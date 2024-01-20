Лодыгин о Дзагоеве: «Он был талантом, о котором я думал: «Он перейдет в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб». Мог бы играть в Европе, если бы не травмы»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Алан Дзагоев Юрий Лодыгин Футбол

Юрий Лодыгин считает, что талант позволял Алану Дзагоеву играть за топ-клуб Европы.

Экс-хавбек ЦСКА и сборной России завершил игровую карьеру в ноябре в 33 года.

– О чем общались, когда Дзагоев ехал в «Ламию»?

– Он думал закончить из-за травм – их было много, Алан переживал. Я сказал, что очень рад видеть его в чемпионате Греции, пожелал удачи. Он приехал насладиться футболом, ни о чем не думая. И тут опять травма!

– Дзагоев уже был не тот, что в молодости?

– Понятно, что физические кондиции были уже не на высшем уровне, но Алан все равно мог совершить действие, которого никто не ожидал. 

А если говорить обо всей карьере Дзагоева, то для любого чемпионата он был бы топ-футболистом — такой талант! Может, со мной кто-то не согласится. Но когда травмы все время тебя мучат и сдерживают, в психологическом плане устаешь. Алан терпел, иногда месяцами, когда восстанавливался и снова травмировался. Это очень тяжело.

Мы одного возраста – оба 1990 года. Когда Дзагоев уже играл в Лиге чемпионов, я еще вообще нигде не играл. Для меня он был талантом, о котором я думал: «Он перейдет в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб». 

Очень жаль, что на него навалилось столько травм. Дзагоев мог бы играть в Европе, – сказал вратарь «Панатинаикоса».

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22 комментария
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Дзага был очень крут на пике карьеры
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+16
Ответ Джонни Кэтсвил
Грустно то, что раньше таких игроков россыпь была, потом всё меньше, спасибо лимиту. Сейчас вообще всём селом на Пиняева молимся.
Ну с россыпью погорячился. Дзагоев был с запасом самым талантливым игроком поколения.
+7
0
+7
Ответ ArdaTuran
Комментарий скрыт
Думал плюсиков набрать, но что-то пошло не так...
+8
-2
+6
Ответ Stilet525
А как Байеру в 16г. положил?
Алан в ЛЧ не умел забивать некрасиво) Да и скальп из вратарей у него там именитый: Бенальо, Рюшту, ван де Сар, Жулио Сезар, Льорис
+5
-1
+4
Грустно то, что раньше таких игроков россыпь была, потом всё меньше, спасибо лимиту. Сейчас вообще всём селом на Пиняева молимся.
+4
-1
+3
До сих пор помню его гол красавчик Ман Юнайтед Фергюссона
+2
0
+2
Ответ Александр Михненко
До сих пор помню его гол красавчик Ман Юнайтед Фергюссона
А как Байеру в 16г. положил?
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Да, Алан был мега талантище! Не знаю, как у него сложилось бы за бугром, если бы уехал, но вот за то что он сделал для ЦСКА ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
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Мы тоже так думали
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Все мы так думали.
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Ответ Джонни Кэтсвил
Грустно то, что раньше таких игроков россыпь была, потом всё меньше, спасибо лимиту. Сейчас вообще всём селом на Пиняева молимся.
что ты несешь, какая россыпь... раз в поколение, то Аршавин, то Дзагоев, то Головин
хороших игроков у сейчас достаточно, но таких, как Алан, среди них нет
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-1
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Ответ Egobrain
что ты несешь, какая россыпь... раз в поколение, то Аршавин, то Дзагоев, то Головин хороших игроков у сейчас достаточно, но таких, как Алан, среди них нет
сколько тебе было году так в 2008?
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Ответ Джонни Кэтсвил
сколько тебе было году так в 2008?
как бы не побольше, чем тебе
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Ответ Egobrain
как бы не побольше, чем тебе
тогда странно, что не помнишь о том что в то время нашими футболистами интересовались Челси, Арсенал, Барселона, МЮ, в то время когда сегодня это Сосьедад, Монако и Аталанта. Это же просто другой уровень
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Ответ Джонни Кэтсвил
тогда странно, что не помнишь о том что в то время нашими футболистами интересовались Челси, Арсенал, Барселона, МЮ, в то время когда сегодня это Сосьедад, Монако и Аталанта. Это же просто другой уровень
только вот прямой корреляции таланта и уровня с "интересом" нет
вообще учитывать "интерес" без контекста глупо, даже если говорить о чисто спортивной составляющей
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Ответ Egobrain
только вот прямой корреляции таланта и уровня с "интересом" нет вообще учитывать "интерес" без контекста глупо, даже если говорить о чисто спортивной составляющей
может не правильно выразился, но я подразумевал не только "интерес". Тут соглашусь, игрок может быть, 5-6 вариантом в шортс листе. Но то о чем я говорю, это не только интерес, но и фактически игравших в топовых клубах Аршавина, Жиркова, Павлюченко, Кержакова. И да, можно конечно рассуждать о том как именно играли, но всё те же сегодняшние таланты, точно так же не могут пробиться в основу команд, которые ниже классом. Я думаю есть разница, проиграть конкуренцию Коулу, или какому-нибудь Мендесу
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Ответ Джонни Кэтсвил
может не правильно выразился, но я подразумевал не только "интерес". Тут соглашусь, игрок может быть, 5-6 вариантом в шортс листе. Но то о чем я говорю, это не только интерес, но и фактически игравших в топовых клубах Аршавина, Жиркова, Павлюченко, Кержакова. И да, можно конечно рассуждать о том как именно играли, но всё те же сегодняшние таланты, точно так же не могут пробиться в основу команд, которые ниже классом. Я думаю есть разница, проиграть конкуренцию Коулу, или какому-нибудь Мендесу
не знаю, про какого ты Мендеса.
Аршавин, Пав и Керж в топовых клубах не играли. обычные середняки с 4-7 мест в удачный сезон
олсо, названные тобой благополучно сидели на лавке. были удачные полтора года у Аршавина, который затем просто перестал быть футболистом. была пара сезонов в основе у Биляша. остальные даже этим похвастаться не могут
Керж к тому моменту благополучно убежал в, прости господи, Динамо
по факту, разницы между игрой в Аталанте с Монако или в Тоттене с Арсеналом с турнирно-спортивной точки зрения нет никакой. медийно - да, наверное, было получше.

но, опять же, о чистом уровне и таланте игроков это не говорит вообще
как и о какой-то особой россыпи
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Ответ Андрей Бирюков
А почему именно в Европе??? Его очень любил российский болельщик!!! Его также очень любили и уважали на родине в Осетии!!! Финансово его всё вполне устраивало... Он игрок сборной России. Вполне успешная карьера!!! Прекрасная семья... Дзага вообще из тех людей для кого слово Родина многое значит... Поэтому он и не смотрел на сторону... Он играл в первую очередь для нас. Да Саша Головин феерит в Монако... А нам-то что от этого??? Так просто хорошая новость.... Дзага был гораздо ближе и родней... Всегда был своим парнем... Никогда не забуду его... Болелы ЦСКА так любили его... Он мог час после товарняка на стадионе Октябрь общаться с фанатами, разговаривать и отвечать на вопросы, давать автографы и фоткаться... Его безумно любили... Жаль травмы замечали...Вот в чём дело....
Так и есть! А его раз два три просто классика!
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А почему именно в Европе??? Его очень любил российский болельщик!!! Его также очень любили и уважали на родине в Осетии!!! Финансово его всё вполне устраивало... Он игрок сборной России. Вполне успешная карьера!!! Прекрасная семья... Дзага вообще из тех людей для кого слово Родина многое значит... Поэтому он и не смотрел на сторону... Он играл в первую очередь для нас. Да Саша Головин феерит в Монако... А нам-то что от этого??? Так просто хорошая новость.... Дзага был гораздо ближе и родней... Всегда был своим парнем... Никогда не забуду его... Болелы ЦСКА так любили его... Он мог час после товарняка на стадионе Октябрь общаться с фанатами, разговаривать и отвечать на вопросы, давать автографы и фоткаться... Его безумно любили... Жаль травмы замечали...Вот в чём дело....
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