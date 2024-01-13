Эдерсон получил травму после столкновения с Лонгстаффом в начале игры против «Ньюкасла»

Эдерсон отыграл менее 10 минут в матче против «Ньюкасла».

Голкипер «Манчестер Сити» был заменен на 8-й минуте игры 21-го тура . Повреждение стало результатом столкновения с полузащитником Шоном Лонгстаффом в моменте с голом, который в дальнейшем был отменен из-за офсайда.

На протяжении нескольких минут бразильцу оказывали помощь. Он смог продолжить игру, но в итоге все же уступил место на поле .

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