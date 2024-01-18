Мостовой считает, что Дзюба опередит Кержакова по голам: «Но это локальная история. Хорошо, что мой рекорд по голам в зарубежных лигах не побили»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кержаков Александр Мостовой рекорды Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба способен побить бомбардирский рекорд.

Ранее нападающий «Локомотива» заявил, что намерен обойти по голам Александра Кержакова уже этой весной. На данный момент на счету Дзюбы 229 мячей в официальных матчах, а у завершившего карьеру Кержакова – 233.

– Дзюба сказал, что намерен побить бомбардирский рекорд Кержакова. По силам ему это сделать?

– Наверное. Но это локальная история.

Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил – больше всего голов в зарубежных чемпионатах. Сейчас, правда, никто и не играет за границей, – сказал Мостовой.

Александр Мостовой забил 82 гола, играя в зарубежных чемпионатах – это лучший показатель среди российских игроков, выступавших за границей.

34 комментария
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Ответ Футбол Навсегда
Если не ошибаюсь, рекорд среди футболистов из пост-СССР у Шевченко - 197 голов за иностранные клубы Вчера смотрел его интервью с Уткиным в 1997 - никакой заносчивости и высокомерия, одно из самых приятных вью футболистов Поэтому один - победитель Лиги Чемпионов и обладатель Золотого Мяча, а второй - прынц из Сельты
Я бы еще Аленичева отметил, никогда своими достижениями не кичился. Даже не представляю, забей Мостовой в финале КУЕФА и ЛЧ, что бы мы сейчас слушали:)))
+34
-1
+33
Ответ Футбол Навсегда
Если не ошибаюсь, рекорд среди футболистов из пост-СССР у Шевченко - 197 голов за иностранные клубы Вчера смотрел его интервью с Уткиным в 1997 - никакой заносчивости и высокомерия, одно из самых приятных вью футболистов Поэтому один - победитель Лиги Чемпионов и обладатель Золотого Мяча, а второй - прынц из Сельты
Ошибаетесь: больше всех из игроков бывшего Союза за зарубежные клубы забил Шота Арвеладзе - 244 гола, из них:
- за Аякс - 72,
- за Трабзонспор - 79,
- за Глазго Рейнджерс - 46,
- за АЗ Алкмар - 47.
+23
0
+23
Если не ошибаюсь, рекорд среди футболистов из пост-СССР у Шевченко - 197 голов за иностранные клубы

Вчера смотрел его интервью с Уткиным в 1997 - никакой заносчивости и высокомерия, одно из самых приятных вью футболистов

Поэтому один - победитель Лиги Чемпионов и обладатель Золотого Мяча, а второй - прынц из Сельты
+29
-11
+18
Ха ха, хейтеры, получите козырного туза! 82 от царя рекорд вечного мироздания для РФных паспортистов! Легко, чеканя в развалочку, 82 дырки в сетках Европы!
+11
-1
+10
Всё в этом мире бренно и, по большому счету, "локальная история". И только Царь вне времени и конкуренции!
+4
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+4
И по количеству памятников, скромно добавил Мостовой
+5
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+3
Ну его рекорд ещё на годы, будем честны
+3
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Малком скоро побьет его рекорд)
+5
-3
+2
Ответ Футбол Навсегда
Если не ошибаюсь, рекорд среди футболистов из пост-СССР у Шевченко - 197 голов за иностранные клубы Вчера смотрел его интервью с Уткиным в 1997 - никакой заносчивости и высокомерия, одно из самых приятных вью футболистов Поэтому один - победитель Лиги Чемпионов и обладатель Золотого Мяча, а второй - прынц из Сельты
Так интервью 1997 года. думаешь он такой же остался, сомневаюсь. и речь о российских игроках илет, а не о игроках из ссср.
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"82 гола, играя в зарубежных чемпионатах" - очень достойно. у нас некоторые "легендарные нападающие" и в России столько не забивали!
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«Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил».
Чего же хорошего, Ваше Величество?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
ему хорошо тешить своё эго
Да на его эго уже мозоль, поди, размером с арбуз!
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Ответ ЛеанидПепси
Кто к нему ходит что бы это спрашивать????
Его телефон есть у каждого журналиста, если сегодня ничего не произошло, звони Мостовому и что нибудь спроси, если произошло , звони Мостовому и попроси это прокомментировать.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Ха ха, хейтеры, получите козырного туза! 82 от царя рекорд вечного мироздания для РФных паспортистов! Легко, чеканя в развалочку, 82 дырки в сетках Европы!
Он дырявил Европу еще до того, как она стала Гейропой.
+2
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Ответ Скорый поезд
Ошибаетесь: больше всех из игроков бывшего Союза за зарубежные клубы забил Шота Арвеладзе - 244 гола, из них: - за Аякс - 72, - за Трабзонспор - 79, - за Глазго Рейнджерс - 46, - за АЗ Алкмар - 47.
Прекрасный результат :)
В любом случае, Мостовой тут в пролёте
+2
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Так, между прочим 😀
+1
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+1
и по количеству упоминаний Мостового в новостях на спортс ру (90 процентов это он сам)
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Промес побил обратный рекорд Мостового среди легионеров в чемпионате России....
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Царь опять указал на место рядовым холопам с их локальными историями.
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Ответ rigobersong
Я бы еще Аленичева отметил, никогда своими достижениями не кичился. Даже не представляю, забей Мостовой в финале КУЕФА и ЛЧ, что бы мы сейчас слушали:)))
Да, Аленичев крут, но похоже скромный и не хвастается тем, что выиграл ЛЧ и КУЕФА
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Ответ Футбол Навсегда
Если не ошибаюсь, рекорд среди футболистов из пост-СССР у Шевченко - 197 голов за иностранные клубы Вчера смотрел его интервью с Уткиным в 1997 - никакой заносчивости и высокомерия, одно из самых приятных вью футболистов Поэтому один - победитель Лиги Чемпионов и обладатель Золотого Мяча, а второй - прынц из Сельты
Правда Шева категорически не любит платить за себя в ресторанах) что тоже немного говорит о его человеческих качествах.
+2
-2
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Ответ Футбол Навсегда
Если не ошибаюсь, рекорд среди футболистов из пост-СССР у Шевченко - 197 голов за иностранные клубы Вчера смотрел его интервью с Уткиным в 1997 - никакой заносчивости и высокомерия, одно из самых приятных вью футболистов Поэтому один - победитель Лиги Чемпионов и обладатель Золотого Мяча, а второй - прынц из Сельты
Вообще-то царь
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Ответ Футбол Навсегда
Если не ошибаюсь, рекорд среди футболистов из пост-СССР у Шевченко - 197 голов за иностранные клубы Вчера смотрел его интервью с Уткиным в 1997 - никакой заносчивости и высокомерия, одно из самых приятных вью футболистов Поэтому один - победитель Лиги Чемпионов и обладатель Золотого Мяча, а второй - прынц из Сельты
Где читал, что Шевченко в ресторанах за себе не платил частенько, наверное, золотой мяч не позволял
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Ответ haibr
Правда Шева категорически не любит платить за себя в ресторанах) что тоже немного говорит о его человеческих качествах.
Так он не ел, а понадкусывал
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Кто к нему ходит что бы это спрашивать????
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Царь ещё и провидец...А мы и не знали....
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Ответ dimamak10
Его телефон есть у каждого журналиста, если сегодня ничего не произошло, звони Мостовому и что нибудь спроси, если произошло , звони Мостовому и попроси это прокомментировать.
он же не берет трубку, у него "куча звонков, что ему, отвечать на каждый"?
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Ответ dimamak10
Его телефон есть у каждого журналиста, если сегодня ничего не произошло, звони Мостовому и что нибудь спроси, если произошло , звони Мостовому и попроси это прокомментировать.
Я помню, когда эту должность занимал Юрий Лоза , он был вообще экспертом во всех сферах жизни.
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Ответ Анатолий Конь
Я помню, когда эту должность занимал Юрий Лоза , он был вообще экспертом во всех сферах жизни.
Я думаю, что это один и тот же человек! Надо у Царя спросить, что он думает о теории плоской Земли, тогда всё и прояснится.
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Ответ Доктор Верховцев
«Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил». Чего же хорошего, Ваше Величество?
ему хорошо тешить своё эго
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