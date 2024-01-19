Дзюба о бойкоте журналистов: «Вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть принципы и понятия»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба высказался о бойкоте журналистов в микст-зоне.

– Что должны сделать журналисты, чтобы снять бан на общение в микст‑зоне?

– Ну вот с вами же я сейчас говорю. Было бы побольше людей, которые действительно занимаются своей профессией, которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе... Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи.

А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия, – сказал форвард «Локомотива».

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69 комментариев
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Дзюба критикует желтуху и хайп

Также Дзюба участвовал в шоу "Ну так нельзя, ###", которое исключительно на желтушных байках из раздевалки и построено

Ясно, понятно, очередной нырок в лужу от кумира домохозяек
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Дзюба, рассуждающий о понятиях и принципах, напоминает людоеда, рассуждающего о правах человека
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"...вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа"
А задолбавшая реклама с Азаматом, раскручивающая все ту же тему, видимо, только ради бабок
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Ну да. Особенно реклама мегафона, построенная вокруг того самого видео. Очень морально. И никакого хайпа на этом.
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+24
Принципиальный и понятливый Дзюба.. Смотрите на ютуб))
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+19
Ответ Michael Scott
Комментарий скрыт
Желтуха - это не только непроверенная, но и информация о личной жизни и скандалах, болезнях и всем таком подобном, о чем публично разговаривать не принято, так что "Ну так нельзя, ###", где потешались над шизофреником Чепчуговым - да, это желтушная программа
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+14
Рукаку против желтухи? Даже не смотря на полное отсутствие "института репутации", все прекрасно помнят что он такое.
Это как профурсетка вещающая о целомудрии...
+13
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+12
Может если меньше дрочить на камеру , называть тренеров тренеришками, то и желтухи будет меньше? ну, поводов им не давать, не?
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+9
Ответ Ебздрогыч
Дзюба, рассуждающий о понятиях и принципах, напоминает людоеда, рассуждающего о правах человека
Дзюба и принципы-это новая вершина его личностного роста.) Сарказм.
+6
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+6
"Я не живу по понятиям и по фене не ботаю,
Грустных песен про Магадан под гитару я не пою.
Не люблю фильмы про братву, не люблю радио «Шансон»,
По понятиям не живу – что предъявишь ты мне, г*ндон?"
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И это нам рассказывает человек, замутивший вместе со Слуцким жёлтое шоу.
+4
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Ответ Ебздрогыч
Дзюба, рассуждающий о понятиях и принципах, напоминает людоеда, рассуждающего о правах человека
Дзюба - известный людовед и душелюб.
+3
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Сказал праведный Дзюба, смешно
+4
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Верните в новости этого как его
Мутного
Лещука с его Америкой
+3
0
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Опять не тот файл отправил?
+4
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Максимально мерзкий тип
+3
0
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Да просто выпендриваться нечем, вот и молчит в тряпочку. Сейчас очередной гол в пустые или передачу в матчах с аутсайдером оформит - не заткнешь.
+4
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лучше бы помолчал по поводу хайпа.
сам же ведь монетизировал свой, всем уже известный прокол со смартфоном, снявшись в рекламе, наверное тоже руководствовался принципом и понятием...
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Твоё Шоу со Слуцким не желтуха, не хайп?
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Ответ Циник Петербургский
Безвкусица и желтуха, имхо, всё-таки, несколько разные понятия. Под "желтухой", как правило, понимают или непроверенную или откровенно фейковую информацию. А у Азамата с Дзюбой как раз яркий пример безвкусицы. А вот насчет того, что реклама с Дзюбой задолбала, спорить не стану ;) Даже в те немногие дни, когда я бываю в России, она успевает вынести мозг в любом кафе, где есть включенный телевизор ))
Желтуха это не только непроверенная, а вообще любая скандальная и не очень инфа из жизни известных людей. А беЗвкусицы не существует в принципе)
+3
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Участвовать не хочет. Будет рукоблудить в одиночку.
+2
0
+2
Ответ Michael Scott
Нет, байки о личной жизни футболистов, рассказанные ими самими – это не желтуха. Желтуха – это когда репортёры фотографируют Дзюбу, целующегося с Орзул в машине. Без спроса и без предупреждения.
Логику понял: Дзюба с Орзул - желтуха, а Дзюба с камерой - не желтуха, сам же снимал
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0
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Принципы и понятия аж из всех щелей сочатся. Образец для подражания
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0
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Должны быть какие‑то принципы, понятия и ценник, – сказал форвард «Локомотива».
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У нас появился новый рукастый моральный камертон!
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Ответ Александр Васильев
а у этих журналистов профилирующее порно или спорт?
журналистам нужна новость, а этот прям ходячий инфоповод вместе с мостовым, и им без разницы о чем новость, им нужны только просмотры
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Ответ Ебздрогыч
Дзюба, рассуждающий о понятиях и принципах, напоминает людоеда, рассуждающего о правах человека
Шансы стать депутатом или чиновником всё ещё высоки.
Умения быть непробиваемым и обвинять других в том что ты сам делаешь как раз очень востребованы в этой сфере. Если научиться не конфликтовать с начальством далеко пойдет.
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"Особенно этот слух с видео, где один футболист самоудовлетворяется на камеру, максимально работая языком - желтуха хайповая, аж противно", - добавил Артём
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Ответ Ебздрогыч
Дзюба, рассуждающий о понятиях и принципах, напоминает людоеда, рассуждающего о правах человека
!
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Ответ dimur
Дзюба - известный людовед и душелюб.
руковед и гуседушитель
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