Мостовой готов играть в хоккейной Медиалиге: «Моя топ-пятерка – Фетисов, Касатонов, Ларионов, Федоров и Мостовой»
Александр Мостовой готов сыграть в хоккейной Медиалиге.
– Готов, конечно. Там же не все будут профессионалы.
– Хотели бы вы просто поиграть или выступить в качестве играющего тренера?
– Последний вариант вообще будет замечательным (смеется).
– Кого бы взяли в команду?
– Не знаю, в зависимости от регламента.
– Ваша топ-пятерка?
– Фетисов, Касатонов, Ларионов, Федоров и Мостовой! – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.
Александр Мостовой ранее принял участие в Фонбет Матче звезд КХЛ.
Теперь непонятно, почему стол котлет прятал свой талант от публики?
Все эти Ловчевы, Бубновы и прочие Анзоры уже так надоели, Мостовой ворвался на фрик-трон с двух ног просто
Сегодня Мостовой может с гордостью сказать, что он входит в горсть футболистов, что хоть и с боольшой натяжкой, но могут себя хоккеистами назвать. Чего ему тут стыдиться или тушеваться. Понятно, что он шутит. Но делает это по-доброму, светло. Играя в шайбу на льду. А не как аниматор в стиле Аршавина просто стоит на коньках, злобно пуская яд. Про остальных ногомячистов и вовсе говорить нечего - они и так не смогут.
Саша тут крут. Из хоккеистов, кстати, лишь Овечкин рискнул с профи сгонять.