«Челси» отдал лучшего игрока ЧМ U20 Казадеи «Лестеру» в аренду до конца сезона

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Лестер чемпионшип Чезаре Казадеи Футбол

«Лестер» взял в аренду хавбека сборной Италии U20 Чезаре Казадеи.

«Челси» отправил 20-летнего футболиста в Чемпионшип на год. Вторую часть прошлого сезона игрок тоже провел в этой лиге, выступая за «Рединг».

На последнем ЧМ среди молодежных команд Казадеи забил 7 голов, став лучшим бомбардиром и игроком турнира. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: lcfc.com

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10 комментариев

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Lex Lex
Удачи молодому , надеюсь через годик найдется место в Челси
+6
0
+6
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Bentley Verura
Ответ Рустам Магомедов
Казакто ?
че читать разучился? или это ты так хотел пошутить?
+5
0
+5
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DolJun
жаль не в клуб апл, но тоже неплохо. парень провел отличную предсезонку и ему нужна мощная аренда если он планирует конкурировать в центре поля челси
+5
-1
+4
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bullseye
Ответ Lex Lex
Удачи молодому , надеюсь через годик найдется место в Челси
с таким количеством и качеством трансферов сложно ему будет попасть даже на скамейку наверное) хотя всё может быть
+1
0
+1
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Евгений Кузнецов
странное решение для молодого парня, ставшего лучшим бомбардиром и игроком турнира - ехать в чемпионшип...

мог бы вполне поиграть в аренде где-нибудь в Нидерландах, в еврокубках проявить себя...
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Дмитрий Фокин
Ответ DolJun
жаль не в клуб апл, но тоже неплохо. парень провел отличную предсезонку и ему нужна мощная аренда если он планирует конкурировать в центре поля челси
Когда вспомнил, что Лестер не в апл😪
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