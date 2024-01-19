«Совмещать Рамадан со спортом очень сложно. За это время скидываю 6-7 кг. Но что делать?» Форвард «Локо» Сулейманов о посте

Тимур Сулейманов рассказал о совмещении поста в Рамадан со спортом.

– В этом году Рамадан в марте, к тому времени уже возобновится сезон. Будешь соблюдать?

– Да, обязательно. Хотя совмещать с профессиональным спортом Рамадан очень‑очень сложно. Знаю, что многим людям хочется именно пить, но лично мне – есть. Особенно когда ты много тренируешься или играешь. За Рамадан я скидываю шесть‑семь килограмм, и это для меня многовато. Но что делать? Я соблюдаю пост практически всю взрослую жизнь.

– В конце нулевых ЦСКА много денег отдал за трансфер Муссы Маазу, но тот так и не заиграл как раз из‑за строгого соблюдения поста.

– Я стараюсь правильно питаться и ничего не нарушать. Слава богу, пока что мне попадались тренеры, которые входили в положение. Вот, например, . Он жесткий тренер, но мне так говорил: «Я все знаю. Если не можешь – отойди в сторонку, сделай только то‑то и то‑то. Но играть ты будешь меньше – если хочешь вернуться в старт, то не держи пост». Тренер дал мне выбор, и я его сделал. И вообще пока ни один тренер в карьере не обвинял меня в отказе от работы из‑за Рамадана.

– Читал, что Центральный совет мусульман Германии в свое время разрешил профессиональным футболистам не держать пост в дни важных матчей. Известный факт, что тот же Салах дает себе послабления.

– Я тоже не смогу соблюдать все дни, когда идет сезон. Когда матчи и тренировки с высокими нагрузками, даю себе послабления. Например, в прошлый пост я пропустил пять дней. Дай бог, в этом марте будет меньше, но зарекаться не стану, – сказал форвард « ».