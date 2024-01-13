Директор «Гавра» о Кузяеве: «Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Об интересе от других европейских клубов ничего не знаем»

Теги Зенит Матье Бодмер премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Спорт-Экспресс Футбол

Спортивный директор «Гавра» доволен игрой хавбека Далера Кузяева.

– Как в клубе оценивают выступление Кузяева?

– Мы счастливы, что у нас есть такой игрок!

– Есть ли интерес от других европейских клубов?

– Мы ничего об этом не знаем, – сказал Матье Бодмер.

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5 комментариев
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кузяев - шикарный игрок с отличным набором качеств, везде будет полезен.
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Посмотрел больше половины матчей «Гавра». Кузяев однозначно усилил команду. Да и сам клуб совсем не похож на записного аутсайдера,которым его считали в начале сезона.
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Ответ R. Giskard Reventlov
Рад за Далера, что слинял из страны хоть куда-то
А тебе что мешает слинять «хоть куда-то»?
+3
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Ответ Доктор Верховцев
А тебе что мешает слинять «хоть куда-то»?
На Украину.
:)))
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