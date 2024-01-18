Карло Анчелотти высказался о беспроигрышной серии «Реала».

Мадридский клуб не проигрывает 21 матч подряд – после поражения от « » в сентябре (1:3) «Реал» одержал 18 побед и трижды сыграл вничью.

В четверг «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании.

«Бывает, ты не получаешь то, что хочешь. Мы провели очень хорошую серию, но я не знаю, когда она прервется – когда-нибудь это произойдет. Мы не можем выигрывать все матчи.

Когда она прекратится, мы должны быть готовы быстро справиться с трудностями», – сказал главный тренер « ».