Директор «Гавра» о Кузяеве: «Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Об интересе от других европейских клубов ничего не знаем»
Спортивный директор «Гавра» доволен игрой хавбека Далера Кузяева.
– Как в клубе оценивают выступление Кузяева?
– Мы счастливы, что у нас есть такой игрок!
– Есть ли интерес от других европейских клубов?
– Мы ничего об этом не знаем, – сказал Матье Бодмер.
У Кузяева победный гол в Кубке Франции. Уже третий мяч за «Гавр»
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