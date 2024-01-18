Мостовой готов играть в хоккейной Медиалиге: «Моя топ-пятерка – Фетисов, Касатонов, Ларионов, Федоров и Мостовой»

Александр Мостовой готов сыграть в хоккейной Медиалиге.

– Готов, конечно. Там же не все будут профессионалы.

– Хотели бы вы просто поиграть или выступить в качестве играющего тренера?

– Последний вариант вообще будет замечательным (смеется).

– Кого бы взяли в команду?

– Не знаю, в зависимости от регламента.

– Ваша топ-пятерка?

– , , , и Мостовой! – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

Александр Мостовой ранее принял участие в Фонбет Матче звезд .