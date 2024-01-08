Адебайор о сборной Англии: «Поколение Джеррарда и Лэмпарда было золотым. Теперь у них нет форварда вроде Руни, который мог пинать, оскорблять людей и забивать одновременно»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Челси Фрэнк Лэмпард Дидье Дрогба Ливерпуль Стивен Джеррард Эммануэль Адебайор Эвертон Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Самюэль Это′О Арсенал Тоттенхэм Футбол

Эммануэль Адебайор высказался о золотом поколении сборной Англии.

«Я очень хорошо помню время, когда играл там [в АПЛ] – в «Челси» был Дидье Дрогба, я играл в «Тоттенхэме» и «Арсенале», до этого был Якубу, потом – Самюэль Это’О в «Челси» и «Эвертоне».

Но, как вы знаете, в футболе всему свое время – люди приходят и уходят.

Конечно, сегодня уже не найти Стивена Джеррарда или Фрэнка Лэмпарда, потому что они были золотым поколением Англии. Сегодня в сборной Англии нет такого нападающего, как Уэйн Руни, который мог делать все – пинать и оскорблять людей и одновременно забивать голы», – сказал экс-форвард «Арсенала»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ kaka10
Харри Кейн играет намного полезнее и качественнее при всей симпатии к Шреку
А пинать и оскорблять он может? Вот то-то и оно.
+73
-2
+71
Харри Кейн играет намного полезнее и качественнее при всей симпатии к Шреку
+50
-13
+37
Кейн для тебя шутка что ли?
+35
-5
+30
я считаю, что Беллингем по потенциалу превосходит всех английских игроков за последние 30 лет. А Кейн гораздо больший профи, чем Руни. Ну и результаты говорят о том, что это поколение более командное, чем те индивидуалы. А вот кого нет и не будет еще долго так это игрока уровня Скоулза. Вот такого не заменить, глаза на затылке были у него
+32
-17
+15
Зато теперь есть "золотое" поколение тренеров : Лэмпард, Джеррард, Руни )
+14
-1
+13
Ответ Марат Люсьеныч
я считаю, что Беллингем по потенциалу превосходит всех английских игроков за последние 30 лет. А Кейн гораздо больший профи, чем Руни. Ну и результаты говорят о том, что это поколение более командное, чем те индивидуалы. А вот кого нет и не будет еще долго так это игрока уровня Скоулза. Вот такого не заменить, глаза на затылке были у него
слишком рано говорить об этом...(про Беллингема)
+10
0
+10
Кейн > Руни.
+16
-7
+9
Как раз наконец-то после небольшой паузы у Англичан есть поколение которые могут потягаться.

Джудом Беллингем, Филом Фоден, Трент, Райс, Сака... смотрю на потенциал условного Палмера и Льюиса и как раз кажется, что у Англичан очень достойное поколение. Плюс Кейн большая фигура в мировом футболе, очень большая.

Да и что толку говорить о "золотом поколении"... с Скоулзом, Джеррардом и Лэмпардом, с Руни в атаке... если та сборная на поле из себя так ничего и не представляла. И большую часть этого поколения их тренировали какие-то физруки типа Макларена. Кстати вполне ожидаю, что учесть этого же поколения будет похоже.

В клубах эти игроки рубятся у Гвардиолы, Клоппа и Анчеллоти, а приезжают потом к Саутгейту...
+8
-1
+7
Ответ kaka10
Харри Кейн играет намного полезнее и качественнее при всей симпатии к Шреку
Спорно. Но Кейн на мой взгляд равнозначная фигура. Точно.
+6
0
+6
Ответ moldfan
Как раз наконец-то после небольшой паузы у Англичан есть поколение которые могут потягаться. Джудом Беллингем, Филом Фоден, Трент, Райс, Сака... смотрю на потенциал условного Палмера и Льюиса и как раз кажется, что у Англичан очень достойное поколение. Плюс Кейн большая фигура в мировом футболе, очень большая. Да и что толку говорить о "золотом поколении"... с Скоулзом, Джеррардом и Лэмпардом, с Руни в атаке... если та сборная на поле из себя так ничего и не представляла. И большую часть этого поколения их тренировали какие-то физруки типа Макларена. Кстати вполне ожидаю, что учесть этого же поколения будет похоже. В клубах эти игроки рубятся у Гвардиолы, Клоппа и Анчеллоти, а приезжают потом к Саутгейту...
Да в подавляющем большинстве сборных такое, дело не в Саутгейте. Футбол сборных очень специфичен, игроки собираются редко, наладить тренировки и построить какую-то систему невозможно, остаётся только похлопать всех по плечу, и сказать «Играйте мужики, как умеете», работа для Мостового идеальная. Зачем топовому, или даже околотоповому тренеру, оно надо.
Вот и работают в сборных либо физруки, либо пенсионеры.
+4
0
+4
Насколько золотое, что даже хотя бы в полуфинал ни одного турнира не забежало. Аж сверкает.
Кейн вон людей не оскорбляет, голы забивает, и уже был в полуфинале ЧМ и финале ЧЕ, что Руни так и не смог.
+6
-2
+4
Зато у них есть великий тренер Саутгейт, который с таким составом играет в абсолютно убогий футбол
+4
-1
+3
Ответ Agusha1
Кейн для тебя шутка что ли?
Кейн просто забивает. Без пинаний и оскарблений.
+3
-1
+2
Ответ OldRedWhite
Комментарий удален модератором
а как тогда они его придумали?
+2
0
+2
Ответ Марат Люсьеныч
я считаю, что Беллингем по потенциалу превосходит всех английских игроков за последние 30 лет. А Кейн гораздо больший профи, чем Руни. Ну и результаты говорят о том, что это поколение более командное, чем те индивидуалы. А вот кого нет и не будет еще долго так это игрока уровня Скоулза. Вот такого не заменить, глаза на затылке были у него
За Англию Скоулз показал еще меньше, чем Лэмпард и Джеррард. Лэмпард стал основным к Евро-2004, Джеррард - чуть раньше, Скоулз - аж с ЧМ-98. То есть у него было порядка 6 лет до расцвета Джеррарда и Лэмпарда, чтобы сделать что-то в сборной. Он не сделал ничего.
+2
-1
+1
А где Руни забивал то? На чм 2010? или евро 12? Или мб чм 2014? А ну да с пенальти 1 забил :|
+1
0
+1
По английским меркам Руни был достаточно культурным игроком
+1
0
+1
Поколение золотых четвертьфиналов 😂😂
+1
0
+1
Обиженка получил прилет от великого Руни?
+2
-1
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Сборная Англии - это куча переоцененного шлака, которая ничего не смогла добиться на уровне сборной. Зато в клубах все достижения связаны только с легионерами, которые тащили их клубы - Луис Гарсия, Чех, Дрогба, Роналду, Нани и т.д. Тот же Джеррард провел 2 топ матча в победной ЛЧ Ливерпуля - последний матч группы и финал, а Луис Гарсия протащил их 3 раунда плей-офф - 1/8, 1/4 и 1/2, но Луиса не знает почти никто, а распиаренного Джеррарда - все. Потому что английские СМИ - это машина. Но лучшие игроки совсем не англичане. Если смотреть индивидуально, то Джеррард и Лэмпард - это не то, что не Хави и Иньеста, или Баллок с Пирло. Это уровень Семака и Зырянова, которых раскачали до уровня топ-футболистов. Но англичане - это уже более 50 лет не топ-игроки.
Роналду тащил, хех. Я, конечно, фанател от него, но будем честны, если бы не Пак, Руни, Тевес, которые всю грязную работу делали за Роналду, он бы не назабивал столько.

То, что ты написал про Стиви и Лэмпса... ну тут просто комбо: идиот, который не видел их. Или просто идиот. Без оскорбления, лишь диагноз. Джеррарда в своё время вообще все хотели видеть в своих командах и он реально едва не ушёл из Ливерпуля.
+6
-5
+1
В смысле, а Гринвуд для чего?
+2
-1
+1
Наличие Руни вообще никак не помогло сборной Англии, хоть каких-то значимых успехов сборная начала добиваться без этого золотого поколения звёзд)
+1
0
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Сборная Англии - это куча переоцененного шлака, которая ничего не смогла добиться на уровне сборной. Зато в клубах все достижения связаны только с легионерами, которые тащили их клубы - Луис Гарсия, Чех, Дрогба, Роналду, Нани и т.д. Тот же Джеррард провел 2 топ матча в победной ЛЧ Ливерпуля - последний матч группы и финал, а Луис Гарсия протащил их 3 раунда плей-офф - 1/8, 1/4 и 1/2, но Луиса не знает почти никто, а распиаренного Джеррарда - все. Потому что английские СМИ - это машина. Но лучшие игроки совсем не англичане. Если смотреть индивидуально, то Джеррард и Лэмпард - это не то, что не Хави и Иньеста, или Баллок с Пирло. Это уровень Семака и Зырянова, которых раскачали до уровня топ-футболистов. Но англичане - это уже более 50 лет не топ-игроки.
Комментарий удален модератором
Ответ Wellerman
Насколько золотое, что даже хотя бы в полуфинал ни одного турнира не забежало. Аж сверкает. Кейн вон людей не оскорбляет, голы забивает, и уже был в полуфинале ЧМ и финале ЧЕ, что Руни так и не смог.
Справедливости ради они почти все турниры проиграли по серии пенальти. Это не показатель. Это показатель того, что они не умеют бить пенальти.
0
0
0
Ответ Артур Кузьминский
старческое ворчание из серии : "а вот раньше..." Сейчас у англичан самое сильное поколение за всю историю . Возможно , нет топового ЦЗ и кипера , но огромное количество элитных футболистов , в целом .
Нет ни одной линии в которой нынешнее поколение превосходило бы поколение 2000-х.Возможно по глубине состава да, но если взять только старт, то точно нет
0
0
0
Ответ Wellerman
Насколько золотое, что даже хотя бы в полуфинал ни одного турнира не забежало. Аж сверкает. Кейн вон людей не оскорбляет, голы забивает, и уже был в полуфинале ЧМ и финале ЧЕ, что Руни так и не смог.
То поколение имело проблему, характерную как раз для золотых поколений - звёзды на каждой позиции, все глыбы, вокруг которых можно выстраивать игру целой команды. И как раз по этой причине никому не удалось сделать из этой сборной сбалансированный механизм. Нынешняя Англия более успешна на международной арене именно потому, что там в основном стандартные английские бей-бегунки, которых можно двигать по схеме, словно фишки.
0
0
0
Ответ Сергей Орлов
Кейн > Руни.
Руни > Кейн
+5
-5
0
Но эта сборная оказалась успешнее
0
0
0
Ответ songbilong
ты Фрэнка и Стиви сравнил с Семаком и Зыряновым? Клиника!
Точно, ведь Семак обыгрывал Джерарда и с Зенитом, и с со сборной вместе с Зыряновым. Даже сравнивать нельзя, жаль, что английские СМИ считают иначе.
+1
-1
0
Сначала забивать, а потом пинать в оставшееся время))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий