«Челси» отдал лучшего игрока ЧМ U20 Казадеи «Лестеру» в аренду до конца сезона
«Лестер» взял в аренду хавбека сборной Италии U20 Чезаре Казадеи.
«Челси» отправил 20-летнего футболиста в Чемпионшип на год. Вторую часть прошлого сезона игрок тоже провел в этой лиге, выступая за «Рединг».
На последнем ЧМ среди молодежных команд Казадеи забил 7 голов, став лучшим бомбардиром и игроком турнира. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: lcfc.com
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мог бы вполне поиграть в аренде где-нибудь в Нидерландах, в еврокубках проявить себя...