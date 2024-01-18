Кунде о победе над «Унионистас» в Кубке после 1:4 с «Реалом»: «Барсе» пришлось реагировать после тяжелого поражения. Нам нужно быть сильнее»

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Жюль Кунде Унионистас Саламанка Футбол

Жюль Кунде оценил победу «Барселоны».

Команда Хави сегодня победила «Унионистас Саламанка» в Кубке Испании – 3:1. До этого было поражение 1:4 от «Реала» в Суперкубке.

«После тяжелого поражения мы должны были отреагировать. Мы провели серьезный и строгий матч. Играли против команды, которая выступает очень хорошо, если дать ей время. Мы провели неплохой первый тайм, но потом хорошо отреагировали.

Я думаю, что мы должны лучше общаться и больше закрывать линии. Мы должны реагировать. Эта игра была важной, мы должны продолжать в том же духе. Думаю, именно этого нам не хватает в этом году. Нам нужно быть более сильными», – сказал защитник «Барсы».

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7 комментариев
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Даже Кунде косвенно намекает на проблемы с общением внутри команды... если не могут закрыть игроков 3 дивизиона, то есть недопонимание.
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Быстрее, выше, сильнее!!! Главное чтоб принцип был не олимпийский 😀😀😀😀
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"неплохой первый тайм"? Это вот это бей-беги с навесами и дыры в защите?
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выиграли у бомжа и радуются как будто прошли 1/8 ЛЕ.
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На поражение от Реала Барса отреагировала победой над клубом из третьей лиги.
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Ответ Гномович!
выиграли у бомжа и радуются как будто прошли 1/8 ЛЕ.
У тебя что ли?
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Ответ Wehrgo
На поражение от Реала Барса отреагировала победой над клубом из третьей лиги.
Чего-то Реал Сосьедад этот клуб обыграть не смог. Ну то ладно, не бери в голову. Живи и дальше в виртуальном футбольном симуляторе с циферками.
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