PR-агент Дзагоева: «Алан отдавал здоровье за ЦСКА, неоднократно выходил недолеченным. Его просили, и он никогда не отказывал»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Алан Дзагоев Футбол

PR-агент Дзагоева заявила, что Алан отдавал здоровье за ЦСКА.

33-летний полузащитник объявил о завершении карьеры на прошлой неделе. Последним его клубом была греческая «Ламия». Дзагоев 14 сезонов играл за ЦСКА.

– Все твердят одно и то же: Алан не полностью реализовал себя из-за травм. Есть ли у него сейчас понимание, возможно ли было их избежать?

– В интервью Нобелю Алан говорил о том, что не всегда профессионально относился к режиму – это полноценный сон, работа в тренажерном зале, правильное восстановление. Он заострил внимание только на своих ошибках, и это многое говорит о нем как о личности.

Но это только один из факторов. Не стоит забывать об интенсивности матчей и тренировок на протяжении 10 лет – с 17 до 27 Алан всегда был в основе, ЦСКА часто играл дважды в неделю. Эти матчи были на самом высоком уровне – еврокубки, чемпионаты Европы и мира, да и РПЛ тогда была сильнее. Риск получить травму больше, футболисты – не машины. Здесь очень важно полноценное восстановление.

Алан неоднократно выходил на поле недолеченным, с болевыми ощущениями. И это всегда ответственность и игрока, и тренерского, и медицинского штабов.

Клубу нужен был результат здесь и сейчас – Алана просили, и он никогда не отказывал. Вспомним хотя бы матч с «Базелем» в Лиге чемпионов-2017/18, когда он вышел на замену и сравнял счет.

Есть разные причины, по которым футболисты выходят на поле недолеченными – это и желание проявить себя, и страх потерять место в основе, и просьба тренера. В случае с Аланом это в первую очередь фанатичная страсть к футболу и помощь своей команде. За ЦСКА он в буквальном смысле отдавал свое здоровье, – сказала PR-менеджер Дарья Арсланова, занимающаяся медийным сопровождением Дзагоева.

Травмы погубили карьеру Дзагоева – а почему он получал их так часто?

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8 комментариев

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Kent88
Вот нахрена Дзагоеву PR-агент?!!!
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ТрактоПоктер
Ответ Kent88
Вот нахрена Дзагоеву PR-агент?!!!
Причем в этом конкретном случае так себе пиар получился)
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-3
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Джиза
Это бред, а не PR. Дзагоев не дает интервью, не рекламирует бренды, его знают только болельщики. О каком пиаре тут можно говорить?
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Артем Казанцев
Вспомнилось из оскароносного фильма Меньшова)
- Какой парень был замечательный.
- Вот оттого, что такой замечательный был, вот таким теперь и стал. Очень многие хотели с ним на брудершафт выпить. А он все боялся, что обидит, если откажется. Ну вот, теперь зато никто не обижается, все дружки в порядке, он один только в дураках остался. (с)
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Sobachkin
Прям бесплатно, за идею играл...
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Kit244098
Дарью Асламову, что спала когда-то с Хасбулатовым, знаю. А про Дарью Арсланову ничего не слышал. Чьих она? Кто знает?
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Billy Jean
PR-агент.
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Ростов-на-Дону
Герой нашего времени...
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