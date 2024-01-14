У Кузяева первый голевой пас за «Гавр» – в матче с «Лионом» в Лиге 1

Далер Кузяев отдал голевую передачу впервые после перехода в «Гавр».

Российский полузащитник ассистировал хавбеку на 62-й минуте матча против « » (3:1, второй тайм) в 18-м туре чемпионата Франции.

До этого дня отмечался только голами. Он забивал «Бресту» и «Лорьяну» в Лиге 1, а также «Кану» в Кубке Франции.

Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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