали сезон, даже старые травмы не залечив, состав был усеченным, подводила реализация. Но было и много позитива»
Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА идет 8-м после первой части сезона.
«Анализ мы ведем всегда. Здесь всегда много составляющих, не бывает какой‑то одной.
Во‑первых, это раннее, форсированное начало после тяжелейшего сезона. Не все даже своевременно начали тренироваться и готовиться к этому сезону.
Имелись повреждения. Прошло буквально две недели, а мы снова приступили к матчам, даже старые травмы не залечив. Концовку того сезона многие ребята заканчивали на уколах, отдавая себя полностью футболу. Нам просто не хватило времени восстановиться.
Во‑вторых, мы начинали сезон фактически в усеченном составе. Мойзес без подготовки был, Ванька Обляков влился в процессе, Хелвен поздно приехал… В общем, был ряд проблем.
Но это футбол, командный вид спорта. Когда все находятся в равном и подготовленном состоянии, тогда команда стабильна и дает запланированный результат.
Тем не менее было и много позитивных моментов, были хорошие отрезки. Но, к сожалению, было и несколько матчей, где мы упускали и теряли очки в добавленное время.
Сложив все, можно сказать, что отрезок немножко несбалансированный получился. Игорь Дивеев получил травму, потом Мухин. Не хватило так называемой плотности состава.
Недоиграли и ряд матчей, из‑за чего теряли очки. Например, матч в Краснодаре решал многое на этом отрезке, и у нас были основания взять там очки – не только заработать ничью, но и победить. Но нас подвела реализация. Недоиграли множество моментов, которые должны были заканчиваться голом. Это данность, но невнимательность на последних минутах стоила нам очков», – сказал главный тренер ЦСКА.
Он был нужен и Федотов рассчитывал на него после финала Кубка на новый сезон.
Но потом Хесус получил предложение от Спартака с увеличением зп в 2 раза и пришел с ним к руководству ЦСКА.
И только потом, по слухам, Федотов сказал что он ему не нужен из-за того, что хочет перейти в Спартак.
Но руководство ЦСКА, на мой взгляд, приняло правильное решение: продала Медину за хорошие деньги, которые получили сразу, а не как за Влашича от Вест Хэма.
При весна-осень без отпуска в июне играли. Вот и продолжайте так работать, не играть - так хотя бы тренироваться в июне.
Правильнее было бы в мае закончили сезон - на следующей неделе новый начали. А то март, апрель, май - и они уже устали.