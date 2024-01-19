Дзюба о бойкоте журналистов: «Вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть принципы и понятия»
Артем Дзюба высказался о бойкоте журналистов в микст-зоне.
– Что должны сделать журналисты, чтобы снять бан на общение в микст‑зоне?
– Ну вот с вами же я сейчас говорю. Было бы побольше людей, которые действительно занимаются своей профессией, которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе... Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи.
А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия, – сказал форвард «Локомотива».
Также Дзюба участвовал в шоу "Ну так нельзя, ###", которое исключительно на желтушных байках из раздевалки и построено
Ясно, понятно, очередной нырок в лужу от кумира домохозяек
А задолбавшая реклама с Азаматом, раскручивающая все ту же тему, видимо, только ради бабок
Это как профурсетка вещающая о целомудрии...
Грустных песен про Магадан под гитару я не пою.
Не люблю фильмы про братву, не люблю радио «Шансон»,
По понятиям не живу – что предъявишь ты мне, г*ндон?"
Мутного
Лещука с его Америкой
сам же ведь монетизировал свой, всем уже известный прокол со смартфоном, снявшись в рекламе, наверное тоже руководствовался принципом и понятием...
Умения быть непробиваемым и обвинять других в том что ты сам делаешь как раз очень востребованы в этой сфере. Если научиться не конфликтовать с начальством далеко пойдет.