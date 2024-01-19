Хоселу о вылете из Кубка от «Атлетико»: «У «Реала» много игроков под большой нагрузкой. Перелеты и матчи за последние недели наложили отпечаток»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Хоселу календарь Футбол

Хоселу отметил интенсивный календарь «Реала» после поражения от «Атлетико».

«Реал» покинул Кубок Испании на стадии 1/8 уступив «Атлетико» в овертайме (2:2, 2:4 – после дополнительного времени).

– Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали. Мы провели хороший матч и при ничьей 2:2 хотели победить, это ясно.

Но у нас много футболистов под большой игровой нагрузкой, и последние несколько недель давят на нас. Давайте используем этот матч с пользой и подумаем о том, что нас ждет впереди.

– Насколько сильно чувствовалась усталость?

– Мы много путешествовали в последние несколько дней, сыграли два овертайма, финал... Это очень утомительно физически. И обратный путь, конечно, занял время.

Мы всегда хотим побеждать, но в целом мы очень довольны. Может быть, в последние несколько недель мы были... Не в плохом состоянии, но столько переездов и столько матчей наложили на нас отпечаток. Давайте проанализируем игру и подумаем о воскресенье, – сказал форвард «Реала».

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48 комментариев
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За одну неделю два матча по 120 минут с Атлетико и между ними со середняком в финале суперкубка.
У Атлетико была неделя на восстановление. К команде вообще нет претензий, основное время играли лучше и острее, на мой взгляд.
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+64
Ответ b_arfa
Комментарий удален модератором
Ка ловко ты манипулируешь статистикой) У Атлетико до гола Мораты вообще не было моментов. Потом они стали бегать в контратаки, потому что Реалу нужно было отыгрываться. Атлетико ничего не показал в атаке. Голы: отскок, ошибка Лунина, ошибка Винисиуса, контратака, когда Реалу нужно было отыгрываться. Мадрид тоже забил после ошибки Облака, но моменты были у Беллингема, Винисиуса, Родриго, Рюдигера. Атлетико провёл хороший матч, но игра не была равной. Атлетико постоянно имел удобный сценарий. В Суперкубке матрасы играли получше, чем вчера. Самое обидное, что они 100% без шансов проиграют Барсе, если попадут на неё. Против Реала выходят умирать, против Барселоны - раздвигать ноги.
+28
-7
+21
Это уже все поняли, теперь нужно размотать атлетов в ла лиге и увеличить отрыв в чемпионской гонке. Тогда точно расставим все точки над И
+24
-7
+17
Ответ yellow boy
Это уже все поняли, теперь нужно размотать атлетов в ла лиге и увеличить отрыв в чемпионской гонке. Тогда точно расставим все точки над И
Реалу нужно выигрывать чемпионат, а Атлетико уже выполнил задачу на сезон - обыграл Реал аж два раза. Теперь можно вылететь из кубка от какой-нибудь Мальорки и разгромно проиграть Интеру)
+17
-5
+12
Да, к концу второго тайма команда была уже очень тяжела, выход Браима дал конечно свежести, но вот Кроос и Тчуамени вообще не попали в игру. Все-таки Суперкубок посреди сезона в Аравии вообще ни у селу, ни к городу.

Сам Хоселу красавец, не хватает звезд с неба, но красавец. Выходит, всегда отдает себя на поле. Дважды вышел на замену против Атлетико, в в воскресенье забил победный, вчера забил важнейший мяч с передачи Беллингема.
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+6
перелеты?)))))))
+6
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+5
Ответ заблокированному пользователю
Нагрузки, путешествия, утомление - это часть футбола! Для этого предусмотрена скамейка запасных. Атлетико выиграл заслуженно!!!
так он и не оправдывается. Игроки и Карло в отличие от некоторых признал победу Атлетико, ему трава с журналистами не мешали
+9
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Ответ ZaSvabody
Притом, что у Атлетико было ровно столько же перелетов )
только Атлетико больше недели отдыхал
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Ответ b_arfa
Комментарий удален модератором
все отскоки были за АМ а в моментах Реала против, 2 перекладина и 3 раза отыгралась Реал, жаль увидели сантиметровый оффсайд. Реалу можно завидовать они до конца создаёт моменты.
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-9
+3
Ответ Иван Баланар
Мужской футбол - это не стихия барсы, они больше по женскому. А тебе советую просто потеряться. 🤡
Причём здесь Барселона? Я не болею за них. Я просто комментирую объективные вещи. Но, как я и выразился выше, Тебе не понять. И не хами пожалуйста, будь мужчиной
+4
-1
+3
Ответ Влад Аронофски
так он и не оправдывается. Игроки и Карло в отличие от некоторых признал победу Атлетико, ему трава с журналистами не мешали
Я про его оправдания ничего не писал. Игроки и тренер приняли поражение с достоинством. Но болельщики на сайте очень разочаровывают. Они показывают себя с постыдной стороны. Думаю, многим из них стоит перейти на женский футбол, их коментарии были бы обоснованными.
+6
-4
+2
Нагрузки, путешествия, утомление - это часть футбола! Для этого предусмотрена скамейка запасных. Атлетико выиграл заслуженно!!!
+10
-8
+2
Ответ Homelender_666
Реалу нужно выигрывать чемпионат, а Атлетико уже выполнил задачу на сезон - обыграл Реал аж два раза. Теперь можно вылететь из кубка от какой-нибудь Мальорки и разгромно проиграть Интеру)
В этом весь Атлетико
+3
-2
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Вылетели и фиг с ним.
Важны ЛЧ и ЧИ - остальное утешительный приз.
Зато матчей меньше в оставшуюся часть сезона будет. И так травм много, состав короткий.
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ну за такое поражение не обидно имеея виду график и травмы Реала...главное дальше играть хорошо, 1 титул уже выйграли, в чемпионате главное играть на своем уровне ничего больше не надо для победы) а ЛЧ уже как получитсся
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Ответ заблокированному пользователю
перелеты?)))))))
Притом, что у Атлетико было ровно столько же перелетов )
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Ответ corazn blanco
Да, к концу второго тайма команда была уже очень тяжела, выход Браима дал конечно свежести, но вот Кроос и Тчуамени вообще не попали в игру. Все-таки Суперкубок посреди сезона в Аравии вообще ни у селу, ни к городу. Сам Хоселу красавец, не хватает звезд с неба, но красавец. Выходит, всегда отдает себя на поле. Дважды вышел на замену против Атлетико, в в воскресенье забил победный, вчера забил важнейший мяч с передачи Беллингема.
На заменке 10 мячей крутой результат.
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Ответ Tyrone Woodley
Комментарий удален модератором
Ты хочешь сказать что жизни винисиусов важны?
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Ответ ДЖИН
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Homelender_666
Ка ловко ты манипулируешь статистикой) У Атлетико до гола Мораты вообще не было моментов. Потом они стали бегать в контратаки, потому что Реалу нужно было отыгрываться. Атлетико ничего не показал в атаке. Голы: отскок, ошибка Лунина, ошибка Винисиуса, контратака, когда Реалу нужно было отыгрываться. Мадрид тоже забил после ошибки Облака, но моменты были у Беллингема, Винисиуса, Родриго, Рюдигера. Атлетико провёл хороший матч, но игра не была равной. Атлетико постоянно имел удобный сценарий. В Суперкубке матрасы играли получше, чем вчера. Самое обидное, что они 100% без шансов проиграют Барсе, если попадут на неё. Против Реала выходят умирать, против Барселоны - раздвигать ноги.
Точно. Вспомнить хотя бы две перекладины. И барселону им не дадут так ломать, как вчера игроков реала
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Ответ Всеволод Бобров
лучше пересмотри 5:0, 6:2 и 4:0 не один раз))
так это ты пересмотри и живи прошлым времён динозавров, так как настоящее - это разгромы от Мадрида середняка Ла Лиги. Не плачь только. хаха
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Ответ Иван Баланар
За одну неделю два матча по 120 минут с Атлетико и между ними со середняком в финале суперкубка. У Атлетико была неделя на восстановление. К команде вообще нет претензий, основное время играли лучше и острее, на мой взгляд.
Это факт, на любой взгляд, кто бы не смотрел этот матч, Атлетико получил свои голы благодаря игрокам Реала, две голевые от Руди и голевая от вини, вот вся и игра Атлетико, Реал рассчитывал закончить все в первом тайме, но футбол таков, что реализация сегодня может быть не на твоей стороне
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Ответ Иван Баланар
За одну неделю два матча по 120 минут с Атлетико и между ними со середняком в финале суперкубка. У Атлетико была неделя на восстановление. К команде вообще нет претензий, основное время играли лучше и острее, на мой взгляд.
Сидят и придумывают различные отмазки. А руководству предъявить не хочешь? Почему это в таком большом клубе напрочь отсутствует скамейка и нападение? Из центральных защитников один Рюдигер остался, а Пересу вообще плевать. Особенно забавно наблюдать как за навесы борются винисиус, карвахаль и родриго. А Раньше такие навесы замыкали Бейл, Роналду и Бензема
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Ответ b_arfa
Комментарий удален модератором
Рома тебе -8 поставил. Он точно какой то слабенький на бампер.
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Ответ Иван Баланар
как там у тебя туз после 1:4, всё хорошо, заживает?
рома как у тебя после туза Атлетов ?
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Ответ Иван Баланар
За одну неделю два матча по 120 минут с Атлетико и между ними со середняком в финале суперкубка. У Атлетико была неделя на восстановление. К команде вообще нет претензий, основное время играли лучше и острее, на мой взгляд.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
нужно было выпускать молодежь на первый тайм((((
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Ответ Иван Баланар
За одну неделю два матча по 120 минут с Атлетико и между ними со середняком в финале суперкубка. У Атлетико была неделя на восстановление. К команде вообще нет претензий, основное время играли лучше и острее, на мой взгляд.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Причём здесь Барселона? Я не болею за них. Я просто комментирую объективные вещи. Но, как я и выразился выше, Тебе не понять. И не хами пожалуйста, будь мужчиной
подозреваю он средний гендер и фанат анимэ девочек
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