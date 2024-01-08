Адебайор о сборной Англии: «Поколение Джеррарда и Лэмпарда было золотым. Теперь у них нет форварда вроде Руни, который мог пинать, оскорблять людей и забивать одновременно»
Эммануэль Адебайор высказался о золотом поколении сборной Англии.
«Я очень хорошо помню время, когда играл там [в АПЛ] – в «Челси» был Дидье Дрогба, я играл в «Тоттенхэме» и «Арсенале», до этого был Якубу, потом – Самюэль Это’О в «Челси» и «Эвертоне».
Но, как вы знаете, в футболе всему свое время – люди приходят и уходят.
Конечно, сегодня уже не найти Стивена Джеррарда или Фрэнка Лэмпарда, потому что они были золотым поколением Англии. Сегодня в сборной Англии нет такого нападающего, как Уэйн Руни, который мог делать все – пинать и оскорблять людей и одновременно забивать голы», – сказал экс-форвард «Арсенала»
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Джудом Беллингем, Филом Фоден, Трент, Райс, Сака... смотрю на потенциал условного Палмера и Льюиса и как раз кажется, что у Англичан очень достойное поколение. Плюс Кейн большая фигура в мировом футболе, очень большая.
Да и что толку говорить о "золотом поколении"... с Скоулзом, Джеррардом и Лэмпардом, с Руни в атаке... если та сборная на поле из себя так ничего и не представляла. И большую часть этого поколения их тренировали какие-то физруки типа Макларена. Кстати вполне ожидаю, что учесть этого же поколения будет похоже.
В клубах эти игроки рубятся у Гвардиолы, Клоппа и Анчеллоти, а приезжают потом к Саутгейту...
Вот и работают в сборных либо физруки, либо пенсионеры.
Кейн вон людей не оскорбляет, голы забивает, и уже был в полуфинале ЧМ и финале ЧЕ, что Руни так и не смог.
То, что ты написал про Стиви и Лэмпса... ну тут просто комбо: идиот, который не видел их. Или просто идиот. Без оскорбления, лишь диагноз. Джеррарда в своё время вообще все хотели видеть в своих командах и он реально едва не ушёл из Ливерпуля.