Трабукки о Федуне: «Человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, окружающих. От спонсоров, родственников, псевдоэкспертов»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Марко Трабукки Александр Шмурнов агенты Футбол

Агент Марко Трабукки высказался об экс-владельце «Спартака» Леониде Федуне.

Федун – какой он человек? Можешь о нем рассказать?

– Он так сильно любил и любит свой клуб, что можно только восхищаться.

Дальше, если найти какие-то недостатки, которые у нас всех есть, то мое скромное мнение – я никто, чтобы рассказать какую-то критику и так далее, – человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, которые его окружают. Какие бы они ни были – спонсоры, родственники, псевдоэксперты и так далее.

Не знаю, мне кажется, когда ты добился таких успехов в бизнесе, ты прошел такой сложный путь, такую школу, что все мнения экспертов в футболе вообще не должны тебя интересовать.

– Всегда рядом с богатым и успешным человеком найдутся люди, которые хотели бы иметь на него влияние и на нем зарабатывать, правда?

– Наверное, но это не мой случай.

– Ты просто организатор отдельных процессов?

– Организатор отдельных трансферов, – сказал Трабукки в интервью Александру Шмурнову.

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14 комментариев
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а вот и итальянец с казахским лицом снова в медиапространстве)
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
ну так оно и есть, одна Зарема чего стоит
Брат еще есть и куча другой шелухи которая со всех сторон советы давала и при этом бабки дербанить не забывали а Леня реально хоть и богатый но как дурачок...
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ну так оно и есть, одна Зарема чего стоит
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В тегах явная нехватка Заремы)
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А где мнение Бегемота?
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"Я никто, чтобы рассказать какую- то критику и так далее... Он так сильно любил и любит свой клуб, что можно только восхищаться." Федун вернулся?! Я что- то пропустил?
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например тебя
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Оказывается нужно слушать воров в агентском обличии.
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«Человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, окружающих. От спонсоров, родственников, псевдоэкспертов» -сказал псевдоитальянский псевдоагент Трабукки
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Ответ Spaten
ГАзизов с Трабукки как два сына лейтенанта Шмидта)
И та самая памятная встреча в кабинете у Федуна по Ильфу и Петрову
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