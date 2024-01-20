Модрич покинет «Реал» летом, Начо продлит контракт (Relevo)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Начо Фернандес Футбол

Лука Модрич может покинуть «Реал» летом, а Начо Фернандес продлить контракт.

По информации Relevo, 34-летний защитник и капитан «Мадрида», вероятно, останется в команде – Начо предложена возможность продлить соглашение до лета 2025 года.

Что касается Модрича, то ему новый контракт пока не предложен. Считается, что возраст Луки начал сказываться на его игре, поэтому ожидается, что в конце сезона клуб эмоционально попрощается с 38-летним хорватским хавбеком.

Подробная статистика выступлений Модрича – здесь, Начо – тут.

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49 комментариев
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Ответ Havi Thongman
Луките можно спокойно предлагать должность в клубе, но что-то говорит, что он ещё хочет годик - другой поиграть) Прощальное турне по Эмиратам?
Лучше в Штаты. Там будут полные стадионы и люди, которые оценят гения по достоинству.
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Уходит эпоха, один из лучших игроков в истории Мадрида.
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Ответ Nurzhan Assubayev
Для выхода со скамейки вполне еще может проявлять себя.
Он не хочет сидеть на скамейке.
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Неужели это время пришло…?😢
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Ответ ZA.RMA
Неужели это время пришло…?😢
В последних матчах видно, что сдал. Всё-таки возраст накладывает свой отпечаток и невозможно держать хорошую форму на протяжении длительного времени. Тот же Кроос, когда на поле, совсем другой ритм игры. Тони сейчас как раз в сумасшедшей форме.
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Очередная кликбейтная херня!!!
Заголовок: Модрич покинет клуб летом! И тут же в первом абзаце "может покинуть", а может и не покинуть...
А всё потому, что журналюги так решили. Потому что Начо вот сегодня предложили, а Луке пока не предложили. Но могут, например, предложить завтра! Вся новость состоит из слов вероятно, возможно, ожидается, считается.
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Ответ White Bone
Уходит эпоха, один из лучших игроков в истории Мадрида.
В истории Ла Лиги
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Луките можно спокойно предлагать должность в клубе, но что-то говорит, что он ещё хочет годик - другой поиграть) Прощальное турне по Эмиратам?
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Ответ Ночной кошмар Логинова
В истории Ла Лиги
Модрич в своём поколении один из величайших и в истории мирового футбола наследил: ЛЧ, ЗМ, финал с нетоповой сборной

с годами его величие будет ещё более понятным
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И так доиграл аж до 38 лет и это в Реале ☝️
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Очень жаль, но надо понимать, что рано или поздно этот день бы настал
Надеюсь, «Мадрид» устроит грандиозные проводы великому игроку и в идеале проводит его с выигранными крупными трофеями этой весной!
+5
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+4
К сожалению рано или поздно каждый футболист завершает карьеру или уходит откровенно доигрывать. Я бы конечно хотел, чтобы Лука остался. Но было бы логично завершить карьеру после этого сезона, проведя прощальный матч на обновленном Бернабеу и достойно выступить на Евро.
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Лучший игрок Реала после ухода Зидана
+8
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+3
Для выхода со скамейки вполне еще может проявлять себя.
+6
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+3
Ответ ZA.RMA
Неужели это время пришло…?😢
Ну он реально сдал по игре в последнее время
+3
0
+3
видимо это правильно, так как центр поля укомплектован. Модричу огромное спасибо за эти прекрасные годы в Реале! нужно ему устроить красивое эмоциональное прощание
+4
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+3
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Что ты несешь, хватит пить
+3
-1
+2
Ответ ZA.RMA
Комментарий удален модератором
Он сам говорил, что Спортс нужен для троллинга. Вот он и троллит, как умеет:)
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Ответ Nurzhan Assubayev
Для выхода со скамейки вполне еще может проявлять себя.
Могу поспорит до 40 в Реале сыграет
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Очевидно, что он уже не тянет
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Ответ Proper Chels
А почему тогда легенду Рамоса не продлили в свое время? Величайшего игрока Реала, это даже не обсуждается. Он до сих пор лучше ноунейма Начи.
ты запросы Рамоса и Начо видел?
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Если б не это, ему бы в следующем году исполнилось 37, ведь тогда его возраст по убыванию бы шел)
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Ответ Homelender_666
Лучше в Штаты. Там будут полные стадионы и люди, которые оценят гения по достоинству.
И за пределами в магазинах узнают только полтора человека😀.США рай
+1
0
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В Саудовской Аравии можно годик поиграть для золотого парашюта (лишние лямов 10 не помешают), а потом в Реал на ключевую должность в штабе.
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Что бы не произошло дальше, Модричу большое человеческое спасибо
Великий!
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Ответ GrafRadionic Drakulac
Могу поспорит до 40 в Реале сыграет
спорим😶😁
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Ответ GrafRadionic Drakulac
Могу поспорит до 40 в Реале сыграет
Спорим?
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Ответ Havi Thongman
Луките можно спокойно предлагать должность в клубе, но что-то говорит, что он ещё хочет годик - другой поиграть) Прощальное турне по Эмиратам?
В Хайдук, к друзьям по сборной
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Да подобное каждый год пишут )) Никуда не уйдёт. Ещё вывозит уровень и Лука и Кроос.
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Начо заслуживал играть больше в течении своей карьеры. Редко когда, такое можно сказать про футболиста.
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