Лодыгин о Дзагоеве: «Он был талантом, о котором я думал: «Он перейдет в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб». Мог бы играть в Европе, если бы не травмы»
Юрий Лодыгин считает, что талант позволял Алану Дзагоеву играть за топ-клуб Европы.
Экс-хавбек ЦСКА и сборной России завершил игровую карьеру в ноябре в 33 года.
– О чем общались, когда Дзагоев ехал в «Ламию»?
– Он думал закончить из-за травм – их было много, Алан переживал. Я сказал, что очень рад видеть его в чемпионате Греции, пожелал удачи. Он приехал насладиться футболом, ни о чем не думая. И тут опять травма!
– Дзагоев уже был не тот, что в молодости?
– Понятно, что физические кондиции были уже не на высшем уровне, но Алан все равно мог совершить действие, которого никто не ожидал.
А если говорить обо всей карьере Дзагоева, то для любого чемпионата он был бы топ-футболистом — такой талант! Может, со мной кто-то не согласится. Но когда травмы все время тебя мучат и сдерживают, в психологическом плане устаешь. Алан терпел, иногда месяцами, когда восстанавливался и снова травмировался. Это очень тяжело.
Мы одного возраста – оба 1990 года. Когда Дзагоев уже играл в Лиге чемпионов, я еще вообще нигде не играл. Для меня он был талантом, о котором я думал: «Он перейдет в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб».
Очень жаль, что на него навалилось столько травм. Дзагоев мог бы играть в Европе, – сказал вратарь «Панатинаикоса».
хороших игроков у сейчас достаточно, но таких, как Алан, среди них нет
вообще учитывать "интерес" без контекста глупо, даже если говорить о чисто спортивной составляющей
Аршавин, Пав и Керж в топовых клубах не играли. обычные середняки с 4-7 мест в удачный сезон
олсо, названные тобой благополучно сидели на лавке. были удачные полтора года у Аршавина, который затем просто перестал быть футболистом. была пара сезонов в основе у Биляша. остальные даже этим похвастаться не могут
Керж к тому моменту благополучно убежал в, прости господи, Динамо
по факту, разницы между игрой в Аталанте с Монако или в Тоттене с Арсеналом с турнирно-спортивной точки зрения нет никакой. медийно - да, наверное, было получше.
но, опять же, о чистом уровне и таланте игроков это не говорит вообще
как и о какой-то особой россыпи