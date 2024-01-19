Жюль Кунде: «Можно говорить о тренере, но на поле выходят игроки. Плохие результаты «Барсы» и наша вина»
Жюль Кунде считает, что игроки «Барсы» тоже несут ответственность за результаты.
Команда Хави ранее победила «Унионистас Саламанка» в Кубке Испании – 3:1. До этого было поражение 1:4 от «Реала» в Суперкубке.
«В конце концов, можно говорить о тренере, но на поле выходим мы [игроки].
Когда бывают плохие результаты, это, конечно, и наша вина. Против «Унионистас» мы должны были реагировать. Эта игра была важной», – сказал защитник «Барсы» в интервью Movistar.
Нормальные настоящие болелы барсы понимают - тяжелые времена и кто бы не пришел барса будет мучаться!
Центра поля нет, даже десятки нормальной нет, на замену выходят 16 летние пацаны и вместо того что верить и поддержать Хави безусловную легенду это поколение жвачки (пожевал и выполнил) ноет и ноет на радость мадридским собирая их плюсики’
Но когда Кюнде промахивается мимо мяча и его подхватывает Винисиус перед голом, или Араухо проваливает матч против Реала из-за личных ошибок. врядли тренер виноват