«Совмещать Рамадан со спортом очень сложно. За это время скидываю 6-7 кг. Но что делать?» Форвард «Локо» Сулейманов о посте

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сергей Юран Матч ТВ Тимур Сулейманов религия Футбол

Тимур Сулейманов рассказал о совмещении поста в Рамадан со спортом.

– В этом году Рамадан в марте, к тому времени уже возобновится сезон. Будешь соблюдать?

– Да, обязательно. Хотя совмещать с профессиональным спортом Рамадан очень‑очень сложно. Знаю, что многим людям хочется именно пить, но лично мне – есть. Особенно когда ты много тренируешься или играешь. За Рамадан я скидываю шесть‑семь килограмм, и это для меня многовато. Но что делать? Я соблюдаю пост практически всю взрослую жизнь.

– В конце нулевых ЦСКА много денег отдал за трансфер Муссы Маазу, но тот так и не заиграл как раз из‑за строгого соблюдения поста.

– Я стараюсь правильно питаться и ничего не нарушать. Слава богу, пока что мне попадались тренеры, которые входили в положение. Вот, например, Сергей Юран. Он жесткий тренер, но мне так говорил: «Я все знаю. Если не можешь – отойди в сторонку, сделай только то‑то и то‑то. Но играть ты будешь меньше – если хочешь вернуться в старт, то не держи пост». Тренер дал мне выбор, и я его сделал. И вообще пока ни один тренер в карьере не обвинял меня в отказе от работы из‑за Рамадана.

– Читал, что Центральный совет мусульман Германии в свое время разрешил профессиональным футболистам не держать пост в дни важных матчей. Известный факт, что тот же Салах дает себе послабления.

– Я тоже не смогу соблюдать все дни, когда идет сезон. Когда матчи и тренировки с высокими нагрузками, даю себе послабления. Например, в прошлый пост я пропустил пять дней. Дай бог, в этом марте будет меньше, но зарекаться не стану, – сказал форвард «Локомотива».

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему из-за чьих-то религиозных убеждений должен страдать клуб, который платит огромные зарплаты, болельщики? Если такой верующий - сиди и верь, но без зарплаты
+123
-25
+98
Что делать? Брать отпуск за свой счет и усердно молиться
+81
-10
+71
Не соблюдать.
+58
-11
+47
Эволюционировать
+36
-7
+29
Ответ Ебздрогыч
Почему из-за чьих-то религиозных убеждений должен страдать клуб, который платит огромные зарплаты, болельщики? Если такой верующий - сиди и верь, но без зарплаты
Ну если клуб согласился на такие условия, значит вопрос к клубу, а не к игроку
+27
-4
+23
Не совмещать спорт с рамаданом? 🤷🏻‍♂️
+22
0
+22
занимаются какой-то ерундой потому что в книжке написано ))
+17
-4
+13
Как же у всех в комментах, и на спортсе в целом, горит из-за спортсменов-мусульман)))
+13
-6
+7
Есть в этом изрядная доля лицемерия. Это твоя профессия, ты приходишь в команду работать (!) по контракту. На тебя рассчитывают не только руководство, но и партнеры и от твоего физического состояния зависят успехи (и доходы в том числе) всей команды. Аллаха не прогневишь тем, что пытаешься стать ближе к нему за счет своих товарищей?!
+8
-3
+5
Ответ YuriyBudetDud
Как же у всех в комментах, и на спортсе в целом, горит из-за спортсменов-мусульман)))
Ничего удивительного
+4
0
+4
Ответ FinishedBreakfast
когда ешь один раз в день, невозможно съесть много за раз. И смысл еды после заката не в этом.
А ты слышал, что есть на ночь вредно?

И не надо тут втирать про мракобесие, которыми являются все три авраамические религии
+7
-3
+4
Ответ caunte
Если не хочешь отказываться от веры, то есть два варианта: не играй в футбол вообще или требуй изменения календаря, чтобы в рамадан не играли
У него в контракте написано что нельзя соблюдать? Если нет, твои умозаключения неуместны
+3
0
+3
есть версия что Коран не требует от воинов соблюдать пост. если матч приравнять к битве то можно найти отмазку.
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
Что делать? Брать отпуск за свой счет и усердно молиться
а потом он будет играть в одиночку когда все в отпуске
+2
0
+2
Более 10 лет назад помню в ленте новостей.
"бензима был заменен и жаловался на недомогание..."
"Сейду Кейта оформил хет-трик"
Кто может играть - тот играет, другие жалуются.
+3
-1
+2
Карим Бензема лучший отрезок сезона выдавал в рамадан. Ему это не мешало.
+2
-1
+1
Ответ Ебздрогыч
Что делать? Брать отпуск за свой счет и усердно молиться
Это тоже не выход из ситуации!! Вообще то на него как на игрока рассчитывают, один ушел - нет адекватной замены ему, даже если он на бенче.. Поэтому, имхо, это не приемлемо в априори
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Почему из-за чьих-то религиозных убеждений должен страдать клуб, который платит огромные зарплаты, болельщики? Если такой верующий - сиди и верь, но без зарплаты
Клуб сам дал ему такой контракт, зная о его религиозных убеждениях и связанных с этим рисках. Так что пусть страдает.
+4
-3
+1
Ответ Ебздрогыч
Почему из-за чьих-то религиозных убеждений должен страдать клуб, который платит огромные зарплаты, болельщики? Если такой верующий - сиди и верь, но без зарплаты
Не переживайте за клуб и болельщиков, футбольный рыночек порешает
+1
0
+1
Какой же это бред,дикари выдумали бред и написали его в книжке,другие дикари в это верят и соблюдают.
+3
-3
0
Как же напрягают такие религиозные фанатики.
+2
-2
0
Я, как верующий человек, да и фанат Локо, считаю что пост в период игр это крайне непрофессионально, рассказывать о том, что это не сказывается на физической форме игроков - бред сивой кобылы!
Ты профессиональный спортсмен, ты получаешь миллионы, твой максимум нужен клубу каждую секунду твоего времени.. А мы тут не едим не пьем по 12 часов
Уж извините, господа, я бы в клубе строго штрафовал за это!!!
+3
-3
0
Ответ Ебздрогыч
Почему из-за чьих-то религиозных убеждений должен страдать клуб, который платит огромные зарплаты, болельщики? Если такой верующий - сиди и верь, но без зарплаты
Вопросы к клубам, которые идут на риски
0
0
0
Ответ Кулёс
Более 10 лет назад помню в ленте новостей. "бензима был заменен и жаловался на недомогание..." "Сейду Кейта оформил хет-трик" Кто может играть - тот играет, другие жалуются.
может это от организма зависит
0
0
0
тогда пусть уходит в неоплачиваемый отпуск.
+3
-3
0
Ответ mopping 2009
тогда пусть уходит в неоплачиваемый отпуск.
Это не совсем законно. Нельзя людей из-за их веры дискриминировать
+3
-3
0
Ответ Mr.Oizo
Я, как верующий человек, да и фанат Локо, считаю что пост в период игр это крайне непрофессионально, рассказывать о том, что это не сказывается на физической форме игроков - бред сивой кобылы! Ты профессиональный спортсмен, ты получаешь миллионы, твой максимум нужен клубу каждую секунду твоего времени.. А мы тут не едим не пьем по 12 часов Уж извините, господа, я бы в клубе строго штрафовал за это!!!
А во что ты верующий? Мусульманин такого никогда не скажет, а немусульманин в принципе не может этого понять.
+2
-2
0
Как они скидывают вес, если ночью жрать можно, когда аллах спит и не видит?

Ночная еда - путь к ожирению. Особенно тирамису - спросите хабипа
+14
-14
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий