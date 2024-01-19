«Барса» сыграет с «Атлетиком» в 1/4 финала Кубка Испании, «Атлетико» встретится с «Севильей», «Сосьедад» – с «Сельтой», «Жирона» – «Мальорка»
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Испании.
Кубок Испании
1/4 финала
«Атлетик» – «Барселона»
«Сельта» – «Реал Сосьедад»
«Мальорка» – «Жирона»
«Атлетико» – «Севилья»
Точное расписание матчей пока неизвестно. «Атлетико» и «Севилья», вероятно, сыграют 25 января, в четверг. Матч «Сельта» – «Реал Сосьедад», возможно, состоится во вторник, 23-го, а игры «Атлетик» – «Барса» и «Мальорка» – «Жирона» могут пройти в среду, 24 января.
уже не вникнешь во все аспекты, как раньше)
почему тогда они снова в гостях?
в Испании совсем слепой жребий?
На Сан-Мамесе будет сложно, братья Уильямсы могут наказать за ошибки в обороне, но Барселона всё равно фаворит и должна проходить в полуфинал