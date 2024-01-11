Хавбек «Пари НН» Майга о шаманах в африканских сборных: «Я в шоке, когда слышу об этом, но это их желание. Я верю только в Бога, потому что я мусульманин»

Мамаду Майга высказался об обращении африканских сборных к шаманам.

«Я не верю в это, потому что я мусульманин. Я верю только в Бога.

Когда слышу о том, что африканские страны прибегают к помощи шаманов, я в шоке. Но это их желание – они верят. Ничего не имею против», – сказал полузащитник « ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам