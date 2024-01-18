Мостовой считает, что Дзюба опередит Кержакова по голам: «Но это локальная история. Хорошо, что мой рекорд по голам в зарубежных лигах не побили»
Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба способен побить бомбардирский рекорд.
Ранее нападающий «Локомотива» заявил, что намерен обойти по голам Александра Кержакова уже этой весной. На данный момент на счету Дзюбы 229 мячей в официальных матчах, а у завершившего карьеру Кержакова – 233.
– Дзюба сказал, что намерен побить бомбардирский рекорд Кержакова. По силам ему это сделать?
– Наверное. Но это локальная история.
Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил – больше всего голов в зарубежных чемпионатах. Сейчас, правда, никто и не играет за границей, – сказал Мостовой.
Александр Мостовой забил 82 гола, играя в зарубежных чемпионатах – это лучший показатель среди российских игроков, выступавших за границей.
- за Аякс - 72,
- за Трабзонспор - 79,
- за Глазго Рейнджерс - 46,
- за АЗ Алкмар - 47.
Вчера смотрел его интервью с Уткиным в 1997 - никакой заносчивости и высокомерия, одно из самых приятных вью футболистов
Поэтому один - победитель Лиги Чемпионов и обладатель Золотого Мяча, а второй - прынц из Сельты
Чего же хорошего, Ваше Величество?
В любом случае, Мостовой тут в пролёте