Федун о «Спартаке» в 2023-м: «Крайне средне. По расходам клуб должен быть в таблице минимум вторым»
Леонид Федун недоволен результатами «Спартака» в 2023 году.
«Оценю 2023 год для «Спартака» крайне средне.
Потому что по тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице. Поэтому, на мой взгляд, результаты неудовлетворительны», – сказал бывший владелец «Спартака».
В текущем сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах.
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