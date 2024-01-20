Лодыгин о Дзагоеве: «Он был талантом, о котором я думал: «Он перейдет в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб». Мог бы играть в Европе, если бы не травмы»

Юрий Лодыгин считает, что талант позволял Алану Дзагоеву играть за топ-клуб Европы.

Экс-хавбек ЦСКА и сборной России завершил игровую карьеру в ноябре в 33 года.

– О чем общались, когда Дзагоев ехал в «Ламию»?

– Он думал закончить из-за травм – их было много, переживал. Я сказал, что очень рад видеть его в чемпионате Греции, пожелал удачи. Он приехал насладиться футболом, ни о чем не думая. И тут опять травма!

– Дзагоев уже был не тот, что в молодости?

– Понятно, что физические кондиции были уже не на высшем уровне, но Алан все равно мог совершить действие, которого никто не ожидал.

А если говорить обо всей карьере Дзагоева, то для любого чемпионата он был бы топ-футболистом — такой талант! Может, со мной кто-то не согласится. Но когда травмы все время тебя мучат и сдерживают, в психологическом плане устаешь. Алан терпел, иногда месяцами, когда восстанавливался и снова травмировался. Это очень тяжело.

Мы одного возраста – оба 1990 года. Когда Дзагоев уже играл в Лиге чемпионов, я еще вообще нигде не играл. Для меня он был талантом, о котором я думал: «Он перейдет в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб».

Очень жаль, что на него навалилось столько травм. Дзагоев мог бы играть в Европе, – сказал вратарь «Панатинаикоса».