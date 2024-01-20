Артета о 5:0 с «Пэлас»: «Арсенал» хочет доминировать в каждой фазе игры и быть лучшей командой на свете. Будем бороться за все во 2-й половине сезона»
Микель Артета доволен крупной победой «Арсенала» над «Кристал Пэлас» (5:0).
«В последние 10 дней у меня были хорошие ощущения от работы команды и ее реакции [на поражения]. Это отличные игроки, у нас отличная команда, и сегодня она по-настоящему хотела победить. Я смог это почувствовать. Мы одержали сухую победу и забили пять голов – именно это нам и было нужно.
То, как мы начали игру, очень помогло, поскольку после гола соперник вынужден действовать агрессивнее – и оставляет больше свободных зон. Мы этим прекрасно воспользовались.
Мы работаем над каждым компонентом игры и хотим доминировать в каждой фазе игры. Мы хотим быть лучшей командой на свете, и для этого надо быть лучшими во всем. Мы еще можем прибавить, так что продолжим работать над всем тем, что может сделать нас сильнее.
Я предпочитаю, когда мы выигрываем каждый матч, но и сейчас у нас хороший момент. У нас есть вторая половина сезона – и мы будем бороться за все. Мы сделаем все, что в наших силах.
Надо сделать так, чтобы наши футболисты чувствовали доверие и уверенность. Если у них есть сомнения – это нам не поможет. Нам нравится наша команда», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.
Какая-то зависимость
ЭСР типа порвал всех на тренировках, а Тимбер играет так, как будто травмы крестов и не было. Но оба момента звучат позитивно, само собой.