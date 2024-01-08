Адебайор о сборной Англии: «Поколение Джеррарда и Лэмпарда было золотым. Теперь у них нет форварда вроде Руни, который мог пинать, оскорблять людей и забивать одновременно»

Эммануэль Адебайор высказался о золотом поколении сборной Англии.

«Я очень хорошо помню время, когда играл там [в ] – в «Челси» был , я играл в « » и « », до этого был Якубу, потом – Самюэль Это’О в « » и «Эвертоне».

Но, как вы знаете, в футболе всему свое время – люди приходят и уходят.

Конечно, сегодня уже не найти Стивена Джеррарда или Фрэнка Лэмпарда, потому что они были золотым поколением Англии. Сегодня в сборной Англии нет такого нападающего, как Уэйн Руни, который мог делать все – пинать и оскорблять людей и одновременно забивать голы», – сказал экс-форвард «Арсенала»

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