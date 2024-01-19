Терри считает, что Англия может выиграть Евро: «Такой сильной команды у нас не было 30 лет, возможно»

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Джон Терри верит в победу Англии на Евро-2024.

«Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет.

У игроков хорошая связь, они поддерживают друг друга. В команде хорошее сочетание сильных и опытных игроков», – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Англии.

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76 комментариев
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по традиции проигрыш по пенальти
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+55
«Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет»

Возможно, англичане так говорят 30 лет перед каждым крупным турниром
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-5
+48
Ответ ancora85
У меня после этого поста флэшбеки с Чемпионата мира 2006 года в Германии. Тогда Англичане тоже привезли одну из сильнейших сборных турнира, с кучей звёзд АПЛ ( Бекхэм, Коул, Лэмпард, Терри), приехали с гламурными статусными женами. Воплей про "фавориты" и внимания прессы было тонна. В итоге жидко обделались. Удивительно на самом деле. и это не единственный случай. имея в своих рядах столько звезд, проваливаться раз за разом. в общем, ближе к лету опять начнется истерия "it’s coming home", аналогичная евро 2021
Самый реальный шанс был на Евро 2020г, когда они спокойно играли почти все домашние матчи дома, в то время, когда другие сборные по Европе колесили, даже финал был на Уэмбли. И все равно не стали чемпионами.
+28
-1
+27
Я это слышу уже лет 30 перед каждым крупным турниром сборных.
+18
0
+18
Ответ Qqqubik
Немцы и англичане - самые интересные для наблюдения команды сейчас в Европе
Немцы?

Что там интересного? У них выхода из кризиса не видно
+14
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+13
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я это слышу уже лет 30 перед каждым крупным турниром сборных.
У меня после этого поста флэшбеки с Чемпионата мира 2006 года в Германии. Тогда Англичане тоже привезли одну из сильнейших сборных турнира, с кучей звёзд АПЛ ( Бекхэм, Коул, Лэмпард, Терри), приехали с гламурными статусными женами. Воплей про "фавориты" и внимания прессы было тонна.
В итоге жидко обделались.
Удивительно на самом деле. и это не единственный случай. имея в своих рядах столько звезд, проваливаться раз за разом.

в общем, ближе к лету опять начнется истерия "it’s coming home", аналогичная евро 2021
+11
-2
+9
Ответ ancora85
У меня после этого поста флэшбеки с Чемпионата мира 2006 года в Германии. Тогда Англичане тоже привезли одну из сильнейших сборных турнира, с кучей звёзд АПЛ ( Бекхэм, Коул, Лэмпард, Терри), приехали с гламурными статусными женами. Воплей про "фавориты" и внимания прессы было тонна. В итоге жидко обделались. Удивительно на самом деле. и это не единственный случай. имея в своих рядах столько звезд, проваливаться раз за разом. в общем, ближе к лету опять начнется истерия "it’s coming home", аналогичная евро 2021
очень интересно)
"жидко обделались" - это по вашему проиграть по пенальти в 1/4 Португалии, играя 30 минут в меньшестве?
или финал на евро в 2021 - это тоже "жидко обделались"?)
+9
-2
+7
Команда с тем же Терри, его другом Лэмпардом, Джеррардом и тд на мой взгляд была куда сильнее сегодняшней
+4
0
+4
Нет)
Хватит чопорной Англии домашнего ЧМ 1966)
+6
-3
+3
с саутгейтом эта команда никогда ничего не выиграет
+3
0
+3
Ответ Aleksey Yashin
«Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет» Возможно, англичане так говорят 30 лет перед каждым крупным турниром
особенно в 2008 говорили, перед Евро
+2
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+2
Я думаю нынешний состав англичан не сильнее того состава где играли Руни,Оуэн,Бэкхем,Скоулз и др.
Тогда были сборные которые не уступали англичанам,а превосходили,было много звезд Франция,Испания,Португалия ,Италия,Германия.У каждой сборной меняется состав,поколение. Сейчас большинство топ игроков,больше похоже на нытиков,большая часть которых думают только о жирных контрактах,статус игрока национальной сборной теперь ниже для многих по статусу чем игрок клуба,который регулярно выходит в составе своего клуба,футбольные клубы со своими раздутыми зарплатами игроков порадили игроков игоистов,которым плевать на саму игру,на сам футбол,который теперь превратился чисто в бизнес проект,где есть богатые и бедные и пропасть между ними только растет
+2
0
+2
в 2004 и 2006 были сильные сборные.
Джерарда с Лэмпсом не поженили и Скоулза не было.
Англы всегда фавориты по составу.
+2
0
+2
Команда действительно сильная. Но все уже привыкли, что Англия ничего не выигрывает. Хотя команда сильная...)
+2
0
+2
Не может,Саутгейт это не тренер
+2
0
+2
А такого слабого тренера лет 10
+3
-1
+2
По факту, нас ожидает один из самых слабых евро в истории. Каждая топовая сборная либо находится в процессе смены поколений, либо же переживает разного рода кризисы. Англия на их фоне может и выглядит чуть приличнее, но веры в нее нет никакой.
+7
-5
+2
Раз в год и палка стреляет, но не сборная Англии
+1
0
+1
Ответ Plkhrdhh
По факту, нас ожидает один из самых слабых евро в истории. Каждая топовая сборная либо находится в процессе смены поколений, либо же переживает разного рода кризисы. Англия на их фоне может и выглядит чуть приличнее, но веры в нее нет никакой.
У Франции нет никаких проблем, в шикарной форме Гризманн, Мбаппе хорошо как и прежде, Дембеле стабильно играет и в хорошей форме, отдельно отметил бы оборону, Салиба, Кюнде, братья Эрнандесы, также хороший сезон проводят Тодибо и Дисаси, Фофана из Монако, братья Тюрамы и Рабьо, состав без слабых мест практически.
Есть Испания, у них сыгранный состав, взяли Лигу Наций, Де Ла Фуэнте ставит прагматичный футбол, который хорошо работает, а по составу также нет проблем, кроме травмы Гави, есть лидер в лице Родри (на мой взгляд лучший игрок АПЛ в этом сезоне на данный момент), шикарный сезон проводят Гримальдо, Мората, Карвахаль, Субименди, Нико Уильямс и Мерино, плюс Ферран Торрес и Асенсио в сборной всегда отлично играют. Можно отметить также Португалию под руководством Мартинеса с их серией из 10 побед, Англию уже отметили, состав действительно очень сильный. Вот уже 4 топ команды, которые на мой взгляд являются фаворитами, но очевидно Франция главный фаворит.
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Ответ Aleksey Yashin
«Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет» Возможно, англичане так говорят 30 лет перед каждым крупным турниром
Ну тут есть повод. Тогда были крутые игроки, спору нет. Настоящие легенды того времени. Но сейчас у них в каждой линии есть игрок, который если не лучший в мире, то один из точно
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Ответ Zenith forever
Реально, все (ну или почти все) евро такие. Сборные готовят в чемпионатам мира.
вообще да, но как вспомню Евро-2000, Евро-2008, по моему самые интересные турниры сборных в 21 веке
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Когда в защите Магвайр 🤦‍♂️
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В защите по именам англичане слабее всех остальных топов, вратари тоже так себе. Ну и легендарную способность вырвать поражение из лап победы тоже забывать не стоит.
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1966 год Англия чемпион мира. 30 лет спустя англичане говорят - у нас никогда за последние 30 лет не было такой сильной сборной. И эта мантра в последующем, повторяется каждые два года.
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я это регулярно слышу)
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Ответ Родри
Один Беллингем, ну ещё Кейн и Райс, все
Нууу сака, ьрент, фоден, мэддисон до травмы топ был, но с физруком никто не поможет
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Ответ Qqqubik
Немцы и англичане - самые интересные для наблюдения команды сейчас в Европе
а у немцев чего интересного ?
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Ответ Wiley Fox
Немцы? Что там интересного? У них выхода из кризиса не видно
Размышление в стиле глоров: топлю за тех, кто всегда на коне?
Интересные для наблюдения - синтаксис намекает нам на извлечение интереса из созерцания процесса.
Интересно, что сможет поставить Нагельсман, тк молодняк там интересный и задел в целом неплохой.

А у Англичан действительно крутой состав.
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Ответ alexmixer9
Нууу сака, ьрент, фоден, мэддисон до травмы топ был, но с физруком никто не поможет
прикол в том, что физрук не любит таких игроков как Мэд или Фоден, ему нужны бегунки
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Ответ giloko
Команда с тем же Терри, его другом Лэмпардом, Джеррардом и тд на мой взгляд была куда сильнее сегодняшней
не, сейчас сильнее
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