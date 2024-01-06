Федун о «Спартаке» в 2023-м: «Крайне средне. По расходам клуб должен быть в таблице минимум вторым»

Леонид Федун недоволен результатами «Спартака» в 2023 году.

«Оценю 2023 год для « » крайне средне.

Потому что по тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице. Поэтому, на мой взгляд, результаты неудовлетворительны», – сказал бывший владелец «Спартака».

В текущем сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир , набрав 30 очков в 18 турах.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам