Модрич покинет «Реал» летом, Начо продлит контракт (Relevo)
Лука Модрич может покинуть «Реал» летом, а Начо Фернандес продлить контракт.
По информации Relevo, 34-летний защитник и капитан «Мадрида», вероятно, останется в команде – Начо предложена возможность продлить соглашение до лета 2025 года.
Что касается Модрича, то ему новый контракт пока не предложен. Считается, что возраст Луки начал сказываться на его игре, поэтому ожидается, что в конце сезона клуб эмоционально попрощается с 38-летним хорватским хавбеком.
Подробная статистика выступлений Модрича – здесь, Начо – тут.
Заголовок: Модрич покинет клуб летом! И тут же в первом абзаце "может покинуть", а может и не покинуть...
А всё потому, что журналюги так решили. Потому что Начо вот сегодня предложили, а Луке пока не предложили. Но могут, например, предложить завтра! Вся новость состоит из слов вероятно, возможно, ожидается, считается.
с годами его величие будет ещё более понятным
Надеюсь, «Мадрид» устроит грандиозные проводы великому игроку и в идеале проводит его с выигранными крупными трофеями этой весной!
Великий!