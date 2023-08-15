«Челси» отдал лучшего игрока ЧМ U20 Казадеи «Лестеру» в аренду до конца сезона

«Лестер» взял в аренду хавбека сборной Италии U20 Чезаре Казадеи.

« » отправил 20-летнего футболиста в Чемпионшип на год. Вторую часть прошлого сезона игрок тоже провел в этой лиге, выступая за «Рединг».

На последнем ЧМ среди молодежных команд забил 7 голов, став лучшим бомбардиром и игроком турнира. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: lcfc.com

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