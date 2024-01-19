«Челси» отозвал Казадеи из «Лестера». Лучший игрок ЧМ U20 провел 22 матча в Чемпионшипе

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Лестер чемпионшип Чезаре Казадеи Футбол

Чезаре Казадеи досрочно вернулся в «Челси».

Полузащитник был арендован «Лестером» в начале сезона. В Чемпионшипе итальянец забил два мяча за 22 игры, в среднем проводя на поле 39 минут.

Подробно со статистикой лучшего футболиста и бомбардира ЧМ U20 можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев
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А вот и трансферы зимние подъехали.
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вместо угочуквы видимо. или лавия надолго отлетел
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Практику неплохую в Лестере получил - аж 22 игры за полгода отыграл.
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Ну, потенциал у него точно есть, главное, чтобы Челси научился этим пользоваться
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Ответ Сергей Кайзер
Из них в старте штуки 3
Ну он (Чезаре) хоть все свои игры по тайму в среднем отыграл, но это по любому практика игр. Так что игрок вполне готовый играть.
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Проблема в том, что он больше подходит под замену Конору/Энцо. Как бы наши дебилы Конора всё же не слили
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А вот это уже интересно…
Чезаре на предсезонке сверкнул не меньше Маатсена.
Наиболее вероятный вариант - это аренда в АПЛ, или топ-5, но может и останется 10-кой вместо Галагера, например, который многим не нравится.
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Ответ Акира_1
А вот и трансферы зимние подъехали.
но боули все равно будет дураком,что скупил весь перспективный молодняк в Европе,понимая,как ломаются в АПЛ))
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Ответ Victorious
Проблема в том, что он больше подходит под замену Конору/Энцо. Как бы наши дебилы Конора всё же не слили
Конор - это не панацея ни от чего.
Ни один тренер, который ставит нормальную игру с позиционной атакой в жизни бы не делал из Галлахера краеугольного футболиста топ-клуба.

Всё с вашим Конором будет нормально, пока Почеттино у руля.
Как только придёт нормальный тренер - Конор будет либо продан за отличные деньги средняку, который любит собирать всё британское (Вест Хэм, Ньюкасл), либо будет приличным ролевиком (как Оби Микел когда-то, например).
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Ответ Dauren Ussenov
А вот это уже интересно… Чезаре на предсезонке сверкнул не меньше Маатсена. Наиболее вероятный вариант - это аренда в АПЛ, или топ-5, но может и останется 10-кой вместо Галагера, например, который многим не нравится.
Угочукву тяжело травмирован.
Лавию мы тоже, видимо, не увидим в ближайшие месяцы.

Им некого ставить в центр, если Энцо и Кайседо не могут играть.
Хотя, честно признаться, Угочукву на это влиял только в воображении Поча, не более.
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