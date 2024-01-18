Анчелотти о том, что «Реал» не проигрывает 21 матч: «Однажды серия прервется – невозможно выигрывать всегда. Когда это случится, мы должны быстро справиться с трудностями»
Карло Анчелотти высказался о беспроигрышной серии «Реала».
Мадридский клуб не проигрывает 21 матч подряд – после поражения от «Атлетико» в сентябре (1:3) «Реал» одержал 18 побед и трижды сыграл вничью.
В четверг «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании.
«Бывает, ты не получаешь то, что хочешь. Мы провели очень хорошую серию, но я не знаю, когда она прервется – когда-нибудь это произойдет. Мы не можем выигрывать все матчи.
Когда она прекратится, мы должны быть готовы быстро справиться с трудностями», – сказал главный тренер «Реала».