Мостовой считает, что Дзюба опередит Кержакова по голам: «Но это локальная история. Хорошо, что мой рекорд по голам в зарубежных лигах не побили»

Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба способен побить бомбардирский рекорд.

Ранее нападающий « » заявил, что намерен обойти по голам уже этой весной. На данный момент на счету Дзюбы 229 мячей в официальных матчах, а у завершившего карьеру Кержакова – 233.

– сказал, что намерен побить бомбардирский рекорд Кержакова. По силам ему это сделать?

– Наверное. Но это локальная история.

Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил – больше всего голов в зарубежных чемпионатах. Сейчас, правда, никто и не играет за границей, – сказал Мостовой.

забил 82 гола, играя в зарубежных чемпионатах – это лучший показатель среди российских игроков, выступавших за границей.