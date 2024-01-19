«Барса» сыграет с «Атлетиком» в 1/4 финала Кубка Испании, «Атлетико» встретится с «Севильей», «Сосьедад» – с «Сельтой», «Жирона» – «Мальорка»

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/4 финала

«Атлетик» – « »

« » – « »

« » – «Жирона»

« » – «Севилья»

Точное расписание матчей пока неизвестно. «Атлетико» и «Севилья», вероятно, сыграют 25 января, в четверг. Матч «Сельта» – «Реал Сосьедад», возможно, состоится во вторник, 23-го, а игры «Атлетик» – «Барса» и «Мальорка» – «Жирона» могут пройти в среду, 24 января.