Терри считает, что Англия может выиграть Евро: «Такой сильной команды у нас не было 30 лет, возможно»
Джон Терри верит в победу Англии на Евро-2024.
«Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет.
У игроков хорошая связь, они поддерживают друг друга. В команде хорошее сочетание сильных и опытных игроков», – сказал бывший защитник «Челси» и сборной Англии.
Возможно, англичане так говорят 30 лет перед каждым крупным турниром
Что там интересного? У них выхода из кризиса не видно
В итоге жидко обделались.
Удивительно на самом деле. и это не единственный случай. имея в своих рядах столько звезд, проваливаться раз за разом.
в общем, ближе к лету опять начнется истерия "it’s coming home", аналогичная евро 2021
"жидко обделались" - это по вашему проиграть по пенальти в 1/4 Португалии, играя 30 минут в меньшестве?
или финал на евро в 2021 - это тоже "жидко обделались"?)
Хватит чопорной Англии домашнего ЧМ 1966)
Тогда были сборные которые не уступали англичанам,а превосходили,было много звезд Франция,Испания,Португалия ,Италия,Германия.У каждой сборной меняется состав,поколение. Сейчас большинство топ игроков,больше похоже на нытиков,большая часть которых думают только о жирных контрактах,статус игрока национальной сборной теперь ниже для многих по статусу чем игрок клуба,который регулярно выходит в составе своего клуба,футбольные клубы со своими раздутыми зарплатами игроков порадили игроков игоистов,которым плевать на саму игру,на сам футбол,который теперь превратился чисто в бизнес проект,где есть богатые и бедные и пропасть между ними только растет
Джерарда с Лэмпсом не поженили и Скоулза не было.
Англы всегда фавориты по составу.
Есть Испания, у них сыгранный состав, взяли Лигу Наций, Де Ла Фуэнте ставит прагматичный футбол, который хорошо работает, а по составу также нет проблем, кроме травмы Гави, есть лидер в лице Родри (на мой взгляд лучший игрок АПЛ в этом сезоне на данный момент), шикарный сезон проводят Гримальдо, Мората, Карвахаль, Субименди, Нико Уильямс и Мерино, плюс Ферран Торрес и Асенсио в сборной всегда отлично играют. Можно отметить также Португалию под руководством Мартинеса с их серией из 10 побед, Англию уже отметили, состав действительно очень сильный. Вот уже 4 топ команды, которые на мой взгляд являются фаворитами, но очевидно Франция главный фаворит.
Интересные для наблюдения - синтаксис намекает нам на извлечение интереса из созерцания процесса.
Интересно, что сможет поставить Нагельсман, тк молодняк там интересный и задел в целом неплохой.
А у Англичан действительно крутой состав.