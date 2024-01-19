«Челси» отозвал Казадеи из «Лестера». Лучший игрок ЧМ U20 провел 22 матча в Чемпионшипе

Чезаре Казадеи досрочно вернулся в «Челси».

Полузащитник был арендован « » в начале сезона. В Чемпионшипе итальянец забил два мяча за 22 игры, в среднем проводя на поле 39 минут.

Подробно со статистикой лучшего футболиста и бомбардира ЧМ U20 можно ознакомиться здесь.