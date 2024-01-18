Мостовой готов играть в хоккейной Медиалиге: «Моя топ-пятерка – Фетисов, Касатонов, Ларионов, Федоров и Мостовой»

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Сергей Федоров Александр Мостовой Игорь Ларионов Алексей Касатонов КХЛ Winline Медиалига медиахоккей Хоккей

Александр Мостовой готов сыграть в хоккейной Медиалиге.

– Готов, конечно. Там же не все будут профессионалы.

– Хотели бы вы просто поиграть или выступить в качестве играющего тренера?

– Последний вариант вообще будет замечательным (смеется).

– Кого бы взяли в команду?

– Не знаю, в зависимости от регламента. 

– Ваша топ-пятерка?

Фетисов, Касатонов, Ларионов, Федоров и Мостовой! – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

Александр Мостовой ранее принял участие в Фонбет Матче звезд КХЛ.

25 комментариев
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".. А в воротах Абаскаль. Пусть учится, он же учиться сюда приехал"
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Фетисов: этот Мостовой в хоккей играл? В хоккее давно уже все придумано, приезжают всякие учиться за наш счёт . Он тысячу раз набьет шайбу клюшкой??
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В такой пятерке будешь только шнурки на коньках завязывать!
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
".. А в воротах Абаскаль. Пусть учится, он же учиться сюда приехал"
Скорее, Харатьян. Чтобы как в анекдоте.
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При всем "уважении" к великому, но он в подметки не годиться этим мужчинам . Как он может ставить себя в один ряд!
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Не царское это дело на старость лет вакханалиями разными заниматься, сиди на троне, коньяк пей!
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Мостовой хорош.
Теперь непонятно, почему стол котлет прятал свой талант от публики?
Все эти Ловчевы, Бубновы и прочие Анзоры уже так надоели, Мостовой ворвался на фрик-трон с двух ног просто
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Губа не дура!
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9 новостей про Мостового сегодня, п****ц.
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После них весь лед в песке будет...шутка...
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Введите на спортс.ру фильтр, что б можно было не видеть больные мысли этого "царя" и Йозе.
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Мост похож на клоуна Олега Попова. Ему нос прицепить клоунский и можно сразу в цирк
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Ответ А ты?
Фетисов: этот Мостовой в хоккей играл? В хоккее давно уже все придумано, приезжают всякие учиться за наш счёт . Он тысячу раз набьет шайбу клюшкой??
Он вообще не хоккейный человек!! 🤪
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я всё жду Санитаров за Саней...но,пока что Всем весело))..
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Ответ MMMinor
9 новостей про Мостового сегодня, п****ц.
Вы сейчас знатно пошутили или реально считаете?! Если второе, то я готов назвать все слово, без отгадывания по буквам: п****ц!
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Ответ посмотрел 801 игру нхл
При всем "уважении" к великому, но он в подметки не годиться этим мужчинам . Как он может ставить себя в один ряд!
Всеволод Бобров ставил себя в один ряд. Собственно, он там и стоял. Как и многие в то время.
Сегодня Мостовой может с гордостью сказать, что он входит в горсть футболистов, что хоть и с боольшой натяжкой, но могут себя хоккеистами назвать. Чего ему тут стыдиться или тушеваться. Понятно, что он шутит. Но делает это по-доброму, светло. Играя в шайбу на льду. А не как аниматор в стиле Аршавина просто стоит на коньках, злобно пуская яд. Про остальных ногомячистов и вовсе говорить нечего - они и так не смогут.
Саша тут крут. Из хоккеистов, кстати, лишь Овечкин рискнул с профи сгонять.
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Ответ Конифеев
Макаров перекрестился.
Ага, а еще на матче легенд в раздевалке шнурки ему порежет и в коньки нагадит
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Он 20 лет в футбол играл. В хоккей-то проще гораздо
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Макаров перекрестился.
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ВВП в команду не взял, потому что в команде может быть только один царь.
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Почему он хочет быть именно вместо Макарова?
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Сразу три мозга в атаке, ничего так себе набрал! Как с вами играть то?
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Замахнулся...а в хоккей он играл?))
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вот все не пойму.....что курит этот чел???
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