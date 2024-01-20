Модрич покинет «Реал» летом, Начо продлит контракт (Relevo)

Лука Модрич может покинуть «Реал» летом, а Начо Фернандес продлить контракт.

По информации Relevo, 34-летний защитник и капитан « », вероятно, останется в команде – предложена возможность продлить соглашение до лета 2025 года.

Что касается Модрича, то ему новый контракт пока не предложен. Считается, что возраст начал сказываться на его игре, поэтому ожидается, что в конце сезона клуб эмоционально попрощается с 38-летним хорватским хавбеком.

Подробная статистика выступлений Модрича – здесь, Начо – тут.