Эдерсон получил травму после столкновения с Лонгстаффом в начале игры против «Ньюкасла»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Эдерсон Штефан Ортега Шон Лонгстафф Здоровье Футбол

Эдерсон отыграл менее 10 минут в матче против «Ньюкасла».

Голкипер «Манчестер Сити» был заменен на 8-й минуте игры 21-го тура АПЛ. Повреждение стало результатом столкновения с полузащитником Шоном Лонгстаффом в моменте с голом, который в дальнейшем был отменен из-за офсайда.

На протяжении нескольких минут бразильцу оказывали помощь. Он смог продолжить игру, но в итоге все же уступил место на поле Штефану Ортеге.

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9 комментариев
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Надеюсь не серьёзная травма, здоровья 🙏
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Там Уолкер ему вмазал в ноги, а не Лонгстафф.
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Даже интересно будет посмотреть. Мне Ортега очень нравится на ленте. Посмотрим насколько он хорош ногами в такой игре.
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Ответ mj23.net
Там Уолкер ему вмазал в ноги, а не Лонгстафф.
линейный под тормозухой
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от него толку нет...,
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Ответ zzzeeerrrooo
линейный под тормозухой
Бред. Минимальный был офсайд. Нельзя было останавливать все равно.
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Ответ mj23.net
Бред. Минимальный был офсайд. Нельзя было останавливать все равно.
метровый как и последующие
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