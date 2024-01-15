Далер Кузяев: «Я уже практически адаптировался к Лиге 1, к скоростям. Интенсивность выше, чем в России, в целом получаю удовольствие» 

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев считает, что адаптировался к Лиге 1.

Полузащитник «Гавра» высказался после матча с «Лионом» (3:1), в котором он сделал голевую передачу.

- Удовольствие получаешь от игры в этой команде? Расскажи, как тебе играется.

– Играется хорошо, можно сказать, я уже практически адаптировался к чемпионату Франции, к скоростям. Конечно, мне здесь нравится, здесь интенсивность выше, чем в чемпионате России, и в целом я получаю удовольствие.

Я и в России получал удовольствие, просто здесь новый опыт, новый вызов для меня, и тем интереснее для меня, – сказал Кузяев.

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21 комментарий
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Да молодец Далер, что решил попробовать себя причем далеко в не самой сильной команде. Тем более смог закрепиться, стать основным игроком. А многие российские игроки и дальше будут рассказывать про всякие Тоттенхэмы и прочее.
+46
-4
+42
Ответ alexmixer9
Жалко что раньше не ухеал только, глядишь был по моложе уехал бы в тот же гавр, потом на повышение
Сначала денег заработал за 6 сезонов в Зените, чтоб на будущее хватило, тоже вариант.
+19
0
+19
Ответ corazn blanco
Да молодец Далер, что решил попробовать себя причем далеко в не самой сильной команде. Тем более смог закрепиться, стать основным игроком. А многие российские игроки и дальше будут рассказывать про всякие Тоттенхэмы и прочее.
Жалко что раньше не ухеал только, глядишь был по моложе уехал бы в тот же гавр, потом на повышение
+12
-1
+11
Красавчик. Не бросил свою мечту, успел поиграть в топ-5. Мог вату катать или на лавке сидеть, а теперь играет против звезд и добивается успехов
+9
-1
+8
Ответ Иван Егурнов
Комментарий скрыт
Учиться никогда не поздно. Особенно, если после окончания карьеры игрока спортсмен планирует остаться в спорте. Например, стать тренером, селекционером и т.п.. И в этом плане опыт игры заграницей, тем более в топ-5 чемпионатов, - это очень серьезный бонус.
+6
-1
+5
Жаль, что раньше не уехал, но все равно достойно, думается, что почти все игроки сборной могут играть в середняках/околотопах топ-5 и хороших клубах Португалии и Нидерландов
+3
-1
+2
Ответ Плацкарт Вагоныч
Сейчас регулярно играет и совершает голевые действия. Его продлили на сезон. Может быть еще получится.
Не получится, видели мы как также мариновали Малиновского и иличича, сам миранчук постоянно на банку отправляется. У тренера есть свое видение игры, которое даёт результат, но для Алексея находится и дальше в аталанте это терять лучшие годы карьеры. Бежать надо туда, где его будут ценить и где у него будет регулярная игровая практика. В Европе полно крепких средних клубов типа того же Торино, где миранчук мог бы играть в основе
+1
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Ответ Иван Егурнов
Комментарий скрыт
Развиваться никогда не поздно, в том числе и в футболе. Ему ещё года три свободно можно играть, а может и все пять, если сможет держать форму. В современном футболе этим никого не удивить
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+1
Ответ Иван Егурнов
Комментарий скрыт
Развитие такая вещь - что умные люди развиваются всю жизнь) а некоторые никак совсем)
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Ответ zer
Не получится, видели мы как также мариновали Малиновского и иличича, сам миранчук постоянно на банку отправляется. У тренера есть свое видение игры, которое даёт результат, но для Алексея находится и дальше в аталанте это терять лучшие годы карьеры. Бежать надо туда, где его будут ценить и где у него будет регулярная игровая практика. В Европе полно крепких средних клубов типа того же Торино, где миранчук мог бы играть в основе
В целом согласен. Вряд ли старикан будет что-то менять в своих взглядах.
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Ответ zer
ну всё таки Кузяев из Зенита перешёл, где уровень достаточно высокий. обычно нашим игрокам после таких переходов мешает именно адаптация в новой культурной среде, однако Далер там вроде как влитой. плюсом ему ещё то, что выбрал команду попроще, с его уровнем будет играть постоянно Миранчуку на заметку) тоже ведь не бездарь, жалко, что теряет время в Аталанте, которой не особо нужен
Сейчас регулярно играет и совершает голевые действия. Его продлили на сезон. Может быть еще получится.
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Ответ Матвей Суицидин
отличный сезон во французском середняке проводит. возможно, получится перейти в команду уровня еврокубков
Гавр - аутсайдер, но сезон хорошо у них идет
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вчера ещё кстати красную на себе заработал ещё в первом тайме
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Молодчина!!!Это пример для всех россиян .другая жизнь ,другие перспективы.Будет ,что потом вспомнить.
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Это пример правильного подхода к своей карьере. Реальной оценки сил и возможностей. Нет у нас сейчас игроков для топ-клубов. Уровень подготовки футболистов слабенький и прыгнуть сразу в топ-клуб не получиться.
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В любом случае молодец, удачи Далеру, главное без травм! Лучше поздно, чем никогда....
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отличный сезон во французском середняке проводит. возможно, получится перейти в команду уровня еврокубков
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Это самое главное. Далер, не останавливайся. Развивайся.
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