Леонид Федун: «Спартак-2» нужен, если будут собственные воспитанники, но не игроки из низших лиг – тогда это будет очередная ненужная игрушка» 

Леонид Федун оценил решение «Спартака» возродить вторую команду.

«Я так понимаю, что у новых владельцев « » есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение «Спартака-2». Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в «Спартаке-2»].

Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках — это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка», — сказал экс-владелец красно-белых.

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