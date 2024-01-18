Дзюба хочет опередить Кержакова по голам: «Побить рекорд бомбардира всея Руси было бы прекрасно. Очень постараюсь сделать это уже весной»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Александр Кержаков Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба намерен побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова уже весной.

На данный момент в активе Дзюбы 229 мячей в официальных матчах, а у завершившего карьеру Кержакова – 233.

– Тебе важно обойти Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории России уже этой весной?

– Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать.

Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие‑то рекорды, как и любому спортсмену. Но не надо забывать, что у нас командный вид спорта, и самое главное для меня – это когда твоя команда побеждает. Важнее этого нет ничего.

Иногда вы пишете: «Локомотив» победил, Дзюба не забил». Вы не представляете, какое я удовольствие получаю даже в такие дни. И у меня никогда не бывает внутреннего удовольствия, когда забиваю даже не один, а два или три, но команда проигрывает или играет вничью. Это, наверное, только какие‑то прожженные эгоисты так могут думать.

Мне важно, чтобы «Локомотив» боролся в каждом турнире за трофей, чтобы был коллектив единомышленников, чтобы была хорошая атмосфера в раздевалке. Мы все проживаем какие‑то этапы взросления каждый год, и сейчас на правах старшего товарища я имею определенные обязанности в качестве лидера команды. Если буду играть на команду, делать все правильно, голы и передачи придут сами, поэтому я не зацикливаюсь на статистике.

В карьере мне уже удалось много забить голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно.

– Заодно и контракт автоматом продлится.

– Да, это стимул. Но сам контракт – не панацея, его в любом случае можно продлить, если будет желание. Плюс мне еще скинули статистику, что по системе «гол+пас» в чемпионате России первое место у Дмитрия Вячеславовича Лоськова. Я там уже недалеко, так что это тоже одна из определенных планок, которую хотелось бы достичь. Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру, – сказал нападающий «Локомотива». 

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кто в начале-середине 10-х мог подумать, что Дзюба не то что приблизится, а по итогу может/обойдет Кержа по голам...
+24
-4
+20
Как к футболисту, Дзюбе только уважение и почет.
Меня его личные качества не касаются, он интересен только как футболист.
+5
-1
+4
Ответ tfs
кто в начале-середине 10-х мог подумать, что Дзюба не то что приблизится, а по итогу может/обойдет Кержа по голам...
В начале 10-х годов в принципе нельзя было предположить что Дзюба регулярно будет играть в основном составе топ-клубов.

Павлюченко, Погребняк, Кураньи, Мовсисян, Жо, Думбия и тд на голову были сильнее Дзюбы.

Респект ему что свое место смог завоевать и забить так много. Обстоятельства свою роль сыграли тоже, но не каждый мог бы ими воспользоваться
+11
-7
+4
Если сравнивать Дзюбу и Кержакова, то это небо и земля....не фанат Зенита, но могу сказать, что Кержаков забивал голы честно, не то что Артём, при попустительстве судей, расталкивая всех руками, и из вне игры
+5
-3
+2
Ответ Виталий Кислицын
Валера не должен дать этому недоразумению стать рекордсменом! он не вызывал его раньше не будет и сейчас! Верим!
В сборной Дзюба уже рекордсмен по голам, так что можешь страдать))
+2
0
+2
Ответ Виталий Кислицын
Валера не должен дать этому недоразумению стать рекордсменом! он не вызывал его раньше не будет и сейчас! Верим!
Для того что бы обойти Кержа в этом рекорде, в сборную не нужно ехать, достаточно забить за клуб.
+1
0
+1
Ответ Хамлет датский
Если сравнивать Дзюбу и Кержакова, то это небо и земля....не фанат Зенита, но могу сказать, что Кержаков забивал голы честно, не то что Артём, при попустительстве судей, расталкивая всех руками, и из вне игры
Ещё на прогиб всех кидал и вратарям на лапу давал до игры
+1
0
+1
если получится, то мы все взвоем от новости с тегом Дзюба
0
0
0
Назабивал мусорных голов полудворовым командам и радуется. Керж то половину мячам топа положил, а у Дзюбы 90% мусорные. Помнится Керж при Спале с аутсайдерами вообще не играл почти, Бухарова выставляли)
Также Дзюба как не пыжься, а ко Кержа как до луны ему.
0
0
0
Ответ tfs
кто в начале-середине 10-х мог подумать, что Дзюба не то что приблизится, а по итогу может/обойдет Кержа по голам...
кто в начале 10-х мог подумать что Смолов забьет 100?
0
0
0
Ответ TaR
В начале 10-х годов в принципе нельзя было предположить что Дзюба регулярно будет играть в основном составе топ-клубов. Павлюченко, Погребняк, Кураньи, Мовсисян, Жо, Думбия и тд на голову были сильнее Дзюбы. Респект ему что свое место смог завоевать и забить так много. Обстоятельства свою роль сыграли тоже, но не каждый мог бы ими воспользоваться
И не говори. Кокорин с его скиллами должен был стать главной звездой РПЛ после Кержа, но умудрился всё слить унитаз. Сила есть - ума не надо.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий