Трабукки о Федуне: «Человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, окружающих. От спонсоров, родственников, псевдоэкспертов»
Агент Марко Трабукки высказался об экс-владельце «Спартака» Леониде Федуне.
– Федун – какой он человек? Можешь о нем рассказать?
– Он так сильно любил и любит свой клуб, что можно только восхищаться.
Дальше, если найти какие-то недостатки, которые у нас всех есть, то мое скромное мнение – я никто, чтобы рассказать какую-то критику и так далее, – человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, которые его окружают. Какие бы они ни были – спонсоры, родственники, псевдоэксперты и так далее.
Не знаю, мне кажется, когда ты добился таких успехов в бизнесе, ты прошел такой сложный путь, такую школу, что все мнения экспертов в футболе вообще не должны тебя интересовать.
– Всегда рядом с богатым и успешным человеком найдутся люди, которые хотели бы иметь на него влияние и на нем зарабатывать, правда?
– Наверное, но это не мой случай.
– Ты просто организатор отдельных процессов?
– Организатор отдельных трансферов, – сказал Трабукки в интервью Александру Шмурнову.