Хавбек «Пари НН» Майга о шаманах в африканских сборных: «Я в шоке, когда слышу об этом, но это их желание. Я верю только в Бога, потому что я мусульманин»
Мамаду Майга высказался об обращении африканских сборных к шаманам.
«Я не верю в это, потому что я мусульманин. Я верю только в Бога.
Когда слышу о том, что африканские страны прибегают к помощи шаманов, я в шоке. Но это их желание – они верят. Ничего не имею против», – сказал полузащитник «Пари НН».
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Что-то получилось хорошо - слава богу.
Что-то получилось плохо - на то была божья воля.
Удобно.
А разница этих магических ритуалов с ритуалами африканскими в том, что в наших широтах это признано и объявлено нормой.
Для жителей Африки наши местные ритуалы тоже покажутся чем-то диким, нелепым и чуждым.
Про барашка все-таки логичнее и практичнее всё. Мясо уходит нуждающимся(треть себе, остальное раздают), и везде отмечено, что ни кровь, ни мясо не нужно Всевышнему и не для него. А важна набожность человека(исполнение акта в рамках веры) и помощь нуждающимся
С шаманами же совсем другая история, более языческая и зачастую с личными мотивами/корыстью