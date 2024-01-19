Дзюба о бойкоте журналистов: «Вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть принципы и понятия»

Артем Дзюба высказался о бойкоте журналистов в микст-зоне.

– Что должны сделать журналисты, чтобы снять бан на общение в микст‑зоне?

– Ну вот с вами же я сейчас говорю. Было бы побольше людей, которые действительно занимаются своей профессией, которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе... Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи.

А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия, – сказал форвард « ».