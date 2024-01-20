Артета о 5:0 с «Пэлас»: «Арсенал» хочет доминировать в каждой фазе игры и быть лучшей командой на свете. Будем бороться за все во 2-й половине сезона»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас Футбол

Микель Артета доволен крупной победой «Арсенала» над «Кристал Пэлас» (5:0).

«В последние 10 дней у меня были хорошие ощущения от работы команды и ее реакции [на поражения]. Это отличные игроки, у нас отличная команда, и сегодня она по-настоящему хотела победить. Я смог это почувствовать. Мы одержали сухую победу и забили пять голов – именно это нам и было нужно.

То, как мы начали игру, очень помогло, поскольку после гола соперник вынужден действовать агрессивнее – и оставляет больше свободных зон. Мы этим прекрасно воспользовались.

Мы работаем над каждым компонентом игры и хотим доминировать в каждой фазе игры. Мы хотим быть лучшей командой на свете, и для этого надо быть лучшими во всем. Мы еще можем прибавить, так что продолжим работать над всем тем, что может сделать нас сильнее.

Я предпочитаю, когда мы выигрываем каждый матч, но и сейчас у нас хороший момент. У нас есть вторая половина сезона – и мы будем бороться за все. Мы сделаем все, что в наших силах.

Надо сделать так, чтобы наши футболисты чувствовали доверие и уверенность. Если у них есть сомнения – это нам не поможет. Нам нравится наша команда», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.

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36 комментариев
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А когда не доминировали
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+35
Ответ Максим Кузьменко
Отлично справились. Единственное, Смит Роу побольше бы времени...
Ну уже не 5 минут, а больше 20. Глядишь, матчей через 5 с такой прогрессией и в основе выйдет)
+12
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+12
Запретите ему это слово произносить
Какая-то зависимость
+16
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+11
Ответ gsomeer
в оригинале о доминации и слова не было, кликбейт
Еще как было: We work on everything and we want to dominate every phase of play. We want to be the best team in the world so you have to be the best in everything. We can still do better so we will continue to work on everything that can make us better. но это не отменяет того что Арсенал сегодня доминировал)
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Ответ KMR
Зина вернулся и пошло
Вернулся после 1 пропущенного матча в рамках АПЛ? С Вест Хэмом, Ливерпулем, Астон Виллой играл его злой брат близнец, который хотел российский паспорт получить?
+14
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Отлично справились. Единственное, Смит Роу побольше бы времени...
+7
-1
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Зина вернулся и пошло
+15
-11
+4
Ответ Крэнг
Откуда столько радости? 6 ударов в створ, 5 голов. Аномальный результат, потом снова будут отлетать от Фулхэмов и Астон Вилл.
До этого было блестящая 30 ударов и 0 голов. Людишки всегда найдут к чему докопаться
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Артета уже как клише злодеи из фильмов и комиксов говорит: " Я хочу захватить мир гы-гы-гы"
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Ответ kustarnik555@gmail.com
он и Тимбер были лучшими в Дубае судя по новостям
Не совсем так было сказано.
ЭСР типа порвал всех на тренировках, а Тимбер играет так, как будто травмы крестов и не было. Но оба момента звучат позитивно, само собой.
+2
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Ответ Кефтеме
А когда не доминировали
ежжи
+4
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Ответ GibsonFlyingV
Пэлас надо увольнять Ходжсона, команда просто никакущая. Состав неплохой и с ним можно идти выше нынешней строчки, особенно при наличии Эзе и Олисе. Скучнее этого Пэлас только Вест Хэм, но этот чертяка Мойес умудряется набирать очки
так у него эти эзе и олисе постоянно травмированные
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Ответ Van-der-Muravei
Ну уже не 5 минут, а больше 20. Глядишь, матчей через 5 с такой прогрессией и в основе выйдет)
он и Тимбер были лучшими в Дубае судя по новостям
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Ответ King_X
Запретите ему это слово произносить Какая-то зависимость
Не Черчествуй!
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Вперед Goonеры! Берите чемпионство в этом году.
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Один раз вынесли Пэлас и теперь море по колено.
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Что будут бороться за всё - 100% верю. Интересно с каким результатом.
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Уважаемые поклонники Арсенала, а у Артеты есть хоть одно интервью без слова "доминировать"?
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Странное ощущение. Вяловато, но когда они раскрылись, на контрах зарешал отдохнувший парень)) Воротник начудил в нужное время. Типа потом спас. Могли потом в цемент головой долбиться. Всех с победой, Смитти умница!
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Ответ Максим Кузьменко
Отлично справились. Единственное, Смит Роу побольше бы времени...
не идёт у Смит-Роу, отпустил бы Артета уже его, хотя бы в аренду
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молодец, Артета - доминация сегодня была феноменальной.
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Ответ Крэнг
Откуда столько радости? 6 ударов в створ, 5 голов. Аномальный результат, потом снова будут отлетать от Фулхэмов и Астон Вилл.
2 с углового, 3 с контраатаки. Ну и чего?
+1
-1
0
Пэлас надо увольнять Ходжсона, команда просто никакущая. Состав неплохой и с ним можно идти выше нынешней строчки, особенно при наличии Эзе и Олисе. Скучнее этого Пэлас только Вест Хэм, но этот чертяка Мойес умудряется набирать очки
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Ответ Yakub_Yar
Уважаемые поклонники Арсенала, а у Артеты есть хоть одно интервью без слова "доминировать"?
Так если он доминирует в каждом матче, то что еще говорить?)
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