Кунде о победе над «Унионистас» в Кубке после 1:4 с «Реалом»: «Барсе» пришлось реагировать после тяжелого поражения. Нам нужно быть сильнее»

Жюль Кунде оценил победу «Барселоны».

Команда Хави сегодня победила «Унионистас Саламанка» в Кубке Испании – 3:1. До этого было поражение 1:4 от «Реала» в Суперкубке.

«После тяжелого поражения мы должны были отреагировать. Мы провели серьезный и строгий матч. Играли против команды, которая выступает очень хорошо, если дать ей время. Мы провели неплохой первый тайм, но потом хорошо отреагировали.

Я думаю, что мы должны лучше общаться и больше закрывать линии. Мы должны реагировать. Эта игра была важной, мы должны продолжать в том же духе. Думаю, именно этого нам не хватает в этом году. Нам нужно быть более сильными», – сказал защитник «Барсы».