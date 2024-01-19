Хоселу о вылете из Кубка от «Атлетико»: «У «Реала» много игроков под большой нагрузкой. Перелеты и матчи за последние недели наложили отпечаток»
Хоселу отметил интенсивный календарь «Реала» после поражения от «Атлетико».
«Реал» покинул Кубок Испании на стадии 1/8 уступив «Атлетико» в овертайме (2:2, 2:4 – после дополнительного времени).
– Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нам помешали. Мы провели хороший матч и при ничьей 2:2 хотели победить, это ясно.
Но у нас много футболистов под большой игровой нагрузкой, и последние несколько недель давят на нас. Давайте используем этот матч с пользой и подумаем о том, что нас ждет впереди.
– Насколько сильно чувствовалась усталость?
– Мы много путешествовали в последние несколько дней, сыграли два овертайма, финал... Это очень утомительно физически. И обратный путь, конечно, занял время.
Мы всегда хотим побеждать, но в целом мы очень довольны. Может быть, в последние несколько недель мы были... Не в плохом состоянии, но столько переездов и столько матчей наложили на нас отпечаток. Давайте проанализируем игру и подумаем о воскресенье, – сказал форвард «Реала».
У Атлетико была неделя на восстановление. К команде вообще нет претензий, основное время играли лучше и острее, на мой взгляд.
Сам Хоселу красавец, не хватает звезд с неба, но красавец. Выходит, всегда отдает себя на поле. Дважды вышел на замену против Атлетико, в в воскресенье забил победный, вчера забил важнейший мяч с передачи Беллингема.
Важны ЛЧ и ЧИ - остальное утешительный приз.
Зато матчей меньше в оставшуюся часть сезона будет. И так травм много, состав короткий.