Трабукки о Федуне: «Человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, окружающих. От спонсоров, родственников, псевдоэкспертов»

Агент Марко Трабукки высказался об экс-владельце «Спартака» Леониде Федуне.

– – какой он человек? Можешь о нем рассказать?

– Он так сильно любил и любит свой клуб, что можно только восхищаться.

Дальше, если найти какие-то недостатки, которые у нас всех есть, то мое скромное мнение – я никто, чтобы рассказать какую-то критику и так далее, – человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, которые его окружают. Какие бы они ни были – спонсоры, родственники, псевдоэксперты и так далее.

Не знаю, мне кажется, когда ты добился таких успехов в бизнесе, ты прошел такой сложный путь, такую школу, что все мнения экспертов в футболе вообще не должны тебя интересовать.

– Всегда рядом с богатым и успешным человеком найдутся люди, которые хотели бы иметь на него влияние и на нем зарабатывать, правда?

– Наверное, но это не мой случай.

– Ты просто организатор отдельных процессов?

– Организатор отдельных трансферов, – сказал в интервью .