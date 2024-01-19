Терри считает, что Англия может выиграть Евро: «Такой сильной команды у нас не было 30 лет, возможно»

Джон Терри верит в победу Англии на Евро-2024.

«Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет.

У игроков хорошая связь, они поддерживают друг друга. В команде хорошее сочетание сильных и опытных игроков», – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Англии.