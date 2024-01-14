У Кузяева первый голевой пас за «Гавр» – в матче с «Лионом» в Лиге 1

Теги Лион лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Кристофер Опери Футбол

Далер Кузяев отдал голевую передачу впервые после перехода в «Гавр».

Российский полузащитник ассистировал хавбеку Кристоферу Опери на 62-й минуте матча против «Лиона» (3:1, второй тайм) в 18-м туре чемпионата Франции.

До этого дня Кузяев отмечался только голами. Он забивал «Бресту» и «Лорьяну» в Лиге 1, а также «Кану» в Кубке Франции.

Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Ответ Джульетта Джульетта
Ассист Кузяева здесь https://t.me/arsenversen/4699 или тут (см. с 20:29:40): https://vk.com/video-21620613_456243357
честно говоря, это голевой передачей трудно назвать 😁
+6
0
+6
Первый, не последний. Молодчага, Далер. Удачи.
+5
0
+5
Ассист Кузяева здесь
https://t.me/arsenversen/4699
или тут (см. с 20:29:40):
https://vk.com/video-21620613_456243357
+3
0
+3
Да, такая себе голевая, Опери сам сотворил шедевр, но плюс в статистику не помешает)
+1
0
+1
Ответ Radik_2.0
честно говоря, это голевой передачей трудно назвать 😁
Не ассист, но сыграл полезно, отдал в касание и своего защитника увёл, освободив зону)
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