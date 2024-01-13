Директор «Гавра» о Кузяеве: «Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Об интересе от других европейских клубов ничего не знаем»

Спортивный директор «Гавра» доволен игрой хавбека Далера Кузяева.

– Как в клубе оценивают выступление Кузяева?

– Мы счастливы, что у нас есть такой игрок!

– Есть ли интерес от других европейских клубов?

– Мы ничего об этом не знаем, – сказал .

У Кузяева победный гол в Кубке Франции. Уже третий мяч за «Гавр»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам