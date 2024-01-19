Жюль Кунде: «Можно говорить о тренере, но на поле выходят игроки. Плохие результаты «Барсы» и наша вина»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде считает, что игроки «Барсы» тоже несут ответственность за результаты.

Команда Хави  ранее победила «Унионистас Саламанка» в Кубке Испании – 3:1. До этого было поражение 1:4 от «Реала» в Суперкубке.

«В конце концов, можно говорить о тренере, но на поле выходим мы [игроки].

Когда бывают плохие результаты, это, конечно, и наша вина. Против «Унионистас» мы должны были реагировать. Эта игра была важной», – сказал защитник «Барсы» в интервью Movistar.

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10 комментариев
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На Хави ноют только поколение потребителей типа Эмина Алиева
Нормальные настоящие болелы барсы понимают - тяжелые времена и кто бы не пришел барса будет мучаться!
Центра поля нет, даже десятки нормальной нет, на замену выходят 16 летние пацаны и вместо того что верить и поддержать Хави безусловную легенду это поколение жвачки (пожевал и выполнил) ноет и ноет на радость мадридским собирая их плюсики’
+34
-6
+28
Ответ Hella black
Очень радостно что Барса вовремя отреагировала и дожала этих выскочек
Да ладно, выскочки из 3-го дивизиона в Испании, у парней может быть один раз в жизни шанс выпал сыграть против Барселоны, ясное дело, они выжмут все силы из себя, а то что Барса неуверенно сыграла, так это только себя надо винить
+20
-1
+19
Хави не лучший тренер и ему еще учиться и учиться.
Но когда Кюнде промахивается мимо мяча и его подхватывает Винисиус перед голом, или Араухо проваливает матч против Реала из-за личных ошибок. врядли тренер виноват
+15
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+15
Ответ Футбол_это_жизнь
На Хави ноют только поколение потребителей типа Эмина Алиева Нормальные настоящие болелы барсы понимают - тяжелые времена и кто бы не пришел барса будет мучаться! Центра поля нет, даже десятки нормальной нет, на замену выходят 16 летние пацаны и вместо того что верить и поддержать Хави безусловную легенду это поколение жвачки (пожевал и выполнил) ноет и ноет на радость мадридским собирая их плюсики’
Согласен. Даже видосы перестал смотреть по барсе, ибо достало что мусолят темы, которые просто не решить никак в данный момент. Ну нет опорки(какая барса без опорки может быть), много игроков основы на других позициях еще лет 10 назад сидели бы на скамейке без шансов выйти, мы Алькантру и Фабрегаса раньше могли на скамье держать и отпускать без сожаления, сейчас это были бы основные игроки
+13
0
+13
Ответ Футбол_это_жизнь
На Хави ноют только поколение потребителей типа Эмина Алиева Нормальные настоящие болелы барсы понимают - тяжелые времена и кто бы не пришел барса будет мучаться! Центра поля нет, даже десятки нормальной нет, на замену выходят 16 летние пацаны и вместо того что верить и поддержать Хави безусловную легенду это поколение жвачки (пожевал и выполнил) ноет и ноет на радость мадридским собирая их плюсики’
Десяток в 4-3-3 не бывает. Они вообще по факту вымерли в футболе. А так согласен
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+2
Ответ Виталий Кляус
Согласен. Даже видосы перестал смотреть по барсе, ибо достало что мусолят темы, которые просто не решить никак в данный момент. Ну нет опорки(какая барса без опорки может быть), много игроков основы на других позициях еще лет 10 назад сидели бы на скамейке без шансов выйти, мы Алькантру и Фабрегаса раньше могли на скамье держать и отпускать без сожаления, сейчас это были бы основные игроки
+. Без Бускетса и Дембеле Барса осталась без опорника и хорошего вингера. По факту в команде сейчас нет нормально бегущего и обыгрывающего вингера (молодой Ямаль не в счёт) и на флангах играют всякие Торресы и Рафиньи (травмирован сейчас). Поэтому не знаю с чего решили, что смена тренера изменит игру
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Ответ Yury Fedoseev
Барса реагирует только в матчах с Униостас, Барбаро, Аликанте , ну и дальше того же уровня… а какие речи потом, ух ! «Мы вернулись! Мы воины! Барса не сдаётся! Мы боремся за все трофеи!»
Крепкие Атлетико и Порту тоже были довольно уверенно обыграны. Подводила только реализация
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Да! Ваша вина! Потому что вы не хрена не играйте, и не хотите. Вы там только для ☑️
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