Далер Кузяев: «Я уже практически адаптировался к Лиге 1, к скоростям. Интенсивность выше, чем в России, в целом получаю удовольствие» 

Далер Кузяев считает, что адаптировался к Лиге 1.

Полузащитник « » высказался после матча с «Лионом» (3:1), в котором он сделал голевую передачу.

- Удовольствие получаешь от игры в этой команде? Расскажи, как тебе играется.

– Играется хорошо, можно сказать, я уже практически адаптировался к чемпионату Франции, к скоростям. Конечно, мне здесь нравится, здесь интенсивность выше, чем в чемпионате России, и в целом я получаю удовольствие.

Я и в России получал удовольствие, просто здесь новый опыт, новый вызов для меня, и тем интереснее для меня, – сказал .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам