Дзюба хочет опередить Кержакова по голам: «Побить рекорд бомбардира всея Руси было бы прекрасно. Очень постараюсь сделать это уже весной»
Артем Дзюба намерен побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова уже весной.
На данный момент в активе Дзюбы 229 мячей в официальных матчах, а у завершившего карьеру Кержакова – 233.
– Тебе важно обойти Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории России уже этой весной?
– Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать.
Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие‑то рекорды, как и любому спортсмену. Но не надо забывать, что у нас командный вид спорта, и самое главное для меня – это когда твоя команда побеждает. Важнее этого нет ничего.
Иногда вы пишете: «Локомотив» победил, Дзюба не забил». Вы не представляете, какое я удовольствие получаю даже в такие дни. И у меня никогда не бывает внутреннего удовольствия, когда забиваю даже не один, а два или три, но команда проигрывает или играет вничью. Это, наверное, только какие‑то прожженные эгоисты так могут думать.
Мне важно, чтобы «Локомотив» боролся в каждом турнире за трофей, чтобы был коллектив единомышленников, чтобы была хорошая атмосфера в раздевалке. Мы все проживаем какие‑то этапы взросления каждый год, и сейчас на правах старшего товарища я имею определенные обязанности в качестве лидера команды. Если буду играть на команду, делать все правильно, голы и передачи придут сами, поэтому я не зацикливаюсь на статистике.
В карьере мне уже удалось много забить голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно.
– Заодно и контракт автоматом продлится.
– Да, это стимул. Но сам контракт – не панацея, его в любом случае можно продлить, если будет желание. Плюс мне еще скинули статистику, что по системе «гол+пас» в чемпионате России первое место у Дмитрия Вячеславовича Лоськова. Я там уже недалеко, так что это тоже одна из определенных планок, которую хотелось бы достичь. Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру, – сказал нападающий «Локомотива».
Меня его личные качества не касаются, он интересен только как футболист.
Павлюченко, Погребняк, Кураньи, Мовсисян, Жо, Думбия и тд на голову были сильнее Дзюбы.
Респект ему что свое место смог завоевать и забить так много. Обстоятельства свою роль сыграли тоже, но не каждый мог бы ими воспользоваться
Также Дзюба как не пыжься, а ко Кержа как до луны ему.