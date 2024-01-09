Тедеско о Федуне: «Он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты. Я проработал в «Спартаке» 19 месяцев, за это время 3-4 гендиректора сменилось»

Доменико Тедеско высказался об экс-владельце «Спартака» Леониде Федуне.

– После вашего ухода у красно-белых сменился владелец. На ваш взгляд, «Спартак» при и без – разные клубы?

– Я знаю «Спартак» лишь как клуб Федуна, потому что мое знакомство с красно-белыми произошло именно при нем. Клуб для меня тесно связан с Леонидом Арнольдовичем. Мне все нравилось при нем. Он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты. Вы же помните, что случалось. Я проработал в «Спартаке» 19 месяцев, но за это время у нас сменились три или четыре генеральных директора, ха-ха!

Для меня Федун – очень важная фигура. В личных разговорах он всегда поддерживал меня. Он знал, кто мы и на что мы способны. У нас была хорошая молодая команда, мы подтянули , и других футболистов. Руководители понимали, что мы хотим лучшего для « », – сказал главный тренер сборной Бельгии.

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