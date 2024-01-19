Директор «Гавра»: «Кузяев уже лидер команды. Довольны вкладом Далера, он добавил техники»
Директор «Гавра» высоко отозвался о Далере Кузяеве.
Кузяев провел за «Гавр» 19 матчей, забил 3 гола и отдал голевой пас.
«Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке.
Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады», – заявил спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер.