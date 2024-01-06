Федун о «Спартаке» в 2023-м: «Крайне средне. По расходам клуб должен быть в таблице минимум вторым»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун недоволен результатами «Спартака» в 2023 году.

«Оценю 2023 год для «Спартака» крайне средне.

Потому что по тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице. Поэтому, на мой взгляд, результаты неудовлетворительны», – сказал бывший владелец «Спартака».

В текущем сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах.

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11 комментариев
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Федун с Салиховой, как Базилио с Алисой, работают в паре
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Прям при Куколде с Сумочкой результаты соответствовали вложениям, ага.
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результаты плюс-минус соответствуют тому, что показывала команда на протяжении осенней части при крайне нестабильной игре и очень большой ротации...за зимнюю паузу жду усиления состава и наигрывания стабильного стартового состава на оставшиеся матчи...
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Ох, чья бы мычала, Леня! 😄
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Стесняюсь спросить: а кто привел в клуб Абаскаля и дал ему соответствующие полномочия?! Крайне средние результаты в 2023-м - это твой багаж еще, до сих пор, а также твоей Заремы! С неё спросить не хочешь?!
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Если бы в России затраты соответствовали результату, то результаты деятельности Федуна оценивались бы в лучшем случае зарплатой менеджера 60 тыс руб/мес.
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Ответ Dahli
Прям при Куколде с Сумочкой результаты соответствовали вложениям, ага.
во-во! никак от покупки Тиля не отойду...
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Ответ WelD
во-во! никак от покупки Тиля не отойду...
Тиль то ещё ладно. Он хоть после Спартака хорошо в Нидерландах играет. Вот Педро Роша это вообще непонятно что. Купить за большие деньги игрока, потому что сорвался трансфер его одноклубника
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