Директор «Гавра»: «Кузяев уже лидер команды. Довольны вкладом Далера, он добавил техники»

Теги премьер-лига Россия Гавр Далер Кузяев Футбол

Директор «Гавра» высоко отозвался о Далере Кузяеве.

Кузяев провел за «Гавр» 19 матчей, забил 3 гола и отдал голевой пас.

«Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке.

Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады», – заявил спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер.

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11 комментариев
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Рад за Далера, что в таком возрасте так хорошо адаптируется в такой непростой лиге. По своему классу он выше любого в этой команде, был бы моложе, уже зимой бы ушел на повышение
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Не тот ли это Матье Бодмер, который за ПСЖ играл?
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Как бы то ни было приятно когда о российских игроках так отзываются, значит у нас не все так плохо, нужно брать на себя смелость и ехать в Европу нашим игрокам, тем более тем кто не в основе, больше сидит в запасе из-за засилья легионеров ...
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Ответ Sasha_Ubriaco
Тот)
неплохо значит у него дела идут, раз спорт диром стал! Молодец!
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Жаль, что так поздно уехал. Но в данном случае пословица "лучше поздно, чем никогда" оправдала себя на все сто.
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Не тот ли это Матье Бодмер, который за ПСЖ играл?
Тот)
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За копейки взяли качественного игрока и хорошего человека, конечно, доволен
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Факты)
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В Монако бы Далера.
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Молодец Далер. Под лежачий камень вода не течет. Всегда лучше попробовать себя на более высоком уровне. Вернуться, если не тянешь, всегда можно. А в его случае и возвращаться не надо, раз он в таком сложном чемпионате хорошо смотрится
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это хорошо.
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