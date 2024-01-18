Анчелотти о том, что «Реал» не проигрывает 21 матч: «Однажды серия прервется – невозможно выигрывать всегда. Когда это случится, мы должны быстро справиться с трудностями»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Футбол

Карло Анчелотти высказался о беспроигрышной серии «Реала».

Мадридский клуб не проигрывает 21 матч подряд – после поражения от «Атлетико» в сентябре (1:3) «Реал» одержал 18 побед и трижды сыграл вничью.

В четверг «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании.

«Бывает, ты не получаешь то, что хочешь. Мы провели очень хорошую серию, но я не знаю, когда она прервется – когда-нибудь это произойдет. Мы не можем выигрывать все матчи.

Когда она прекратится, мы должны быть готовы быстро справиться с трудностями», – сказал главный тренер «Реала».

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9 комментариев
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По мне так Анчелотти проводит один из лучших сезонов с точки зрения того как тренер справляется с ситуацией. Теряя игроков на важнейших позициях , он мастерски нивелирует их отсутствие. И новички из молодежки приживаются и Лунин как влитой встал и будто защитников не теряли. Даже если они не добьются трофеев , его работа заслуживает уважения
+41
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+39
Флешбеки из 2-ого сезона Анчелотти в Реале не дают покоя. Так же беспроигрышная серия из 22 матчей, все уже говорят о чемпионстве. И тут на, за неделю проигрыш всех трёх турниров и увольнение. Хоть бы не повторить 🙏🙏
+13
-2
+11
Любая серия заканчивается.Я не удивлюсь если завтра задетые за живое Матрасы перед своей публикой кровь из носа будут рвать (или пытаться)и метать.У них есть резоны,кубок это то немногое где они могут преуспеть.Накачать их успели.С другой стороны уставший после финала Реал.Сможет ли Карло их правильно настроить-основная загадка.Надеюсь что всё получится.Но по игре Атлеты сейчас основные конкуренты.Могут когда захотят.
+9
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Команда на удивление находится в прекрасной форме в январе, а это исторически самый тяжелый месяц для Мадрида. Вообще февраль конечно будет во многом определяющим месяцем в борьбе за Примеру, там ждет команду весьма непростой график. Ну и надеюсь, что сегодня серия не прервется и Мадрид продолжит свой путь дальше по защите трофея.
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Ответ Бехзод Арипов
Ну там было 22 побед подряд )
Потом вылетел модрич и все (
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Комментарий удален модератором
Ответ DAVID19-91
По мне так Анчелотти проводит один из лучших сезонов с точки зрения того как тренер справляется с ситуацией. Теряя игроков на важнейших позициях , он мастерски нивелирует их отсутствие. И новички из молодежки приживаются и Лунин как влитой встал и будто защитников не теряли. Даже если они не добьются трофеев , его работа заслуживает уважения
И самое интересное когда все были в строю в начале сезона клуб играл очень не уверенно если не сказать очень плохо!
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Ответ mgarnet13
Флешбеки из 2-ого сезона Анчелотти в Реале не дают покоя. Так же беспроигрышная серия из 22 матчей, все уже говорят о чемпионстве. И тут на, за неделю проигрыш всех трёх турниров и увольнение. Хоть бы не повторить 🙏🙏
Ну там было 22 побед подряд )
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Ответ mgarnet13
Флешбеки из 2-ого сезона Анчелотти в Реале не дают покоя. Так же беспроигрышная серия из 22 матчей, все уже говорят о чемпионстве. И тут на, за неделю проигрыш всех трёх турниров и увольнение. Хоть бы не повторить 🙏🙏
там была победная, а не беспроигрышная)
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