Хавбек «Пари НН» Майга о шаманах в африканских сборных: «Я в шоке, когда слышу об этом, но это их желание. Я верю только в Бога, потому что я мусульманин»

Теги премьер-лига Россия Пари НН религия Мамаду Майга Футбол

Мамаду Майга высказался об обращении африканских сборных к шаманам.

«Я не верю в это, потому что я мусульманин. Я верю только в Бога.

Когда слышу о том, что африканские страны прибегают к помощи шаманов, я в шоке. Но это их желание – они верят. Ничего не имею против», – сказал полузащитник «Пари НН».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чем шаманские ритуалы отличаются от, например, освящения всяких ракет и кораблей "святой водой" и молитв?
+30
-6
+24
Когда слышу о том, что африканские страны прибегают к помощи шаманов, я в шоке. Поэтому я просто режу барашка для жертвоприношения в праздничный день
+29
-13
+16
Ответ Ебздрогыч
Когда слышу о том, что африканские страны прибегают к помощи шаманов, я в шоке. Поэтому я просто режу барашка для жертвоприношения в праздничный день
Интересно, что он скажет про православие, которое освещает тренировочную базу Химок (которые в итоге вылетели с позором).
+12
-2
+10
А в рамках новости сразу уточнить из какой он страны нельзя было? Если что - Мали.
+6
0
+6
Ответ Владимир Владимир
Интересно, что он скажет про православие, которое освещает тренировочную базу Химок (которые в итоге вылетели с позором).
Так священник вроде приходил вскоре после ухода Терюшкова из попечительского совета Химок, после такого упыря надо все обряды пройти, очищение пердивом в том числе.
+4
0
+4
А они в шоке, что ты в Бога веришь, а не в духов
+4
-2
+2
Классическая аксиома Эскобаара.
+2
-1
+1
Ответ Александр Храмкин
Так священник вроде приходил вскоре после ухода Терюшкова из попечительского совета Химок, после такого упыря надо все обряды пройти, очищение пердивом в том числе.
Возможно ты прав. Пути Господни неисповедимы)
+1
0
+1
Не вижу большой разницы между шаманскими ритуалами, православием и мусульманством.
Что-то получилось хорошо - слава богу.
Что-то получилось плохо - на то была божья воля.
Удобно.
+9
-8
+1
Что-то плохо ему помогает его Бог, в НН давно мечтают его сплавить за долю малую.
+1
0
+1
А пророки и посланники?
+1
0
+1
лично я вижу некоторое противоречие
+4
-3
+1
Ответ Всеволод Бобров
то что шаманы поклоняются неизвестно кому, а в религиях это реальные люди.
Давно ли и в какой традиции Иегова стал реальным человеком?
0
0
0
Ответ Алексей Горланов
А в чем по-твоему принципиальная разница?
то что шаманы поклоняются неизвестно кому, а в религиях это реальные люди.
+1
-1
0
Ответ Всеволод Бобров
потому что ты неуч
А в чем по-твоему принципиальная разница?
0
0
0
Ответ Всеволод Бобров
потому что ты неуч
Ну поведай правду-матку, знаток 😂
0
0
0
Ответ kokakoka
Не вижу большой разницы между шаманскими ритуалами, православием и мусульманством. Что-то получилось хорошо - слава богу. Что-то получилось плохо - на то была божья воля. Удобно.
Сть удобная формулировка - "Бог дал - Бог взял".
+2
-2
0
Ответ Overkiller
Чем шаманские ритуалы отличаются от, например, освящения всяких ракет и кораблей "святой водой" и молитв?
В исламе нету святой воды
0
0
0
Ответ Overkiller
Чем шаманские ритуалы отличаются от, например, освящения всяких ракет и кораблей "святой водой" и молитв?
Сюда же освящение водопроводной воды, куличей и яиц.
А разница этих магических ритуалов с ритуалами африканскими в том, что в наших широтах это признано и объявлено нормой.
Для жителей Африки наши местные ритуалы тоже покажутся чем-то диким, нелепым и чуждым.
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Когда слышу о том, что африканские страны прибегают к помощи шаманов, я в шоке. Поэтому я просто режу барашка для жертвоприношения в праздничный день
А для чего режут барана,вместо того чтобы поинтересоваться ,ты несешь чепуху
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Когда слышу о том, что африканские страны прибегают к помощи шаманов, я в шоке. Поэтому я просто режу барашка для жертвоприношения в праздничный день
Коммент забавный, но есть элемент спекуляции
Про барашка все-таки логичнее и практичнее всё. Мясо уходит нуждающимся(треть себе, остальное раздают), и везде отмечено, что ни кровь, ни мясо не нужно Всевышнему и не для него. А важна набожность человека(исполнение акта в рамках веры) и помощь нуждающимся

С шаманами же совсем другая история, более языческая и зачастую с личными мотивами/корыстью
+1
-1
0
Ответ tusiel
лично я вижу некоторое противоречие
почему?
0
0
0
А я верю в деда Мороза
0
0
0
По-моему, Люк Зоа что-то шаманил кидая под кровать куриные кости.
0
0
0
Шаманы в африканских странах поют "Я - габонский" или "Я - сенегальский"?)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий