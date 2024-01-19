«Барса» сыграет с «Атлетиком» в 1/4 финала Кубка Испании, «Атлетико» встретится с «Севильей», «Сосьедад» – с «Сельтой», «Жирона» – «Мальорка»

Теги Барселона Севилья Сельта Атлетико Атлетик Мальорка Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Жирона Футбол

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/4 финала

«Атлетик» – «Барселона»

«Сельта» – «Реал Сосьедад»

«Мальорка» – «Жирона»

«Атлетико» – «Севилья»

Точное расписание матчей пока неизвестно. «Атлетико» и «Севилья», вероятно, сыграют 25 января, в четверг. Матч «Сельта» – «Реал Сосьедад», возможно, состоится во вторник, 23-го, а игры «Атлетик» – «Барса» и «Мальорка» – «Жирона» могут пройти в среду, 24 января.

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53 комментария
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Ответ Direct free kick
А где Реал пхах?
мне, как давнему болельщику Барсы, стыдно за тебя. хотя бы пару недель после позора в Классико подожди
+81
-16
+65
Крепкий орешек достался Барсе.
+26
-1
+25
Ответ Direct free kick
А где Реал пхах?
На первой строчке
+39
-20
+19
Ответ Андрей Иванченко
Когда подумал что Барсе выпал Атлетико...
Атлетик из Бильбао сейчас мягко говоря не подарок тоже, особенно в гостях
+12
0
+12
Ну вот собственно говоря и всё!!!
+8
-3
+5
Ответ StillInTheGame
интересно, Атлетик и Атлетико уже по разу сыграли дома в этом Кубке, Барселона и Севилья все матчи провели на выезде почему тогда они снова в гостях? в Испании совсем слепой жребий?
дома или в гостях решает жребий, а команды ниже дивизионом автоматом сыграют матч дома если в соперники команда из высшей лиги. Барса получила 2 команды из третьего дивизиона, а это автоматом игра в гостях, а сегодня просто не повезло
+5
0
+5
соперник крепкий, да еще и в гостях.. учитывая их самоотдачу дома и особенно против Барсы.. будет очень тяжело. надеюсь Барса будет готова, в нынешнем состоянии продуют, но потенциал у команды высок, а при должной самоотдаче и подготовке могут дать борьбу любому. ждем игру с басками, крутой будет матч. надеюсь выиграют и получат заряд психологической энергии, как раз перед важнейшей части сезона как воздух необходим победа над таким крепким соперником именно в матчах на вылет.
+6
-1
+5
Когда подумал что Барсе выпал Атлетико...
+6
-2
+4
Ответ AsGardiel
В первый раз следишь за жеребьёвкой?)
жизнь стала слишком взрослой..
уже не вникнешь во все аспекты, как раньше)
+3
0
+3
Ответ Андрей Иванченко
Когда подумал что Барсе выпал Атлетико...
Атлетик более опасный соперник для Барселоны, чем Атлетико Мадрид, да и в целом шикарный сезон проводит Атлетик Бильбао
+2
0
+2
Ответ Нико Росберг
Атлетик из Бильбао сейчас мягко говоря не подарок тоже, особенно в гостях
А он никогда подарком и не был
+2
0
+2
А с кем "лучший клуб мира" играет? Помогите найти)
+3
-1
+2
Ответ Андрей Иванченко
Когда подумал что Барсе выпал Атлетико...
А выпал Атлетик
+2
0
+2
Ответ StillInTheGame
интересно, Атлетик и Атлетико уже по разу сыграли дома в этом Кубке, Барселона и Севилья все матчи провели на выезде почему тогда они снова в гостях? в Испании совсем слепой жребий?
Да в Испании в кубке вплоть до полуфинала жеребьевка. Год назад Атлетико наоборот не везло, например, все матчи в гостях были, и в 1/4 выпал Реал в гостях, в этом году наоборот повезло и Реал выпал дома
+1
0
+1
Ответ TAGAY
дома или в гостях решает жребий, а команды ниже дивизионом автоматом сыграют матч дома если в соперники команда из высшей лиги. Барса получила 2 команды из третьего дивизиона, а это автоматом игра в гостях, а сегодня просто не повезло
спасибо!
+1
0
+1
Ответ rwkq485579
На первой строчке
Там Жирона как бы
+1
0
+1
Ответ Анвар Масимов
в твоих фантазиях? на втором он
По потерянным
+1
0
+1
Ответ Abdul Aziz
мне, как давнему болельщику Барсы, стыдно за тебя. хотя бы пару недель после позора в Классико подожди
Он вроде за Атлетико, давний их фан
+4
-3
+1
Против Атлетика всегда сложно в гостях, но сейчас они не так хороши, вполне проходимо, если подойти в оптимальном составе. Но там точно отыгрыватся будет очень сложно, если напропускать дежурных голов, нужен очень хороший матч в защите.
0
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0
Ответ BurBon
Против Атлетика всегда сложно в гостях, но сейчас они не так хороши, вполне проходимо, если подойти в оптимальном составе. Но там точно отыгрыватся будет очень сложно, если напропускать дежурных голов, нужен очень хороший матч в защите.
сейчас ? ладно бы игры не смотришь , ты хотя бы в таблицу глянь . На данный момент Бильбао выше Барсы. Вальверде мощь . Барсе не пройти
0
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Матрасу предсказуемо дали лошков, чтобы слегка отдохнули, а потом чпокнули барсучин.
О, смотрю ты уже практически на тюремный слэнг перешел. Готовишься к новому этапу своей жизни?
+1
-1
0
интересно, Атлетик и Атлетико уже по разу сыграли дома в этом Кубке, Барселона и Севилья все матчи провели на выезде

почему тогда они снова в гостях?
в Испании совсем слепой жребий?
+2
-2
0
Атлетик из Бильбао сейчас очень силен и на ходу, еще и дома, плюс Вальверде явно зол на Барсу и может устроить уроки футбола Чапи
+2
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Барса, Сосьедад, Жирона, "Матрасники"
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Норм соперник. Баски как правило регулярно рубятся с Каталонцами в кубке короля между собой.
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Ответ XavIniesta2008-2015
В октябре Барселона без половины основы убедительно победила Атлетик на Монжуике, хотя и с любимым счётом 1:0 На Сан-Мамесе будет сложно, братья Уильямсы могут наказать за ошибки в обороне, но Барселона всё равно фаворит и должна проходить в полуфинал
В октябре не было ничего убедительного) Атлетик единственный раз проспал рывок Гиу, которого тогда никто не знал. Вот и вся опасность. И то, Беренгер мог сравнивать, но растерялся.
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Ответ Fan of Sport
Атлетик более опасный соперник для Барселоны, чем Атлетико Мадрид, да и в целом шикарный сезон проводит Атлетик Бильбао
Они очень опасны на своём поле. Проиграли только Реалу в первом туре.
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Ответ Fan of Sport
Атлетик более опасный соперник для Барселоны, чем Атлетико Мадрид, да и в целом шикарный сезон проводит Атлетик Бильбао
В октябре Барселона без половины основы убедительно победила Атлетик на Монжуике, хотя и с любимым счётом 1:0
На Сан-Мамесе будет сложно, братья Уильямсы могут наказать за ошибки в обороне, но Барселона всё равно фаворит и должна проходить в полуфинал
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0
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Меньше недельки осталась. Ждем матчи кубка КОроляя! А реалу воспитывать винисиуса!
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Ответ Omke Tashpolotov
Реал абиделся и дамой ушел
В школу бы вам сходить
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-2
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