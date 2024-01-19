«Челси» отозвал Казадеи из «Лестера». Лучший игрок ЧМ U20 провел 22 матча в Чемпионшипе
Чезаре Казадеи досрочно вернулся в «Челси».
Полузащитник был арендован «Лестером» в начале сезона. В Чемпионшипе итальянец забил два мяча за 22 игры, в среднем проводя на поле 39 минут.
Подробно со статистикой лучшего футболиста и бомбардира ЧМ U20 можно ознакомиться здесь.
Чезаре на предсезонке сверкнул не меньше Маатсена.
Наиболее вероятный вариант - это аренда в АПЛ, или топ-5, но может и останется 10-кой вместо Галагера, например, который многим не нравится.
Ни один тренер, который ставит нормальную игру с позиционной атакой в жизни бы не делал из Галлахера краеугольного футболиста топ-клуба.
Всё с вашим Конором будет нормально, пока Почеттино у руля.
Как только придёт нормальный тренер - Конор будет либо продан за отличные деньги средняку, который любит собирать всё британское (Вест Хэм, Ньюкасл), либо будет приличным ролевиком (как Оби Микел когда-то, например).
Лавию мы тоже, видимо, не увидим в ближайшие месяцы.
Им некого ставить в центр, если Энцо и Кайседо не могут играть.
Хотя, честно признаться, Угочукву на это влиял только в воображении Поча, не более.